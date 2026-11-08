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Trous de mémoire : certains médicaments très prescrits après 60 ans peuvent faire baisser la vitamine B12, et la notice de votre boîte le signale

Un prénom qui ne revient pas, un rendez-vous oublié, et l'on accuse l'âge. Après 60 ans, ces trous de mémoire peuvent pourtant venir d'une carence discrète, que favorise parfois un médicament prescrit depuis des années et avalé chaque matin sans y penser. La notice rangée dans la boîte en parle, encore faut-il la relire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 8 Novembre 2026 à 10:21 | mis à jour le 8 Novembre 2026 à 10:21



Trous de mémoire : ce que dit la notice de vos médicaments vitamine B12, dont le cerveau et les nerfs ont besoin pour fonctionner, et cette baisse a l'avantage de se vérifier simplement.



Deux familles de médicaments reviennent dans les notices officielles. La première est la metformine, qui fait partie des traitements de première intention du diabète de type 2. Sa notice classe la baisse du taux de vitamine B12 parmi les effets indésirables fréquents, ceux qui touchent entre une personne sur cent et une sur dix. La seconde regroupe les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, prescrits contre le reflux et les brûlures d'estomac, comme l'oméprazole : sa notice prévient que le médicament « peut affecter la façon dont votre corps absorbe la vitamine B12 », surtout quand on le prend longtemps.

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Pourquoi votre vitamine B12 s'absorbe moins bien avec l'âge Pour comprendre, il faut suivre le trajet de cette vitamine, que nous trouvons surtout dans la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. L'estomac doit d'abord la détacher des aliments grâce à son acidité, puis elle se lie à une protéine qu'il fabrique, le « facteur intrinsèque », pour être absorbée. Or, avec l'âge, c'est surtout la première étape qui se grippe : l'estomac libère moins bien la vitamine des aliments, et c'est la cause de carence la plus fréquente chez les personnes âgées.



Les IPP agissent justement sur la première étape, puisqu'ils réduisent l'acidité de l'estomac : c'est le motif inscrit dans leur notice destinée aux médecins. Pour la metformine, la notice professionnelle ajoute que le risque d'un taux bas augmente avec la dose et la durée du traitement. Vous prenez ce comprimé depuis dix ou quinze ans ? C'est précisément le profil visé.



D'ailleurs, ce déficit n'a rien d'exceptionnel chez les plus âgés. En 2004, une équipe du CHU de Strasbourg l'a décrit comme fréquent, au-delà de 20 % des personnes âgées, en observant qu'il passe souvent inaperçu parce que ses signes sont discrets.



Votre comprimé contre le reflux, prescrit depuis combien de temps ? 16 millions de Français, soit environ un quart de la population, ont été traités par IPP en 2019. Dans sa fiche de bon usage publiée en 2022, elle juge que plus de la moitié de ces usages ne serait pas justifiée, avec des prescriptions trop systématiques ou des traitements trop longs.



Pour un reflux, la HAS fixe le traitement initial à quatre semaines et considère sa poursuite rarement justifiée, notamment chez les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments. Si votre comprimé contre les brûlures d'estomac est renouvelé d'ordonnance en ordonnance depuis des années, la question mérite donc d'être posée à votre médecin, qui peut le réévaluer avec vous.

D'après la Haute Autorité de santé , plus dede Français, soit environ un quart de la population, ont été traités par IPP en 2019. Dans sa fiche de bon usage publiée en 2022, elle juge que plus de la moitié de ces usages ne serait pas justifiée, avec des prescriptions trop systématiques ou des traitements trop longs.Pour un reflux, la HAS fixe le traitement initial à quatre semaines et considère sa poursuite rarement justifiée, notamment chez les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments. Si votre comprimé contre les brûlures d'estomac est renouvelé d'ordonnance en ordonnance depuis des années, la question mérite donc d'être posée à votre médecin, qui peut le réévaluer avec vous.

Vitamine B12 et mémoire : ce qu'a mesuré une étude sur 258 000 adultes Le lien avec la mémoire a été mesuré à grande échelle. Une étude menée par des chercheurs taïwanais et parue dans la revue Frontiers in Nutrition a suivi, sur dix ans au plus, les dossiers médicaux de plus de 258 000 adultes de 50 ans et plus. Chez ceux dont le taux de vitamine B12 restait bas, le risque de démence était plus élevé de 33 %, et il grimpait de 64 % en cas de véritable carence.



Prudence toutefois : une association ne prouve pas que la carence provoque la maladie. Mais la carence en vitamine B12 a un avantage sur bien d'autres causes de trous de mémoire : elle se repère par une prise de sang et elle se corrige. Corriger une carence ancienne ne garantit pas, en revanche, de retrouver une mémoire abîmée depuis longtemps, d'où l'intérêt de ne pas laisser traîner les choses.



Les signes à signaler à votre médecin



Le dosage se fait par une prise de sang, parfois complétée par celui de l'acide méthylmalonique, et les résultats se lisent au regard des normes du laboratoire. Surtout, il ne s'agit pas d'arrêter votre traitement de vous-même : la notice professionnelle de la metformine précise que le traitement doit être poursuivi tant qu'il est toléré et qu'il n'est pas contre-indiqué. C'est la carence qui se soigne, par une supplémentation prescrite par votre médecin.

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Entre deux ordonnances renouvelées sans y penser, la question vaut d'être posée. Une analyse de plus est vite faite, et elle peut éviter de mettre sur le compte de l'âge un oubli qui avait une autre cause. La notice de la metformine décrit les symptômes qui peuvent trahir un taux bas : une fatigue extrême, une langue rouge et douloureuse, des fourmillements, un teint pâle ou jaunâtre. Celle de l'oméprazole cite elle aussi la fatigue extrême ou le manque d'énergie, les sensations de piqûres d'épingles, et même des problèmes de mémoire, de confusion ou de dépression. S'ils s'ajoutent chez vous à des oublis inhabituels, je vous conseille d'en parler à votre médecin traitant lors de votre prochain rendez-vous.Le dosage se fait par une prise de sang, parfois complétée par celui de l'acide méthylmalonique, et les résultats se lisent au regard des normes du laboratoire. Surtout, il ne s'agit pas d'arrêter votre traitement de vous-même : la notice professionnelle de la metformine précise que le traitement doit être poursuivi tant qu'il est toléré et qu'il n'est pas contre-indiqué. C'est la carence qui se soigne, par une supplémentation prescrite par votre médecin.Entre deux ordonnances renouvelées sans y penser, la question vaut d'être posée. Une analyse de plus est vite faite, et elle peut éviter de mettre sur le compte de l'âge un oubli qui avait une autre cause.