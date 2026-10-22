Cancer de la prostate : Pierre Servent avait des analyses sans problème, voici les examens qui complètent votre prise de sang après 50 ans

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Un homme suivi par ses médecins, des analyses de sang qui ne signalent rien, et pourtant un cancer de la prostate découvert à un stade très avancé : le paradoxe tient en une phrase, et c'est Pierre Servent lui-même qui la prononce. Dans un entretien accordé à Gala et largement repris depuis le 20 octobre, l'éditorialiste de LCI tient à le souligner : « J'étais surveillé et mes analyses sanguines ne montraient pas de problème ». Diagnostiqué en 2022, opéré début 2023, il raconte que sa forme avancée a été mise au jour un peu par hasard.Son récit ne précise pas quelles analyses il faisait, ni s'il s'agissait d'un dosage du PSA. Mais la question qu'il soulève, chaque homme de plus de 50 ans peut se la poser : une prise de sang sans problème veut-elle dire que tout va bien du côté de la prostate ? La réponse est non, pas forcément, et pour deux raisons. Une prise de sang ne mesure que ce que l'ordonnance lui demande, et même le marqueur dédié à la prostate laisse passer une partie des cancers, selon l'Institut national du cancer.Depuis, la maladie a récidivé dans sa colonne vertébrale, où il a été opéré, et sa chimiothérapie se poursuivra jusqu'en décembre. Son cancer n'est a priori pas guérissable, confie-t-il, mais il peut être contenu. Sans commenter un dossier médical que nous ne connaissons pas, la phrase qu'il a voulu souligner mérite d'être prise au sérieux.