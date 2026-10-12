“Mon chien guide a changé ma vie” : le témoignage de Frédéric et de son chien guide Sherlock

Concrètement, qu'est-ce que votre chien guide a changé dans votre vie ?

Avant d’avoir mon chien guide, je pouvais évidemment faire beaucoup de choses, mais les déplacements avec la cane demandaient davantage de préparation et d’attention et ils étaient anxiogènes. Je suis étudiant en kinésithérapie à Paris, avec des cours, des stages, des déplacements et des journées qui peuvent être assez charges. Sherlock a complètement changé ma façon de me déplacer et d'organiser mon quotidien. Je peux aujourd'hui me déplacer de manière beaucoup plus autonome et avec davantage de sérénité. Les transports en commun, les trajets jusqu’à mon établissement ou jusqu’à un lieu de stage sont beaucoup plus simples. Il y a aussi quelque chose de très important : je ne suis plus uniquement en train de réfléchir à mon handicap lorsque je me déplace. Mon chien me permet de penser davantage à ma journée, à mes études, et à mes projets. Mon handicap est toujours là, mais il prend moins de place dans ma tête.



Comment décrirais-tu votre relation ?

Mon chien est un partenaire de tous les jours. Nous avons appris à fonctionner ensemble et à nous comprendre. Il y a le travail lorsqu’il me guide, bien sûr, mais il y a aussi tous les moments de la vie quotidienne où il est simplement mon chien : les moments de détente, les petites habitudes, les moments où il me fait rire et ceux où il me rappelle qu’une journée peut aussi être simplement une journée de chien, avec ses envies et sa personnalité ! Cette relation m’apporte beaucoup de confiance. Je sais que je peux compter sur lui, et lui sait qu’il peut compter sur moi !