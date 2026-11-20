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Hypertension : si vos comprimés de furosémide manquent, l'ANSM autorise désormais votre pharmacien à vous donner des gélules sans nouvelle ordonnance

Au comptoir de la pharmacie, la boîte habituelle manque une fois de plus et l'ordonnance reste dans votre main. Si vous prenez des comprimés de furosémide pour votre tension ou pour des œdèmes, cette scène risque de se répéter encore plusieurs mois. Depuis mercredi, pourtant, votre pharmacien n'a plus besoin de vous renvoyer chez le médecin pour vous laisser repartir avec votre traitement.

Par Fabrice Crozier | Publié le 20 Novembre 2026 à 08:37 | Mis à jour le 20 Novembre 2026 à 08:37



Pourquoi votre furosémide risque encore de manquer en 2027 l'hypertension artérielle et les œdèmes liés à une insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale. Le jour où la boîte n'est plus là, on mesure d'un coup à quel point on en dépend.



Or la boîte risque de manquer encore longtemps. Selon l'ANSM, les fortes tensions sur le furosémide 20 mg et 40 mg se poursuivent et devraient durer encore plusieurs mois en 2027. En cause, les difficultés d'approvisionnement du laboratoire Viatris, qui persistent. Dès le mois d'octobre, l'agence indiquait que ce fabricant n'attendait pas de retour à la normale avant avril 2027, et Zentiva avait signalé à son tour des difficultés de production.

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Des gélules à la place de vos comprimés, sans nouvelle ordonnance préparation magistrale de gélules de furosémide, dosées à 20 mg ou à 40 mg. Vous n'avez pas à présenter une nouvelle ordonnance : celle que vous avez en poche suffit.



Votre pharmacien inscrit alors sur l'ordonnance que la préparation remplace le médicament prescrit, avec la posologie correspondante. Votre médecin est averti de ce changement, et vous repartez avec une fiche d'utilisation. Selon la fiche de l'ANSM, ces gélules sont préparées par des pharmacies spécialisées : votre pharmacien peut avoir besoin de les commander, d'où l'intérêt de passer quelques jours avant la fin de votre boîte.

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Hypertension : ce médicament pris par 50 000 Français manque en pharmacie, sans date de retour D'où la mesure attendue par beaucoup de patients. Dans une recommandation signée le 10 novembre et publiée mercredi, l'ANSM permet aux pharmaciens, à titre exceptionnel et temporaire, de remplacer les comprimés prescrits et indisponibles par une, dosées à 20 mg ou à 40 mg. Vous n'avez pas à présenter une nouvelle ordonnance : celle que vous avez en poche suffit.Votre pharmacien inscrit alors sur l'ordonnance que la préparation remplace le médicament prescrit, avec la posologie correspondante. Votre médecin est averti de ce changement, et vous repartez avec une fiche d'utilisation. Selon la fiche de l'ANSM, ces gélules sont préparées par des pharmacies spécialisées : votre pharmacien peut avoir besoin de les commander, d'où l'intérêt de passer quelques jours avant la fin de votre boîte.

Vérifiez la dose avant d'avaler votre première gélule



Avant de quitter le comptoir, vérifiez donc le dosage écrit sur le pot ou la boîte, et demandez combien de gélules prendre à chaque prise. Avalez-les avec un verre d'eau sans les ouvrir, et n'arrêtez pas le traitement parce que vous vous sentez mieux. Le principe actif reste le même, mais la fiche demande de signaler à votre médecin ou à votre pharmacien un essoufflement qui s'aggrave, des œdèmes, une prise de poids rapide ou un malaise.



Cette précaution compte d'autant plus à nos âges. La même fiche réclame une prudence particulière chez les personnes âgées, ainsi qu'en cas de diabète, de goutte ou de tension basse. Le détail des consignes figure sur la Une gélule n'est pas un comprimé, et c'est là que je vous conseille d'ouvrir l'œil. La fiche de l'ANSM le dit sans détour : vous devez respecter la dose que le médecin vous a prescrite sur l'ordonnance, et une ordonnance de 40 mg à raison d'un comprimé par jour devient une gélule de 40 mg par jour. Si votre médecin vous fait couper en deux un comprimé de 40 mg pour prendre 20 mg, la recommandation prévoit des gélules dosées à 20 mg, à avaler entières.Avant de quitter le comptoir, vérifiez donc le dosage écrit sur le pot ou la boîte, et demandez combien de gélules prendre à chaque prise. Avalez-les avec un verre d'eau sans les ouvrir, et n'arrêtez pas le traitement parce que vous vous sentez mieux. Le principe actif reste le même, mais la fiche demande de signaler à votre médecin ou à votre pharmacien un essoufflement qui s'aggrave, des œdèmes, une prise de poids rapide ou un malaise.Cette précaution compte d'autant plus à nos âges. La même fiche réclame une, ainsi qu'en cas de diabète, de goutte ou de tension basse. Le détail des consignes figure sur la page de l'ANSM consacrée aux nouvelles mesures sur le furosémide , avec les deux fiches à télécharger.

24,61 € la boîte : ce que ces gélules vous coûtent 24,23 € la boîte de 30 gélules de 20 mg et 24,61 € pour 30 gélules de 40 mg. Le tarif monte à 29,42 € et 30,55 € pour les boîtes de 90.



Ces préparations sont remboursées à 65 %, comme les comprimés qu'elles remplacent, et facturables à l'Assurance maladie depuis le 19 novembre. Sur une boîte de 30 gélules de 40 mg, les 35 % non remboursés font 8,61 €, et la franchise médicale de 1 € par boîte s'y ajoute. Sans complémentaire santé, il vous reste donc 9,61 € à payer : pensez à vérifier ce que votre contrat prend en charge.

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Pénurie de médicaments : quand l'État punit plus fortement les labos mais les autorise à stocker moins Vient la question du prix, qui surprendra plus d'un patient habitué aux génériques. L'arrêté du 17 novembre, publié au Journal officiel du 18 novembre, fixe le prix de vente de ces gélules :et 24,61 € pour 30 gélules de 40 mg. Le tarif monte à 29,42 € et 30,55 € pour les boîtes de 90.Ces préparations sont remboursées à 65 %, comme les comprimés qu'elles remplacent, et facturables à l'Assurance maladie depuis le 19 novembre. Sur une boîte de 30 gélules de 40 mg, les 35 % non remboursés font 8,61 €, et la franchise médicale de 1 € par boîte s'y ajoute. Sans complémentaire santé, il vous reste donc 9,61 € à payer : pensez à vérifier ce que votre contrat prend en charge.

Ventes directes suspendues pour trois mois : ce qui change au comptoir Pourquoi votre pharmacie en manque-t-elle quand celle d'à côté en a encore ? Pour corriger ce déséquilibre, l'ANSM interdit temporairement aux laboratoires de vendre du furosémide directement aux pharmacies d'officine en France hexagonale. Les boîtes passent désormais par les grossistes-répartiteurs, chargés d'approvisionner toutes les pharmacies, pour une durée prévue de trois mois qui pourra être raccourcie ou renouvelée.



Des importations de médicaments équivalents sont en cours. Comme certaines boîtes mises à disposition contiennent jusqu'à 90 ou 100 comprimés, l'agence a annoncé que la délivrance à l'unité sera possible dans les prochains jours, dans la limite d'un mois de traitement. Votre médecin, de son côté, est invité à réévaluer le traitement au moment du renouvellement, et à vous proposer un autre médicament quand c'est possible.



Si votre pharmacien vous tend un pot de gélules au lieu de votre boîte habituelle, vous savez maintenant que rien n'a changé dans votre traitement, sinon sa forme et son prix. Gardez la fiche, vérifiez la dose, et parlez-en à votre médecin à la prochaine consultation : c'est lui qui dira si le furosémide reste le meilleur choix pour vous.