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Microplastiques dans votre intestin : une bactérie du kimchi a fait évacuer à des souris plus du double de plastique, voici ce que l'étude a mesuré

Vous avez sans doute déjà lu que des microplastiques se logent jusque dans votre intestin. Une étude coréenne place le kimchi, ce plat de chou fermenté et pimenté, au centre de l'attention : une bactérie qui en est issue a aidé des souris à évacuer de minuscules particules de plastique. Le résultat refait le tour des sites français, souvent présenté comme plus avancé qu'il ne l'est.

Par Fabrice Crozier | Publié le 22 Novembre 2026 à 08:36 | Mis à jour le 22 Novembre 2026 à 08:36



Une bactérie du kimchi qui accroche le plastique Leuconostoc mesenteroides CBA3656 et appartient à la famille des bactéries lactiques, celles qui transforment les sucres en acide lactique pendant la fermentation.



Je préfère vous le dire d'emblée : ce travail a été mené en laboratoire puis sur des souris, et il n'a pas encore été vérifié chez l'humain. L'étude vient de l'Institut mondial du kimchi, un centre de recherche public sud-coréen rattaché au ministère des Sciences et des TIC. Elle a été mise en ligne le 15 février 2026 par la revue Bioresource Technology. Les articles français qui la reprennent en novembre relaient donc une étude de février, et non une découverte de dernière minute.

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Dans un faux intestin, la bactérie du kimchi tient bon Les chercheurs ont mis la bactérie au contact de nanoplastiques de polystyrène. Ces particules mesurent moins d'un micromètre, c'est-à-dire moins d'un millième de millimètre. Plus petites encore que les microplastiques, elles sont invisibles à l'œil nu.



Dans des conditions de laboratoire classiques, la souche du kimchi a fixé 87 % des particules, à peine plus qu'une autre bactérie du kimchi prise comme référence, qui en retenait 85 %. L'écart s'est creusé dans un liquide qui imite l'intestin humain. En une heure, la bactérie de référence n'en accrochait plus que 3 %, quand celle du kimchi en gardait encore 57 % dans ce faux intestin.



C'est cette tenue en milieu digestif, bien plus que le score de départ, qui fait l'intérêt de la souche. Pour les auteurs, ces résultats traduisent une liaison stable aux nanoplastiques, même dans un milieu proche de notre tube digestif. Nous parlons toutefois d'un liquide de laboratoire, et d'un plastique bien précis, le polystyrène.

Des souris à votre intestin, le chemin reste long L'équipe est ensuite passée à l'animal, avec des souris dites axéniques, élevées stériles, sans microbes dans l'intestin. Un groupe a reçu la bactérie du kimchi, l'autre non, puis les deux groupes ont avalé des nanoplastiques. Dans les selles des souris traitées, mâles comme femelles, les chercheurs ont retrouvé plus du double de particules évacuées par rapport au groupe témoin.



Or c'est là qu'il faut lire de près. Une souris stérile ne ressemble guère à votre intestin, qui n'est pas stérile du tout et où la nouvelle venue devrait trouver sa place parmi d'autres bactéries. Plus de plastique dans les selles ne veut pas dire non plus moins de plastique dans les organes.



Les auteurs l'écrivent eux-mêmes : leurs résultats se limitent à des expériences de laboratoire très contrôlées. Il leur reste à vérifier un vrai bénéfice pour l'organisme, comme une moindre accumulation dans les tissus ou une inflammation apaisée.

Microplastiques dans votre assiette : ce que l'on sait vraiment

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Mais l'EFSA reconnaît que les connaissances sur notre exposition par l'alimentation et sur les effets pour la santé restent limitées, et que les données sur les nanoplastiques sont particulièrement rares. Le Parlement européen lui a demandé un avis scientifique, dont la finalisation est prévue d'ici la fin de l'année 2027.



Faut-il pour autant remplir votre réfrigérateur de bocaux de kimchi ? L'étude ne permet pas de l'affirmer, puisqu'elle a testé une souche bien définie, donnée à des souris, et non un plat de chou fermenté. Le kimchi garde ses qualités de légume fermenté, et nous saurons s'il a aussi celles qu'on lui prête le jour où une bactérie tirée du kimchi aura fait ses preuves dans un intestin humain. Ces particules, elles, arrivent bien jusqu'à nous. Selon l' Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), des microplastiques ont été détectés dans les moules, la viande, le miel, les légumes, la bière ou le sel de table. L'institut coréen ajoute que les nanoplastiques, en raison de leur taille, pourraient franchir la barrière intestinale et s'accumuler dans des organes comme les reins et le cerveau.Mais l'EFSA reconnaît que les connaissances suret sur les effets pour la santé restent limitées, et que les données sur les nanoplastiques sont particulièrement rares. Le Parlement européen lui a demandé un avis scientifique, dont la finalisation est prévue d'ici la fin de l'année 2027.Faut-il pour autant remplir votre réfrigérateur de bocaux de kimchi ? L'étude ne permet pas de l'affirmer, puisqu'elle a testé une souche bien définie, donnée à des souris, et non un plat de chou fermenté. Le kimchi garde ses qualités de légume fermenté, et nous saurons s'il a aussi celles qu'on lui prête le jour où une bactérie tirée du kimchi aura fait ses preuves dans un intestin humain.