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Longévité : pas de salle de sport ni de marathon chez ceux qui vivent le plus longtemps : l'expert Dan Buettner mise sur votre promenade quotidienne

Pas de salle de sport, pas de marathon, simplement des pas du matin au soir : un expert en longévité, Dan Buettner, assure que ceux qui vivent le plus longtemps ne font pas d'exercice. La formule a de quoi séduire, et votre promenade quotidienne y prend soudain des airs de remède. Encore faut-il savoir quelle marche compte vraiment quand on a passé 65 ans.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Novembre 2026 à 08:26 | Mis à jour le 21 Novembre 2026 à 08:27



Ce que les experts en longévité ont réellement observé Dan Buettner, sur les régions du monde où l'on vit le plus vieux.



Ces régions portent le nom de « zones bleues » : Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce et Loma Linda aux États-Unis. Selon le site Blue Zones, leurs habitants les plus âgés ne soulèvent pas de fonte, ne courent pas de marathon et ne s'inscrivent pas en salle de sport, ils vivent dans un environnement qui les pousse à bouger sans même y penser. Santé publique France, de son côté, ne met pas la promenade tranquille et la marche dynamique sur le même plan, et c'est là que le message mérite d'être lu jusqu'au bout.

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Votre promenade quotidienne compte-t-elle vraiment ? marche rapide procure environ 90 % des bienfaits d'un entraînement pour un marathon. Rapide : le mot compte pour ceux qui chaussent leurs baskets surtout pour aller au marché.



Or les repères français pour les plus de 65 ans ne s'arrêtent pas au nombre de pas. Santé publique France recommande de moins bénéfiques que les activités plus dynamiques : elles servent avant tout à passer moins de temps assis.



La question à vous poser n'est donc pas seulement de savoir si vous marchez. C'est de savoir si, dans votre journée, une partie de ces pas vous fait réellement accélérer, au lieu de se résumer au tour du pâté de maisons après le déjeuner. Dans les zones bleues, le mouvement se loge dans les courses, les visites et les travaux de la maison plutôt que dans une séance de sport. Dan Buettner va plus loin : à l'en croire, uneprocure environ 90 % des bienfaits d'un entraînement pour un marathon. Rapide : le mot compte pour ceux qui chaussent leurs baskets surtout pour aller au marché.Or les repères français pour les plus de 65 ans ne s'arrêtent pas au nombre de pas. Santé publique France recommande de pratiquer au moins 30 minutes d'activités physiques dynamiques par jour . Marcher tranquillement, faire plusieurs fois par jour une petite promenade autour de son domicile ou téléphoner debout restent utiles, mais ces activités d'intensité faible y sont jugées: elles servent avant tout à passer moins de temps assis.La question à vous poser n'est donc pas seulement de savoir si vous marchez. C'est de savoir si, dans votre journée, une partie de ces pas vous fait réellement accélérer, au lieu de se résumer au tour du pâté de maisons après le déjeuner.

Après 65 ans, vos jambes réclament autre chose que des pas deux à trois fois par semaine, des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Rassurez-vous, il n'est pas question de soulever des haltères : jardiner, porter les courses, monter et descendre les escaliers font déjà travailler vos muscles et vos os.



D'ailleurs, le jardin que Dan Buettner place à côté de la marche dans ses conseils figure lui aussi dans cette liste. Pour l'équilibre, les exercices tiennent dans le quotidien : se tenir debout sur une jambe, rester debout les yeux fermés, marcher en suivant une ligne sur le sol, ou encore danser. L'enjeu n'a rien d'anodin, puisque préserver l'équilibre permet de limiter le risque de chute, et une chute à 75 ans pèse bien plus lourd sur l'autonomie qu'un marathon manqué.

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Après 50 ans, vos muscles fondent sans que la balance le montre : quelle quantité de protéines manger à chaque repas pour les préserver ? Avec l'âge, la masse et la force musculaires ont tendance à diminuer, et c'est là que la marche montre ses limites. Santé publique France conseille d'ajouter,, des activités de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Rassurez-vous, il n'est pas question de soulever des haltères : jardiner, porter les courses, monter et descendre les escaliers font déjà travailler vos muscles et vos os.D'ailleurs, le jardin que Dan Buettner place à côté de la marche dans ses conseils figure lui aussi dans cette liste. Pour l'équilibre, les exercices tiennent dans le quotidien : se tenir debout sur une jambe, rester debout les yeux fermés, marcher en suivant une ligne sur le sol, ou encore danser. L'enjeu n'a rien d'anodin, puisque, et une chute à 75 ans pèse bien plus lourd sur l'autonomie qu'un marathon manqué.

Okinawa, le chapitre que l'on raconte moins Il y a un chapitre que la formule à succès passe sous silence. En 2002, Okinawa est passé de la 4e à la 26e place dans le classement des 47 préfectures japonaises établi en fonction de l'espérance de vie des hommes. Les habitants nés avant la Seconde Guerre mondiale gardent une longévité marquée, tandis que les générations plus jeunes affichent des niveaux de mortalité plus élevés que ceux des autres îles du Japon, et l'occidentalisation des habitudes de vie est avancée pour expliquer ce changement.



Sauf que l'histoire des zones bleues a aussi ses sceptiques. Depuis 2019, un chercheur australien, Saul Newman, remet en question l'existence même de ces régions en mettant en doute la fiabilité des registres d'état civil. En Grèce, d'après les estimations de Saul Newman, au moins 72 % des centenaires recensés étaient en réalité morts, introuvables ou maintenus en vie sur le papier pour toucher une pension. Les chercheurs qui ont étudié ces zones défendent leurs vérifications, et à la lecture de leurs publications, les âges semblent solides au moins pour les zones sarde et japonaise : le débat porte sur le nombre de centenaires, pas sur l'intérêt de bouger.

Plus de pas dans votre journée, sans abonnement à la salle Le conseil de Dan Buettner tient en une phrase : « Marchez plus, cultivez un potager ou entretenez un jardin de fleurs. » En revanche, il ne vous demande pas de partir vivre en Sardaigne. La plupart d'entre nous peuvent glisser davantage de pas dans des gestes qui existent déjà, et Santé publique France en donne quelques exemples très concrets : descendre une station plus tôt pour marcher quand on prend les transports en commun, jardiner, tondre la pelouse, et surtout ne pas rester assis trop longtemps en marchant un peu toutes les 2 heures.



Pour ma part, je retiens de ces centenaires une idée plus modeste que leur légende : le mouvement qui dure est celui qu'on n'a pas besoin de programmer. Et vous, combien de vos trajets de la semaine pourriez-vous faire à pied ? La réponse vaut sans doute davantage qu'un abonnement à la salle, à condition que votre promenade quotidienne prenne, de temps en temps, un peu d'allure.