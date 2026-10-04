L'espérance de vie a presque effacé le recul du Covid, pas les années en bonne santé : après 65 ans, les vôtres n'ont gagné qu'un à quatre mois depuis 2019

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Pendant deux ans, le Covid a fait reculer une courbe qui n'avait cessé de monter depuis le début du siècle, et elle a presque fini de remonter. Pourtant, les années qu'elle rend ne sont pas toutes des années vécues en forme. C'est précisément ce que l'Organisation mondiale de la santé met en avant dans ses nouvelles Estimations mondiales de la santé, publiées le vendredi 2 octobre, qui retracent l'évolution de la santé dans le monde entre 2000 et 2023.Selon l'OMS, l'espérance de vie à la naissance atteignaitdans le monde en 2023, contre 73,4 ans en 2019, juste avant la pandémie. Elle était tombée à 71,5 ans en 2021, au plus fort de la crise sanitaire. Ce que le Covid avait retiré à la moyenne mondiale est presque rendu, à un dixième d'année près.L'autre indicateur publié par l'OMS raconte une histoire moins réjouissante. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années que l'on peut espérer vivre en pleine santé, s'établissait àen 2023. Elle reste inférieure de 0,4 an à son niveau de 2019 : la durée de vie est revenue, la santé qui va avec pas encore.Entre ces deux chiffres se cache un écart que l'on regarde rarement. Retranchez 62,8 de 73,3, et vous obtenez: c'est, en moyenne mondiale, le temps de vie passé en moins bonne santé. Le calcul est le nôtre, à partir des deux indicateurs de l'OMS. Le Dr Alain Labrique, qui dirige le département des données de l'organisation, résume l'enjeu en une phrase : vivre plus longtemps est l'une des grandes réussites de la santé publique, et le prochain défi consiste à faire en sorte que ces années supplémentaires soient vécues en bonne santé.