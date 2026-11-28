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Black Friday : un stylo Wegovy ou Mounjaro à prix cassé pour perdre du poids ? L'ANSM met en garde contre ces faux médicaments anti-obésité

Vous essayez de perdre du poids, et pour le Black Friday une offre sur internet vous propose un stylo Wegovy ou Mounjaro à prix cassé, livré chez vous sans ordonnance. Des centaines d'offres de ce genre circulent en ligne, et les laboratoires qui traquent ce commerce parlent de faux médicaments. En Isère, une femme qui pensait s'injecter du Wegovy commandé sur internet a été hospitalisée.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Novembre 2026 à 09:45 | Mis à jour le 28 Novembre 2026 à 09:46



Black Friday : des stylos anti-obésité à 20 euros en ligne faux médicaments anti-obésité sont apparues sur internet, ont indiqué à France Inter des laboratoires pharmaceutiques qui traquent ce commerce illégal. Ce trafic profite de la popularité du Wegovy, du laboratoire danois Novo, et du Mounjaro, de l'américain Lilly. Je comprends la tentation, quand on se bat depuis des années avec quelques kilos et qu'une promotion semble enfin ouvrir la porte.



Sur certains sites, les prix sont cassés pour l'occasion : des stylos injectables proposés pour à peine 20 euros. D'autres annonces affichent des comprimés présentés comme du Wegovy, vendus sous la marque du laboratoire, alors qu'il s'agit de contrefaçons. On y trouve même de la cagrilintide, un traitement pour perdre du poids qui en est encore à la phase de test.

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Wegovy, Mounjaro : pourquoi aucun site n'a le droit de vous les vendre Avant même de comparer les prix, une règle change tout : ces médicaments ne se vendent pas sur internet en France. Les agonistes du GLP-1, la famille du Wegovy, de l'Ozempic et du Mounjaro, « doivent être prescrits par un médecin et délivrés en pharmacie sur présentation d'une ordonnance », rappelle l'ANSM. L'agence précise qu'ils ne peuvent pas être vendus en ligne, même par une pharmacie agréée. C'est précisément contre ces faux traitements anti-obésité que l'agence du médicament met en garde depuis septembre 2025.



Il n'existe donc pas de bonne affaire légale sur internet pour ces traitements, ni le jour du Black Friday ni un autre. En France, seuls les médicaments vendus sans ordonnance peuvent figurer sur le site d'une pharmacie. Le site qui vous livre un stylo de Wegovy à prix réduit agit donc dans l'illégalité, et il n'y a aucune garantie sur ce que contient le colis.

En Isère, une injection qui finit à l'hôpital Or, vendredi 27 novembre, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a fait connaître le cas d'une habitante de l'Isère, hospitalisée après s'être injecté un produit acheté sur internet qu'elle pensait être du Wegovy. Elle l'avait commandé en remplissant un questionnaire de santé sur un site, en choisissant elle-même le traitement et son dosage, sans consulter de médecin. Le stylo lui a ensuite été livré à domicile.



Peu après l'injection sont arrivés des vomissements persistants, des nausées, de fortes douleurs au ventre et des maux de tête, au point de la conduire à l'hôpital. À ce stade, l'authenticité, la composition exacte et le dosage réel du produit ne sont pas établis, précise l'ARS. Nous avons appris à nous méfier d'un mail trop beau pour être vrai : un formulaire qui remplace le médecin mérite la même prudence.

Ce que contiennent vraiment ces faux traitements



Ce logo ne prouve rien, puisque les institutions n'apposent jamais leur logo pour certifier, valider ou vendre un produit de santé. L'agence a déjà identifié 10 sites marchands, saisi le procureur de la République et obtenu le retrait d'annonces chez eBay, Cdiscount et Amazon. Elle prévient qu'elle reproduira ces actions avec chaque nouveau site signalé. Un stylo à 20 euros n'en reste pas moins un produit dont l'acheteur ignore le contenu.

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On pensait les peptides en ligne réservés aux sportifs : le stylo interdit par l'agence du médicament ciblait ceux qui ont des kilos à perdre et pas droit au Wegovy remboursé Mais le danger ne se limite pas à un mauvais dosage. L'ANSM a analysé dans ses laboratoires des patchs vendus en ligne et présentés comme contenant du sémaglutide, la molécule du Wegovy : elle n'y a retrouvé ni cette substance, ni aucune autre substance à visée amaigrissante. Ces produits frauduleux sont pourtant susceptibles de contenir d'autres substances actives, déclarées ou non, et certains portent les logos de l'ANSM et de l'Agence européenne du médicament pour inspirer confiance.Ce logo ne prouve rien, puisque les institutions n'apposent jamais leur logo pour certifier, valider ou vendre un produit de santé. L'agence a déjà identifié, saisi le procureur de la République et obtenu le retrait d'annonces chez eBay, Cdiscount et Amazon. Elle prévient qu'elle reproduira ces actions avec chaque nouveau site signalé. Un stylo à 20 euros n'en reste pas moins un produit dont l'acheteur ignore le contenu.

Vous voulez perdre du poids : la voie légale et remboursée



En revanche, si votre poids pèse réellement sur votre santé, la voie légale existe. Depuis le 15 juin 2026, le Wegovy en stylo et le Mounjaro sont pris en charge à 65 % par l'Assurance maladie pour les personnes dont l'IMC atteint 40, ou 35 avec une comorbidité de la liste officielle, en seconde intention, après l'échec d'une prise en charge nutritionnelle. La première ordonnance remboursable doit venir d'un médecin d'un centre spécialisé de l'obésité, d'un CHU ou d'une structure habilitée.

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Anti-obésité : Wegovy et Mounjaro remboursés, mais votre médecin traitant ne peut pas vous les prescrire D'ailleurs, si vous avez déjà commandé l'un de ces produits, la consigne de l'agence tient en peu de mots : ne l'utilisez pas, et si vous l'avez déjà utilisé, ne le réutilisez pas. Même si vous n'avez pas ressenti d'effets indésirables, ceux-ci peuvent se manifester à tout moment, et votre pharmacien ou votre médecin peut vous conseiller. En cas de détresse vitale, le réflexe reste le 15 ou le 18. L'offre elle-même se signale aussi, comme l'explique la page d'alerte de l'ANSM sur les aGLP-1 achetés sur internet En revanche, si votre poids pèse réellement sur votre santé, la voie légale existe. Depuis le 15 juin 2026, le Wegovy en stylo et le Mounjaro sontpour les personnes dont l'IMC atteint 40, ou 35 avec une comorbidité de la liste officielle, en seconde intention, après l'échec d'une prise en charge nutritionnelle. La première ordonnance remboursable doit venir d'un médecin d'un centre spécialisé de l'obésité, d'un CHU ou d'une structure habilitée.Pour ceux d'entre nous qui se battent avec leur poids depuis longtemps, le premier pas reste une conversation avec le médecin traitant, qui saura dire si ce parcours vous est ouvert. Un stylo à prix cassé trouvé un vendredi de promotions ne vous fera gagner ni du temps ni des kilos, seulement des risques.