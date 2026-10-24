Le vaccin à ARN messager de Merck et Moderna réduit les récidives du mélanome, le cancer de la peau le plus mortel, chez les malades opérés

Voici le détail qui m'a le plus frappé en lisant les résultats. Pendant les six premiers mois, les deux groupes ont évolué pratiquement de la même façon : le risque de récidive y était comparable, que les malades reçoivent le vaccin ou non. La différence n'apparaît qu'une fois le cycle d'injections bouclé. Mesurée à partir de ce sixième mois, dans une analyse prévue d'avance, la baisse du risque de récidive ou de décès atteint 58 %, et le risque de métastases à distance ou de décès est divisé par deux.



Pourquoi ce délai ? Un vaccin ne détruit rien par lui-même : son rôle est d'entraîner le système immunitaire à reconnaître la tumeur, et cet apprentissage demande des semaines. Les laboratoires relient eux-mêmes ce gain tardif à la fin du schéma de vaccination. Ce que nous apprend ce décalage est simple : un traitement de ce type ne se juge pas à son démarrage.



Le chiffre retenu dépend aussi de la façon dont on compte. Si l'on écarte les malades qui n'ont jamais reçu la moindre dose prévue, vaccin ou placebo, la baisse du risque passe à 49 %. Or c'est le chiffre global de 42 % que les marchés ont lu, et il les a déçus. Jeudi, des données ont fuité avant la levée de l'embargo, et l'action Moderna a plongé à Wall Street. Son patron, Stéphane Bancel, est sorti de sa réserve dans Les Echos pour défendre ce qu'il présente comme une première. Le débat boursier ne change rien pour les malades, mais il explique les titres contradictoires lus depuis deux jours.



Et la survie ? C'est la donnée qui manque encore. Merck et Moderna évoquent une tendance favorable, sans l'assortir d'un chiffre, les données n'étant pas encore assez mûres pour savoir si le vaccin fait vivre plus longtemps. L'essai se poursuit pour le dire.

