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Antibiotiques « vraiment pas automatiques » : l'Assurance maladie relance sa campagne, et rappelle qu'ils n'agissent pas contre votre rhume ou votre grippe

Votre nez coule depuis trois jours, et au fond de l'armoire à pharmacie dort encore une boîte d'antibiotiques entamée l'hiver dernier. Ce réflexe de piocher dedans, une campagne nationale veut le faire passer cet hiver. Face à un rhume ou à une grippe, ces médicaments n'agissent pas, et leur usage à tort rend certaines infections plus difficiles à soigner, un enjeu qui compte encore plus en Ehpad.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 15:12 | Mis à jour le 23 Novembre 2026 à 15:12



Antibiotiques pas automatiques : pourquoi le slogan de 2002 revient



Parce que les vieilles habitudes ont la vie dure, même quand elles reculent. La France figure parmi les pays européens qui consomment le plus d'antibiotiques. Les derniers chiffres de Santé publique France, publiés le 17 novembre, montrent pourtant un vrai progrès : la consommation d'antibiotiques en ville a baissé de 9,6 % en 2025 par rapport à l'année précédente. Le pays est ainsi passé du 2e au 4e rang européen des plus gros consommateurs.

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Rhume, grippe : ce qu'un antibiotique ne fera pas pour vous Un antibiotique s'attaque aux bactéries, pas aux virus. Or ce sont des virus qui causent la plupart des maladies de l'hiver : le rhume, la grippe, la bronchiolite, les rhinopharyngites et la majorité des angines. Face à une infection virale, l'Assurance maladie précise qu'un antibiotique ne permet pas de guérir plus vite, ni de réduire le risque de transmettre le virus à vos proches.



Il peut même vous valoir quelques ennuis. Un antibiotique ne fait pas le tri entre les bactéries responsables de l'infection et celles qui peuplent votre intestin, où elles participent à l'équilibre immunitaire. En les éliminant toutes, il peut provoquer des troubles intestinaux, affaiblir le microbiote ou favoriser des réactions allergiques.

La boîte entamée qui dort dans votre armoire à pharmacie Le mauvais usage commence souvent à la maison. Un sondage Ipsos/BVA réalisé pour l'Assurance maladie auprès d'un millier d'adultes montre que 18 % des Français interrogés prennent des antibiotiques qu'ils ont déjà chez eux, sans consulter de médecin. Et 11 % en partagent avec un proche. Je trouve ce résultat plus parlant qu'un slogan, parce qu'il décrit un geste que nous croyons sans conséquence.



Cette boîte entamée lors d'une angine passée paraît pourtant bien pratique. Sauf que seul un professionnel de santé peut déterminer si un antibiotique est nécessaire. L'Assurance maladie demande de ne jamais utiliser un traitement restant, ni de le partager : les boîtes non utilisées se ramènent en pharmacie, qui les élimine en toute sécurité. Quant au traitement prescrit, il se prend à la dose et pendant la durée indiquées, sans l'écourter ni le prolonger.

Votre mal de gorge se teste aussi chez le pharmacien



Si le test est positif, le pharmacien peut délivrer l'antibiotique adapté sans ordonnance. S'il est négatif, il ne délivre pas d'antibiotique, mais peut proposer un traitement local et du paracétamol. Comme l'indique 70 %, le reste étant couvert par votre mutuelle.



Un détail compte pour les lectrices. Le même dispositif existe pour la cystite simple, mais il est réservé aux femmes âgées de 16 à 65 ans. Au-delà, le pharmacien ne peut pas proposer ce test, et c'est votre médecin qu'il faut consulter. Vous avez très mal à la gorge et vous hésitez à attendre un rendez-vous chez votre médecin ? Les pharmaciens formés peuvent réaliser un test rapide d'orientation diagnostique, le « Trod », en cas de suspicion d'angine chez les patients de 10 ans et plus. Il s'agit d'un petit prélèvement avec un écouvillon au fond de la gorge, qui permet d'écarter ou de confirmer une angine bactérienne à streptocoque A.Si le test est positif, le pharmacien peut délivrer l'antibiotique adapté sans ordonnance. S'il est négatif, il ne délivre pas d'antibiotique, mais peut proposer un traitement local et du paracétamol. Comme l'indique la fiche officielle de Service-public.fr , la prise en charge de ces tests par l'Assurance maladie est deUn détail compte pour les lectrices. Le même dispositif existe pour la cystite simple, mais il est réservé aux femmes âgées de 16 à 65 ans. Au-delà, le pharmacien ne peut pas proposer ce test, et c'est votre médecin qu'il faut consulter.

Après 80 ans et en Ehpad, la résistance pèse plus lourd Les bons chiffres de 2025 cachent un écart qui nous concerne directement. Santé publique France indique que la baisse la moins prononcée concerne les personnes âgées de 80 ans et plus. Dans les Ehpad, la résistance d'Escherichia coli, première cause d'infections urinaires, aux céphalosporines de troisième génération atteint 10 %, contre 5,1 % en ville.



Cette résistance a des effets très concrets. Certaines infections, notamment urinaires ou pulmonaires, deviennent plus difficiles à traiter, durent plus longtemps et peuvent entraîner davantage de complications. L'Assurance maladie chiffre à plusieurs milliers chaque année les décès dus à l'antibiorésistance en France.



Pour un proche en Ehpad comme pour vous, la question à poser au médecin tient donc en quelques mots : s'agit-il bien d'une infection bactérienne ? Un antibiotique pris à bon escient garde toutes ses chances d'agir le jour où vous en aurez vraiment besoin.