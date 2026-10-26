Accident vasculaire cérébral (AVC) : les symptômes de votre conjoint ont disparu en quelques minutes ? L'Inserm demande de consulter en urgence

Une épouse appelle le 15 pour son conjoint après un malaise au petit-déjeuner - Illustration générée par IA
AVC : des symptômes brutaux, souvent sans douleur
Ouest-France consacre ce lundi un entretien à deux questions simples : quels symptômes doivent alerter, et quelle prise en charge suit ? Contrairement à l'infarctus du cœur, l'AVC ne fait souvent pas mal, rappelait le neurologue Mikael Mazighi sur Allodocteurs. Un autre neurologue interrogé sur le même site en tire la conséquence : certaines personnes ont tendance, pour cette raison, à minimiser les symptômes.
Ce qui doit faire réagir, c'est la brutalité. La Haute Autorité de santé résume les signes avec le mémo FAST : un visage qui paraît inhabituel, un bras qui retombe quand on demande à la personne de lever les deux, une parole soudain bizarre. La HAS y ajoute la perte de sensation dans un bras, une jambe ou sur un côté du visage ou du corps. Si l'un de ces signes apparaît brutalement, il faut appeler le 15 immédiatement.
Selon l'Inserm, la France compte chaque année plus de 140 000 nouveaux cas d'AVC, soit un toutes les quatre minutes, et l'âge moyen de survenue est de 74 ans. Si l'AVC survient à la maison, c'est le conjoint qui en verra les premiers signes, bien avant le médecin.
Ce qui doit faire réagir, c'est la brutalité. La Haute Autorité de santé résume les signes avec le mémo FAST : un visage qui paraît inhabituel, un bras qui retombe quand on demande à la personne de lever les deux, une parole soudain bizarre. La HAS y ajoute la perte de sensation dans un bras, une jambe ou sur un côté du visage ou du corps. Si l'un de ces signes apparaît brutalement, il faut appeler le 15 immédiatement.
Selon l'Inserm, la France compte chaque année plus de 140 000 nouveaux cas d'AVC, soit un toutes les quatre minutes, et l'âge moyen de survenue est de 74 ans. Si l'AVC survient à la maison, c'est le conjoint qui en verra les premiers signes, bien avant le médecin.
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Quand les symptômes de votre conjoint disparaissent en quelques minutes
Ce scénario du petit-déjeuner, les médecins lui donnent un nom : quand l'artère se débouche d'elle-même et que les symptômes s'effacent en quelques minutes, ils parlent d'accident ischémique transitoire, ou AIT. L'Inserm prévient qu'il peut passer inaperçu ou être confondu avec un simple malaise. Mais il constitue un signe avant-coureur : le risque d'AVC est particulièrement élevé dans les heures et les jours qui suivent.
L'Inserm chiffre ce risque à 5 % dans les 48 premières heures et à environ 10 % à un mois. Autrement dit, sur vingt personnes qui ont eu ce malaise passager, une fait en moyenne un AVC dans les deux jours, et c'est dans ce délai qu'un traitement de prévention peut être engagé. Je sais combien il coûte d'appeler le Samu pour un conjoint qui assure aller très bien, une tasse de café à la main. La Haute Autorité de santé est formelle : même si les signes disparaissent, il ne faut pas attendre, et le 15 reste le moyen le plus rapide d'être pris en charge.
Votre conjoint ne parvient plus à articuler, et vous-même avez du mal à vous faire comprendre au téléphone ? Le 114, numéro d'urgence gratuit joignable jour et nuit, a été créé pour les personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques. Les personnes qui ont des difficultés à entendre ou à parler peuvent l'utiliser pour alerter les secours, rappelle l'Assurance maladie.
L'Inserm chiffre ce risque à 5 % dans les 48 premières heures et à environ 10 % à un mois. Autrement dit, sur vingt personnes qui ont eu ce malaise passager, une fait en moyenne un AVC dans les deux jours, et c'est dans ce délai qu'un traitement de prévention peut être engagé. Je sais combien il coûte d'appeler le Samu pour un conjoint qui assure aller très bien, une tasse de café à la main. La Haute Autorité de santé est formelle : même si les signes disparaissent, il ne faut pas attendre, et le 15 reste le moyen le plus rapide d'être pris en charge.
Votre conjoint ne parvient plus à articuler, et vous-même avez du mal à vous faire comprendre au téléphone ? Le 114, numéro d'urgence gratuit joignable jour et nuit, a été créé pour les personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques. Les personnes qui ont des difficultés à entendre ou à parler peuvent l'utiliser pour alerter les secours, rappelle l'Assurance maladie.
Prise en charge : l'heure que vous donnez au 15
Une fois l'appel passé, tout se joue sur la montre. Lorsqu'une artère du cerveau est bouchée, environ 2 millions de neurones meurent chaque minute, selon la fiche consacrée à l'AVC par l'Inserm sur le site public Santé.fr. Le médicament qui dissout le caillot, la thrombolyse, doit être administré dans les 4 heures et demie qui suivent l'AVC, et la thrombectomie, qui retire le caillot avec un cathéter, dans les 6 heures. Des données suggèrent qu'elle pourrait encore apporter un bénéfice jusqu'à 24 heures, sous certaines conditions. Le patient est ensuite orienté vers une unité neuro-vasculaire, ouverte jour et nuit, où l'Inserm estime qu'un décès est évité pour 20 patients hospitalisés.
Sauf que ces délais se comptent à partir d'une heure précise, celle du début des symptômes. Notez-la et donnez-la au médecin du 15, qui la demandera, comme le rappelle l'agence régionale de santé de Corse. Problème, l'AVC frappe parfois pendant le sommeil : le neurologue Mikael Mazighi estime que 20 % des AVC surviennent au réveil. Dans ce cas, l'heure utile est celle où votre conjoint a été vu pour la dernière fois sans signe, par exemple au moment du coucher.
En attendant les secours, l'agence régionale de santé de Martinique demande d'allonger la personne le plus à plat possible et de rassembler ses ordonnances et ses derniers examens. Elle insiste aussi sur ce qu'il ne faut pas faire : ne donner ni boisson, ni aliment, ni médicament, même son traitement habituel. Le comprimé d'aspirine que nous aurions envie de sortir de l'armoire à pharmacie n'a pas sa place ici, car l'accident peut aussi être une hémorragie.
Sauf que ces délais se comptent à partir d'une heure précise, celle du début des symptômes. Notez-la et donnez-la au médecin du 15, qui la demandera, comme le rappelle l'agence régionale de santé de Corse. Problème, l'AVC frappe parfois pendant le sommeil : le neurologue Mikael Mazighi estime que 20 % des AVC surviennent au réveil. Dans ce cas, l'heure utile est celle où votre conjoint a été vu pour la dernière fois sans signe, par exemple au moment du coucher.
En attendant les secours, l'agence régionale de santé de Martinique demande d'allonger la personne le plus à plat possible et de rassembler ses ordonnances et ses derniers examens. Elle insiste aussi sur ce qu'il ne faut pas faire : ne donner ni boisson, ni aliment, ni médicament, même son traitement habituel. Le comprimé d'aspirine que nous aurions envie de sortir de l'armoire à pharmacie n'a pas sa place ici, car l'accident peut aussi être une hémorragie.
Jeudi 29 octobre, des hôpitaux vous apprendront les signes de l'AVC
Pour apprendre ces gestes ailleurs que dans un article, la Journée mondiale de l'AVC offrira une occasion concrète jeudi 29 octobre. Au CHU de Besançon, une journée gratuite et ouverte à tous se tiendra de 9 heures à 16 heures dans le hall principal. À Toulon, le service de neurologie tiendra des stands au même horaire dans le hall de l'hôpital Sainte-Musse, et une initiation aux gestes qui sauvent y sera proposée de 10 heures à 16 heures, sur inscription et dans la limite des places. À Poitiers, le CHU accueillera le public de 11 heures à 15 h 30 dans le hall du bâtiment Jean-Bernard, et proposera une prise de tension artérielle.
Ce contrôle de tension n'a rien d'anecdotique. Le CHU de Besançon rappelle que l'AVC peut être évité dans 80 % des cas en agissant sur des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le tabac, la sédentarité ou le diabète. Si un proche repousse ce contrôle d'année en année, profitons de ce jeudi pour l'y emmener, et pour retenir à deux qu'un malaise qui passe se signale au 15, pas au prochain rendez-vous.
Ce contrôle de tension n'a rien d'anecdotique. Le CHU de Besançon rappelle que l'AVC peut être évité dans 80 % des cas en agissant sur des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le tabac, la sédentarité ou le diabète. Si un proche repousse ce contrôle d'année en année, profitons de ce jeudi pour l'y emmener, et pour retenir à deux qu'un malaise qui passe se signale au 15, pas au prochain rendez-vous.