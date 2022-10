Article publié le 24/10/2022 à 01:00 | Lu 220 fois Quels sont les symptômes d'un cancer de la peau ?





Le cancer de la peau, se présentant sous forme de lésions au niveau de l'épiderme, est une maladie qui peut être causée par l'exposition intense de la peau au rayon du soleil. À titre de précision, cette affection se divise en deux catégories, le carcinome et le mélanome. Quels sont les différents signes de ce type de cancer ?

Les principaux symptômes du cancer de la peau

Il faut savoir qu'un



Parmi les symptômes visibles, vous pouvez donc remarquer :

• une peau squameuse ;

• un épiderme rêche ;

• une peau douloureuse avec une couleur rouge pâle ;

• une démangeaison régulière ;

• une croûte au niveau du nez, près des yeux ou sur le coin des lèvres.



Les signes de l'apparition du mélanome

Forme de tumeur cancéreuse qui apparaît dans de nombreuses parties du corps, le mélanome est une affection dangereuse puisqu'elle a la capacité d'évoluer très rapidement. Se montrant sur la peau saine comme sur les taches pigmentaires, ce type de cancer provoque un changement de la couleur de peau en bleu, noir, brun, rouge ou blanc. Ce changement est dû au coup de soleil intensif ainsi qu'au rayonnement UV.



Par ailleurs, sachez que le mélanome existe en quatre formes différentes, soit : superficiel extensif, solaire, acrolentigineux et nodulaire. Le premier concerne environ 80 % des cas de cancer de la peau tandis que le reste varie de 5 à 20 %.



Afin de découvrir les signes de la tumeur, un médecin doit prendre en compte :

• l'asymétrie ;

• la bordure irrégulière ;

• la couleur ;

• le diamètre ;

• l'évolution de la taille.



Le carcinome et ses différents symptômes

En ce qui concerne le carcinome, celui-ci peut être, soit basocellulaire, soit spinocellulaire. Touchant environ 50 000 Français par an, le carcinome basocellulaire est moins grave que les autres types de cancer de la peau. En général, il se montre vers l'âge de 50 ans. Ses symptômes se présentent sous forme de lésion translucide de couleur rose ou rouge.



Quant au carcinome spinocellulaire, il est moins fréquent, mais reste dangereux puisque des métastases peuvent apparaître dans les poumons ou dans les ganglions. Dès que vous constatez la présence d'une lésion spécifique sur la peau, il vaut mieux prendre un rendez-vous chez un médecin.



Quel type de traitement suivre en cas de cancer de la peau ?

Face à ce genre d'affection, vous devez d'abord consulter un professionnel de la santé qui pourra vous conseiller un traitement adapté. Si vous êtes encore au stade précoce, le médecin vous prescrira d'utiliser une crème afin d'enlever peu à peu les taches sur l'épiderme.



Lorsque le diagnostic du cancer est positif, il est possible de suivre une opération chirurgicale consistant à retirer une certaine quantité de tissu aux alentours de la lésion. Étant donné que ce type de cancer est surtout causé par les rayonnements du soleil, vous pouvez donc vous protéger grâce à des produits qui protègent contre le soleil comme les crèmes anti UVA et anti UVB.



