Mobilité

Plus de 75 ans et du mal à sortir de chez vous : avec Sortir Plus, l'Agirc-Arrco vous trouve un accompagnateur pour le coiffeur ou le médecin

Vous avez plus de 75 ans, et chaque rendez-vous chez le coiffeur ou chez le médecin demande désormais de l'organisation, parfois un proche, souvent du courage. Il existe pourtant un service qui envoie quelqu'un vous chercher à votre porte et vous raccompagne ensuite. Il s'appelle Sortir Plus, et c'est votre caisse de retraite complémentaire qui l'a mis en place. Encore faut-il penser à l'appeler.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Novembre 2026 à 09:30 | mis à jour le 19 Novembre 2026 à 09:31



Plus de 75 ans : quelqu'un pour vous accompagner dehors Sortir Plus, et il vise les retraités de 75 ans et plus qui sont fragilisés ou qui ont du mal à se déplacer.



Concrètement, un professionnel issu d'une structure d'aide à domicile vient vous chercher chez vous à l'heure convenue. Il vous accompagne à pied ou en voiture pour faire vos courses, rendre visite à des amis ou à la famille, aller chez le coiffeur, au restaurant ou chez le médecin. Une simple promenade figure elle aussi dans la liste, et c'est le détail qui m'a le plus frappé en la lisant.

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Votre caisse paie la sortie, jusqu'à un plafond Mais qui paie l'accompagnateur ? Pendant longtemps, une partie de la facture restait pour vous : le service se réglait par chéquier, et une participation financière vous était demandée. Ce n'est plus le cas. Depuis 2024, le dispositif est entièrement pris en charge par la caisse de retraite.



Vous n'avez donc rien à avancer, ni à régler au service d'aide à la personne à la fin de la sortie. La prise en charge reste toutefois bornée par un plafond fixé chaque année. Ce plafond n'est pas publié : le conseiller l'indique au premier appel, relève Selectra. Le service est par ailleurs ouvert sans condition de ressources, et le montant de votre pension n'y change rien.



En moyenne, un peu plus de quatre sorties par utilisateur Le dernier bilan de l'action sociale de l'Agirc-Arrco, qui porte sur l'année 2025, compte 37 000 utilisateurs du service Sortir Plus et plus de 153 000 sorties organisées. Dit comme cela, le volume impressionne. Le service est pourtant ouvert aux retraités de l'Agirc-Arrco de 75 ans et plus qui sont isolés ou fragilisés.



Or rapporté au nombre d'utilisateurs, ce total donne un peu plus de quatre sorties par personne sur l'année, soit à peu près une par trimestre. Ce calcul moyen ne dit pas ce qui freine : le plafond annuel, la crainte de déranger, ou tout simplement l'ignorance du dispositif. Et vous, combien de fois avez-vous renoncé à une sortie cette année faute de quelqu'un pour vous y conduire ?



Votre première sortie commence par un appel 0 971 090 971, qui vérifie que vous remplissez les conditions. Après ce premier appel, il peut vous ouvrir un espace en ligne, d'où vous commanderez ensuite vos sorties.



Reste à anticiper un peu. Mieux vaut faire la première demande de préférence une semaine avant le premier besoin de sortie, puis réserver chaque sortie au moins deux jours à l'avance. La La démarche commence par un coup de téléphone. Pour faire votre demande, vous contactez un conseiller au, qui vérifie que vous remplissez les conditions. Après ce premier appel, il peut vous ouvrir un espace en ligne, d'où vous commanderez ensuite vos sorties.Reste à anticiper un peu. Mieux vaut faire la première demande de préférence une semaine avant le premier besoin de sortie, puis réserver chaque sortie au moins deux jours à l'avance. La page que l'Agirc-Arrco consacre à Sortir Plus détaille ces étapes une à une. Le plus difficile, pour beaucoup d'entre nous, n'est pas de sortir : c'est d'accepter qu'on nous aide à le faire, et ce coup de téléphone en est le premier pas.