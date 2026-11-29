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Doliprane, Dafalgan, Efferalgan : le prix des boîtes de paracétamol fabriquées en France va augmenter, et sur votre ordonnance l'Assurance maladie n'en paiera qu'une partie

Vous gardez une boîte de Doliprane dans le tiroir de la cuisine, ou votre médecin vous en prescrit chaque mois contre vos douleurs. Mercredi, le comité qui négocie avec les laboratoires le prix des médicaments a annoncé que le paracétamol fabriqué en France coûtera plus cher en 2027. Une question reste pourtant entière au comptoir de la pharmacie : qui paiera la différence ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Novembre 2026 à 10:50 | Mis à jour le 29 Novembre 2026 à 10:50



Le prix des boîtes de paracétamol fabriquées en France va augmenter baisse de 13,04 % du prix du paracétamol, censée s'appliquer au 1er janvier 2027. Le revirement est complet. Mercredi, Virginie Beaumeunier, présidente du Comité économique des produits de santé (CEPS), a assuré que les comprimés de paracétamol fabriqués en France « verront in fine leur prix augmenter ». Doliprane, Dafalgan et Efferalgan sont en première ligne, puisque leurs fabricants négociaient depuis au moins six mois avec l'État.



La hausse devrait s'appliquer au 1er juillet 2027 et porterait le prix de sortie d'usine d'une boîte de 76 à 83 centimes, soit de l'ordre de 7 centimes de plus. La présidente du CEPS a toutefois précisé que le montant n'était pas complètement arrêté, l'arbitrage final du gouvernement restant à rendre. Pour la Sécurité sociale comme pour vous, c'est un ordre de grandeur, pas encore un tarif.

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Une usine à Roussillon pour fabriquer le principe actif en France Depuis la fin des années 1990, les groupes pharmaceutiques ont fait appel à l'Asie, principalement à la Chine et à l'Inde, pour se fournir en principe actif. Après les pénuries de la crise du Covid-19, Sanofi, dont l'activité Doliprane a depuis été reprise par Opella, et Upsa, qui fabrique le Dafalgan et l'Efferalgan, se sont engagés dès 2021 à s'approvisionner auprès du chimiste français Seqens. En échange, l'État a gelé les baisses de prix qu'il envisageait sur leurs boîtes.



Seqens a bénéficié d'un soutien de l'État pour construire à Roussillon, en Isère, une unité de production destinée à fournir 15 000 tonnes de principe actif par an. L'installation devrait sortir ses lots de validation en janvier-février, puis mettre sur le marché les premiers comprimés à l'été 2027. Or produire en France coûte plus cher qu'en Chine ou en Inde. La patronne d'Upsa, Isabelle Van Rycke, rappelle que l'État lui paie une boîte 76 centimes, « 10 centimes de moins qu'il y a 10 ans ».

Doliprane, Dafalgan ou autre marque : un seul prix officiel Le CEPS ne veut pas que votre pharmacien soit tenté de vous délivrer la boîte la plus chère. Il prévoit d'aligner le prix officiel de toutes les marques de paracétamol, y compris celles qui ne sont pas fabriquées en France. À ces fabricants-là, il demandera en contrepartie des remises confidentielles, qui prennent la forme d'une baisse du prix facturé à l'Assurance maladie.



Pour vous, la conséquence est simple : Doliprane, Dafalgan ou autre marque, la boîte posée sur le comptoir devrait afficher le même prix. Le prix net, celui que l'Assurance maladie paie réellement, restera en revanche différent suivant que la boîte est fabriquée en France ou non. Le Doliprane pèse lourd dans ce calcul, puisque Opella en produit chaque jour près d'un million de petites boîtes jaunes, dont 95 % pour les consommateurs français.

Sur votre ordonnance, la franchise pèse plus lourd que la hausse 2,18 € et elle est remboursée à 65 % sur ordonnance. Faites le compte : 65 % de 2,18 € font 1,42 €, dont l'Assurance maladie retire 1 € de franchise médicale, si bien qu'elle ne vous rend que 0,42 € par boîte. Ce calcul vaut si vous n'êtes pas exonéré de franchise, comme le sont notamment les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Cette franchise est prélevée directement sur le décompte de remboursement, rappelle



Le reste du prix, le ticket modérateur, peut être pris en charge par votre complémentaire santé, si votre contrat le prévoit. La hausse de juillet, qui porte sur le prix de sortie d'usine, se partagera donc entre l'Assurance maladie, qui en prendra 65 %, et cette part complémentaire. Sauf que la franchise, elle, ne dépend pas du prix de la boîte, et les contrats de complémentaire dits responsables n'ont pas le droit de la rembourser. Si votre ordonnance vous fait retirer dix boîtes par mois, vous laisserez 10 € de franchise chaque mois, et vous atteindrez le plafond de 70 € en sept mois.

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Recul du gouvernement sur les franchises médicales : celle pour vos médicaments montent vers 70 euros par an au lieu des 100 annoncés Prenons la boîte la plus courante, le Doliprane 1000 mg en boîte de 8 comprimés. Dans la base de données publique des médicaments, elle coûtesur ordonnance. Faites le compte : 65 % de 2,18 € font 1,42 €, dont l'Assurance maladie retire 1 € de franchise médicale, si bien qu'elle ne vous rend que 0,42 € par boîte. Ce calcul vaut si vous n'êtes pas exonéré de franchise, comme le sont notamment les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Cette franchise est prélevée directement sur le décompte de remboursement, rappelle la fiche Service Public sur le remboursement des médicaments . Son plafond, lui, a été porté de 50 à 70 € par an le 1er octobre 2026.Le reste du prix, le ticket modérateur, peut être pris en charge par votre complémentaire santé, si votre contrat le prévoit. La hausse de juillet, qui porte sur le prix de sortie d'usine, se partagera donc entre l'Assurance maladie, qui en prendra 65 %, et cette part complémentaire. Sauf que la franchise, elle, ne dépend pas du prix de la boîte, et les contrats de complémentaire dits responsables n'ont pas le droit de la rembourser. Si votre ordonnance vous fait retirer dix boîtes par mois, vous laisserez, et vous atteindrez le plafond de 70 € en sept mois.

Sans ordonnance, la hausse sera pour vous La règle change dès que vous achetez votre boîte sans ordonnance. Pas de remboursement, mais pas de franchise non plus : la franchise ne concerne pas les boîtes de médicaments achetées sans prescription médicale. Vous réglez alors la boîte entière, y compris la hausse si elle se répercute sur le prix affiché à partir de l'été.



Je vous conseille de regarder vos derniers décomptes de remboursement, où chaque franchise apparaît en déduction. Si nous prenons du paracétamol chaque jour pour nos articulations, c'est ce compteur, bien plus que les quelques centimes de juillet, qui pèsera sur notre budget santé. Et les premières boîtes au principe actif français, sorti de l'usine de Roussillon, devraient arriver en pharmacie à l'été 2027.