Accident vasculaire cérébral (AVC) : les symptômes de votre conjoint ont disparu en quelques minutes ? L'Inserm demande de consulter en urgence

Ce scénario du petit-déjeuner, les médecins lui donnent un nom : quand l'artère se débouche d'elle-même et que les symptômes s'effacent en quelques minutes, ils parlent d'accident ischémique transitoire, ou AIT. L'Inserm prévient qu'il peut passer inaperçu ou être confondu avec un simple malaise. Mais il constitue un signe avant-coureur : le risque d'AVC est particulièrement élevé dans les heures et les jours qui suivent.



L'Inserm chiffre ce risque à 5 % dans les 48 premières heures et à environ 10 % à un mois. Autrement dit, sur vingt personnes qui ont eu ce malaise passager, une fait en moyenne un AVC dans les deux jours, et c'est dans ce délai qu'un traitement de prévention peut être engagé. Je sais combien il coûte d'appeler le Samu pour un conjoint qui assure aller très bien, une tasse de café à la main. La Haute Autorité de santé est formelle : même si les signes disparaissent, il ne faut pas attendre, et le 15 reste le moyen le plus rapide d'être pris en charge.



Votre conjoint ne parvient plus à articuler, et vous-même avez du mal à vous faire comprendre au téléphone ? Le 114, numéro d'urgence gratuit joignable jour et nuit, a été créé pour les personnes sourdes, malentendantes ou aphasiques. Les personnes qui ont des difficultés à entendre ou à parler peuvent l'utiliser pour alerter les secours, rappelle l'Assurance maladie.

