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Alzheimer et démences : près d'un cas sur deux serait évitable, les 14 facteurs de risque sur lesquels chacun peut agir

Une tension que l'on ne fait plus mesurer, une audition qui baisse, des amis que l'on voit de moins en moins : ces glissements de la vie courante pèsent sur le risque de démence, dont la maladie d'Alzheimer est la forme la plus fréquente. Des chercheurs en ont recensé quatorze, et vous avez une prise sur la plupart d'entre eux. Voici ce que chacun peut faire à son niveau, sachant que ces gestes réduisent un risque sans offrir de garantie.

Par Fabrice Crozier | Publié le 26 Novembre 2026 à 07:00 | Mis à jour le 24 Novembre 2026 à 16:35



Près d'un cas de démence sur deux : ce que les chercheurs ont vraiment calculé 45 % des cas de démence dans le monde. Ce calcul porte sur l'ensemble des démences, dont la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Deux facteurs ont été ajoutés depuis le rapport de 2020 : le cholestérol LDL élevé et la perte de vision non corrigée.



Ce pourcentage repose sur une hypothèse d'école, celle où chaque facteur causerait réellement la maladie et pourrait être éliminé. C'est une mesure à l'échelle d'une population, pas une promesse faite à une personne : agir sur sa tension réduit un risque, sans rien garantir. Le reste des cas tient à d'autres causes, à commencer par l'âge, que l'Inserm désigne comme le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, et par nos gènes. Je pense à ceux d'entre nous qui ont accompagné un parent malade : personne n'est responsable de sa maladie.



Les pouvoirs publics, eux, ont fait de cette marge d'action une priorité. La

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le calcul vient de la commission sur la démence de la revue médicale The Lancet, dans son rapport publié en 2024. Les experts de la commission y estiment que quatorze facteurs de risque modifiables expliqueraient ensemble environ. Ce calcul porte sur l'ensemble des démences, dont la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Deux facteurs ont été ajoutés depuis le rapport de 2020 : le cholestérol LDL élevé et la perte de vision non corrigée.Ce pourcentage repose sur une hypothèse d'école, celle où chaque facteur causerait réellement la maladie et pourrait être éliminé. C'est une mesure à l'échelle d'une population, pas une promesse faite à une personne : agir sur sa tension réduit un risque, sans rien garantir. Le reste des cas tient à d'autres causes, à commencer par l'âge, que l'Inserm désigne comme le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, et par nos gènes. Je pense à ceux d'entre nous qui ont accompagné un parent malade : personne n'est responsable de sa maladie.Les pouvoirs publics, eux, ont fait de cette marge d'action une priorité. La stratégie nationale maladies neurodégénératives 2025-2030 , lancée le 4 septembre 2025, consacre à la prévention l'un de ses six axes et recense ces quatorze facteurs.

Votre audition et votre cholestérol pèsent le plus lourd 7 % des cas de démence, la part la plus élevée des quatorze. Bonne nouvelle, on les repère facilement. Pour l'audition, la commission recommande que les appareils auditifs soient accessibles aux personnes qui entendent moins bien, et le premier geste consiste à faire contrôler la vôtre si vous faites répéter vos proches. Nous y consacrerons notre prochain article, démarches comprises.



Pour le cholestérol, la recommandation tient en une ligne : le dépister et le traiter dès le milieu de la vie. Si votre dernière prise de sang remonte à plusieurs années, parlez-en à votre médecin traitant, qui verra avec vous s'il faut agir par l'alimentation, l'activité physique ou un traitement. Le cholestérol ne fait pas mal, et c'est justement ce qui le rend si facile à oublier.

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Gène APOE et Alzheimer : ce que signifient vraiment les variantes ε2, ε3 et ε4, et pourquoi un risque génétique n'est pas une fatalité En tête arrivent deux facteurs du milieu de la vie : la perte d'audition et le cholestérol LDL élevé, qui représentent chacun environ. Bonne nouvelle, on les repère facilement. Pour l'audition, la commission recommande que les appareils auditifs soient accessibles aux personnes qui entendent moins bien, et le premier geste consiste à faire contrôler la vôtre si vous faites répéter vos proches. Nous y consacrerons notre prochain article, démarches comprises.Pour le cholestérol, la recommandation tient en une ligne : le dépister et le traiter dès le milieu de la vie. Si votre dernière prise de sang remonte à plusieurs années, parlez-en à votre médecin traitant, qui verra avec vous s'il faut agir par l'alimentation, l'activité physique ou un traitement. Le cholestérol ne fait pas mal, et c'est justement ce qui le rend si facile à oublier.

Isolement, dépression : votre cerveau a aussi besoin des autres 5 % des cas, le poids le plus lourd parmi les facteurs de la fin de vie, et un faible niveau d'études dans la jeunesse à peu près autant. Ce second facteur appartient au passé, mais la commission rappelle que les activités stimulantes au milieu de la vie protègent aussi nos capacités intellectuelles. Un rendez-vous fixe avec des amis, une chorale, une association ou un instrument repris sont des gestes modestes, et c'est pour cela qu'ils tiennent dans la durée.



La dépression compte, elle, pour environ 3 % des cas. Le message de la commission tient en trois mots : la traiter efficacement. Si votre moral baisse depuis des semaines et que plus rien ne vous fait envie, ce n'est pas une question de caractère, et votre médecin traitant peut vous aider.

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Père ou mère atteint d'Alzheimer : votre risque est-il plus élevé, et que pouvez-vous faire dès maintenant pour le réduire ? Viennent ensuite deux facteurs qui ne se mesurent pas au cabinet médical. L'isolement social pèse environ, et un faible niveau d'études dans la jeunesse à peu près autant. Ce second facteur appartient au passé, mais la commission rappelle que les activités stimulantes au milieu de la vie protègent aussi nos capacités intellectuelles. Un rendez-vous fixe avec des amis, une chorale, une association ou un instrument repris sont des gestes modestes, et c'est pour cela qu'ils tiennent dans la durée.La dépression compte, elle, pour environ 3 % des cas. Le message de la commission tient en trois mots : la traiter efficacement. Si votre moral baisse depuis des semaines et que plus rien ne vous fait envie, ce n'est pas une question de caractère, et votre médecin traitant peut vous aider.

Tension, tabac, lunettes : les neuf autres facteurs et ce que vous pouvez y faire Les autres facteurs pèsent chacun entre 1 et 3 % des cas, et c'est leur addition qui compte. Plusieurs touchent au cœur et aux vaisseaux, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité et le tabac. Pour la tension, la commission donne un repère : une pression systolique, le premier chiffre de la mesure, à 130 mm Hg ou moins à partir de 40 ans. Pour le reste, ses conseils sont connus, à défaut d'être suivis : bouger, arrêter de fumer, réduire une forte consommation d'alcool et garder un poids sain.



Trois facteurs surprennent davantage. Les chocs à la tête comptent, d'où l'intérêt du casque à vélo, tout comme la pollution de l'air, dont chacun peut surtout limiter son exposition. Autre nouvelle venue de 2024, la perte de vision non corrigée représente environ 2 % des cas, et un contrôle de la vue avec des lunettes à la bonne correction fait partie de ces gestes que l'on repousse d'une année sur l'autre.



Ce qu'ALZEVIT étudiera chez les personnes les plus exposées 2 350 participants. Une troisième phase prévoit, plus tard, d'étudier des stratégies de prévention, médicamenteuses ou non, notamment chez ces porteurs, en s'appuyant sur les quatorze facteurs de la commission Lancet.



Pour constituer cette cohorte, l'étude recrute d'abord des volontaires de 45 ans et plus, résidant en France métropolitaine. Tout se fait à distance et gratuitement, avec un prélèvement de salive réalisé chez soi. Si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez

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Participer est un geste pour la recherche, pas un traitement, et ce sont ceux qui viendront après nous qui en profiteront. La plupart de ces facteurs restent à votre portée dès maintenant : une prise de tension, un contrôle de l'audition ou un coup de fil à un ami suffisent pour commencer. Comme moi, vous pouvez aussi



SeniorActu est partenaire média de l'étude ALZEVIT Ces facteurs pèsent-ils autant chez les personnes que leurs gènes exposent davantage ? C'est l'une des questions de l'étude ALZEVIT, consacrée au gène APOE et en particulier aux porteurs de deux copies de sa forme ε4, associée au risque le plus élevé. Sa deuxième phase permettra d'étudier plus en profondeur les biomarqueurs, ces indices biologiques mesurés notamment dans le sang, et le mode de vie de. Une troisième phase prévoit, plus tard, d'étudier des stratégies de prévention, médicamenteuses ou non, notamment chez ces porteurs, en s'appuyant sur les quatorze facteurs de la commission Lancet.Pour constituer cette cohorte, l'étude recrute d'abord des volontaires de. Tout se fait à distance et gratuitement, avec un prélèvement de salive réalisé chez soi. Si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez vérifier en ligne si vous pouvez participer Participer est un geste pour la recherche, pas un traitement, et ce sont ceux qui viendront après nous qui en profiteront. La plupart de ces facteurs restent à votre portée dès maintenant : une prise de tension, un contrôle de l'audition ou un coup de fil à un ami suffisent pour commencer. Comme moi, vous pouvez aussi rejoindre l'étude ALZEVIT pour aider les chercheurs à comprendre ce que ces gestes changent chez ceux que leurs gènes exposent le plus.