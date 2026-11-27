Actualité Médicale

Conseils de l'IA sur vos médicaments : l'ANSM alerte après huit erreurs, dont deux surdosages du paracétamol de votre armoire à pharmacie

Un mal de dos un soir de week-end, une boîte de comprimés au fond du tiroir et une question tapée sur le téléphone : combien puis-je en prendre ? Ce réflexe, certains d'entre nous l'ont pris avec l'IA pour leurs médicaments, plutôt que d'attendre l'avis du pharmacien. Des accidents ont été recensés en France, chez des patients âgés jusqu'à 89 ans, et l'un d'eux a dû être hospitalisé.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Novembre 2026 à 18:03 | Mis à jour le 27 Novembre 2026 à 18:03



Conseils de l'IA sur les médicaments : huit cas signalés en France



Le 25 novembre, l'ANSM, l'agence chargée de la sécurité des médicaments en France, a publié huit cas d'erreurs médicamenteuses liées à l'usage d'une IA. Ces cas ont été déclarés en France entre 2024 et 2026, et l'une de ces personnes a dû être hospitalisée.



Les patients concernés avaient de 17 à 89 ans, et la moitié 18 ans ou moins. Le chiffre peut sembler modeste, mais l'ANSM précise qu'il ne reflète pas l'ampleur du phénomène, en raison d'une probable sous-déclaration. Autrement dit, nous ne voyons que la partie émergée.

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Deux surdosages avec le paracétamol de votre armoire Les erreurs de dosage, notamment les surdosages, sont les situations les plus fréquemment rapportées. Deux signalements concernent du paracétamol pris en trop grande quantité après un échange avec une IA. Ce n'est pas un médicament rare : c'est le comprimé qu'on avale pour un mal de tête ou une poussée de fièvre.



Un surdosage en paracétamol peut causer des dommages graves et irréversibles au foie, rappelle l'ANSM. C'est même la première cause de greffe du foie d'origine médicamenteuse en France. Les repères officiels tiennent pourtant en quelques chiffres : 1 gramme au plus par prise, 3 grammes au plus par jour sans ordonnance, et au moins 4 heures entre deux prises de 500 mg, 6 heures après une prise de 1 gramme.



Le piège tient aussi au « paracétamol caché ». Plus de 200 spécialités vendues en France en contiennent, seul ou associé à d'autres substances, y compris des médicaments contre le rhume ou les états grippaux. Une IA à qui vous décrivez votre boîte de paracétamol ne sait pas que vous prenez aussi un comprimé contre le rhume qui en contient. Et si vous pesez moins de 50 kg, ou si votre foie ou vos reins sont malades, l'agence demande de consulter un professionnel de santé avant d'en prendre.

Femme enceinte, nom mal traduit : les autres erreurs relevées



Ce qui me frappe, c'est que ces réponses fausses arrivent bien rédigées, sur le ton posé d'un professionnel, ce qui les rend difficiles à repérer. L'ANSM souligne que les outils d'IA peuvent fournir des informations inexactes, contradictoires ou inadaptées à une situation individuelle. Même quand elles semblent citer des sources fiables, leurs réponses peuvent comporter des erreurs d'interprétation.

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Vous posez vos questions à ChatGPT ou Gemini comme si c'était Google ? Sur n'importe quel sujet pourtant, la réponse peut être fausse voire totalement inventée Les autres signalements montrent que l'erreur ne se limite pas à la dose. Une femme enceinte a pris une quantité trop importante de médicaments après avoir suivi les indications d'une IA. D'autres cas relèvent d'erreurs de traduction du nom d'un médicament dans des documents médicaux, qui ont conduit à la délivrance du mauvais médicament.Ce qui me frappe, c'est que ces réponses fausses arrivent bien rédigées, sur le ton posé d'un professionnel, ce qui les rend difficiles à repérer. L'ANSM souligne que les outils d'IA peuvent fournir des informations inexactes, contradictoires ou inadaptées à une situation individuelle. Même quand elles semblent citer des sources fiables, leurs réponses peuvent comporter des erreurs d'interprétation.

Plusieurs traitements, plusieurs médecins : ce que l'IA ignore de vous Avec les années s'ajoute une difficulté que l'IA ne voit pas. L'âge va souvent de pair avec plusieurs maladies qui nécessitent de prendre plusieurs traitements en même temps, explique l'ANSM dans son dossier consacré aux personnes âgées. Cette polymédication peut semer la confusion dans les prises et provoquer des interactions entre médicaments. De plus, l'âge modifie le fonctionnement des organes qui absorbent et éliminent les médicaments, si bien qu'une dose peut devoir être adaptée.



Or une IA ne répond qu'à la question posée. Elle ignore ce que votre cardiologue vous a prescrit, si votre généraliste vient de changer un dosage, ou ce que vous avez acheté sans ordonnance. L'ANSM note d'ailleurs que lorsque plusieurs médecins vous suivent, ils ne connaissent pas forcément l'ensemble de vos traitements. D'où son conseil de présenter vos ordonnances les plus récentes à chaque médecin et au pharmacien, et de signaler les médicaments pris en dehors de ces prescriptions.

La notice et votre pharmacien avant la réponse de l'IA La consigne de l'agence tient en une phrase : l'IA conversationnelle ne remplace pas le conseil d'un professionnel de santé. Pour les doses et les modalités de prise, la référence est l'ordonnance et la notice. Et si la notice a été égarée, celle de chaque médicament se consulte en ligne sur la base de données publique des médicaments, que l'agence cite comme source officielle.



L'agence demande aussi de ne pas modifier ni arrêter un traitement sur la seule base d'une réponse d'IA, ce qui pourrait compromettre son efficacité ou entraîner des effets indésirables. Elle déconseille de s'appuyer sur une IA pour établir un diagnostic ou décider seul d'un traitement. Un effet inhabituel se signale à votre médecin, et il peut aussi être déclaré en ligne auprès de l'agence. Pour nous qui avons pris l'habitude de tout demander à notre téléphone, la bonne question à poser à l'IA est peut-être celle-ci : que dois-je vérifier avec mon pharmacien ?