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Cancer du pancréas : la Commission européenne autorise un nouveau traitement, mais pour votre proche malade, le laboratoire doit encore saisir la HAS

Des mois de vie en plus, avec un comprimé pris une fois par jour : face à l'un des cancers les plus redoutés, la promesse n'est pas mince. Si un proche malade se bat contre un cancer du pancréas, le nouveau traitement qui fait tant parler de lui vient de franchir une étape majeure en Europe. Entre cette décision et sa première boîte, plusieurs étapes restent pourtant à franchir en France, et c'est là que tout se joue pour lui.

Par Fabrice Crozier | Publié le 20 Novembre 2026 à 09:18 | Mis à jour le 20 Novembre 2026 à 09:18



Ce que l'Europe vient d'autoriser contre le cancer du pancréas daraxonrasib, commercialisé sous le nom de Rasonque. Ce nouveau traitement du cancer du pancréas ne remplace pas la première chimiothérapie : il vise les adultes dont le cancer s'est étendu à d'autres organes, c'est-à-dire métastasé, et qui ont déjà reçu au moins un traitement. C'est précisément le moment où les médecins n'avaient guère d'autre option à proposer qu'une nouvelle chimiothérapie.



Le médicament se prend par la bouche, en comprimés, une fois par jour, en monothérapie, sans autre anticancéreux associé. Il bloque une famille de protéines, appelées RAS, restées en position « allumée » dans ce cancer et qui poussent les cellules malades à se multiplier. Détail qui compte pour votre proche : l'autorisation ne réserve pas le traitement aux tumeurs porteuses d'une mutation de ces protéines.

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Une survie presque doublée face à la chimiothérapie Les résultats qui ont convaincu Bruxelles viennent de l'essai RASolute 302, publié en 2026 dans le New England Journal of Medicine. Cinq cents malades déjà traités y ont été tirés au sort, une moitié recevant le comprimé et l'autre une chimiothérapie. Avec le daraxonrasib, la survie médiane a atteint 13,2 mois, contre 6,7 mois sous chimiothérapie, et le risque de décès a baissé de 60 %.



La maladie a aussi été tenue en respect plus longtemps, avec une progression du cancer retardée en médiane à 7,2 mois, contre 3,6 mois. Je tiens à le dire clairement, une médiane n'est pas une promesse faite à chacun : la moitié des patients a vécu moins longtemps, l'autre moitié davantage. Mais pour un cancer dont la survie à cinq ans ne dépasse pas 11 %, chaque mois gagné compte, et nous parlons ici de plus de six mois en médiane.

Un comprimé qui ne guérit pas, avec ses effets indésirables Soyons honnêtes avec votre proche : le daraxonrasib ne guérit pas le cancer du pancréas avancé, il le freine. Ses effets indésirables existent, à commencer par des éruptions cutanées et des inflammations de la bouche, et certains patients doivent faire une pause le temps que la peau se calme. Ces effets sévères ont pourtant été moins fréquents qu'avec la chimiothérapie, qui fait souvent chuter les globules blancs.



Surtout, 1,2 % des malades ont dû arrêter définitivement le comprimé à cause de sa toxicité, contre 11,2 % de ceux qui recevaient la chimiothérapie. D'ailleurs, d'après l'Agence européenne des médicaments, le traitement est instauré par des médecins expérimentés dans les anticancéreux. C'est donc l'équipe d'oncologie qui suit déjà votre proche qui aura la main, pas son médecin traitant.

Pourquoi votre proche ne peut pas encore l'obtenir en France n'a pas encore de prix fixé ni de prise en charge par l'Assurance maladie.



Or l'accès précoce est justement la voie qui permet à des patients en impasse thérapeutique d'être traités avant le remboursement. La



Le prix donne une idée de la négociation à venir. Aux États-Unis, où il est autorisé depuis le 26 août, le comprimé est vendu au prix catalogue de 39 800 dollars pour 30 jours de traitement, et en Belgique, une famille de Rixensart se bat déjà pour obtenir son remboursement. Une autorisation européenne ne fait pas pour autant entrer le médicament dans les hôpitaux français. Chaque pays fixe son prix et ses conditions de remboursement, et Revolution Medicines, le laboratoire américain qui le fabrique, doit encore déposer un dossier auprès de la Haute Autorité de santé. Au 18 novembre, les sources officielles ne mentionnaient aucune demande d'accès précoce, et le RasonqueOr l'accès précoce est justement la voie qui permet à des patients en impasse thérapeutique d'être traités avant le remboursement. La Haute Autorité de santé détaille ses quatre conditions : une maladie grave, rare ou invalidante, pas de traitement approprié disponible, un traitement qui ne peut pas être différé et un médicament présumé innovant. La demande revient pourtant à l'industriel, pas au patient ni à sa famille, et rien ne bouge tant qu'elle n'est pas déposée.Le prix donne une idée de la négociation à venir. Aux États-Unis, où il est autorisé depuis le 26 août, le comprimé est vendu au prix catalogue de, et en Belgique, une famille de Rixensart se bat déjà pour obtenir son remboursement.

Les trois questions à poser à l'oncologue de votre proche

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Deux jours après cette décision, le centre hospitalier d'Avignon a consacré le 19 novembre une journée au cancer du pancréas, à l'occasion de la journée mondiale. Près de 16 000 nouveaux cancers du pancréas ont été diagnostiqués en France en 2023, souvent à un stade avancé, et l'âge moyen au diagnostic est de 75 ans chez les hommes et de 80 ans chez les femmes. Pour la génération de nos parents comme pour la nôtre, ce comprimé ne change pas encore le quotidien des malades français, mais il donne enfin une raison concrète d'interroger son médecin. Trois questions méritent donc d'être posées à l'oncologue qui suit votre proche. Son cancer correspond-il à l'indication autorisée en Europe, métastasé et déjà traité ? Existe-t-il un essai clinique ouvert près de chez lui ? A-t-il connaissance d'une demande d'accès précoce en cours ? Le patient a le droit d'être informé des autres solutions possibles, et rien ne lui interdit de demander s'il existe un essai auquel participer.Deux jours après cette décision, le centre hospitalier d'Avignon a consacré le 19 novembre une journée au cancer du pancréas, à l'occasion de la journée mondiale. Près de 16 000 nouveaux cancers du pancréas ont été diagnostiqués en France en 2023, souvent à un stade avancé, et l'âge moyen au diagnostic est de 75 ans chez les hommes et de 80 ans chez les femmes. Pour la génération de nos parents comme pour la nôtre, ce comprimé ne change pas encore le quotidien des malades français, mais il donne enfin une raison concrète d'interroger son médecin.