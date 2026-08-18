En testant leur vaccin ARN contre le cancer de la peau sur 1 137 mélanomes opérés : Merck et Moderna ont réussi une première mondiale

Ce produit n'a rien d'un vaccin de pharmacie, identique pour tout le monde et sorti d'un carton.



Le point de départ, c'est le morceau de peau retiré lors de votre opération, celui qui part au laboratoire d'analyse et dont vous n'entendez plus jamais parler. Merck et Moderna décrivent une chaîne qui commence là : la tumeur est séquencée, ses mutations sont comparées à celles de vos cellules saines, et la machine retient jusqu'à 34 anomalies propres à votre tumeur et à personne d'autre.



Un brin d'ARN messager est ensuite fabriqué sur mesure pour coder ces 34 anomalies. Une fois injecté, il fait produire à vos propres cellules ces fragments de protéines anormales, que le système immunitaire apprend alors à reconnaître comme étrangers.



Le pembrolizumab, vendu sous le nom de Keytruda, travaille lui sur un autre levier : il lève le frein que les cellules cancéreuses posent sur les défenses de l'organisme. L'idée de l'association tient en une phrase : d'un côté on montre la cible, de l'autre on débride le tireur.



L'essai a porté sur 1 137 personnes dont le mélanome avait été retiré au bloc, à des stades classés de IIB à IV, c'est-à-dire les formes les plus à risque de revenir. Deux participants sur trois ont reçu l'injection expérimentale en plus du Keytruda ; le dernier tiers, soit environ 379 personnes si l'on applique le rapport de deux pour un annoncé par les laboratoires, n'a reçu que l'immunothérapie seule. Chez les premiers, la maladie est revenue moins souvent et a moins essaimé vers d'autres organes.



Le protocole donne la mesure de ce que cela représente pour un patient : neuf injections du produit expérimental, une toutes les trois semaines, soit un peu plus de six mois de rendez-vous, auxquelles s'ajoutent les perfusions de Keytruda pendant environ un an. Rien ne se fabrique à l'avance, puisque chaque flacon n'existe que pour un seul malade. Cette logique du sur-mesure explique pourquoi la technologie intéresse au-delà de la peau : les deux laboratoires mènent neuf essais avec le même produit, du mélanome au poumon, à la vessie et au rein.

