Retraite

Retraites : la Cnav et la MSA verseront votre pension de base vendredi 9 octobre, et votre banque aura jusqu'à quatre jours pour la créditer

Pour les anciens salariés du privé, la retraite complémentaire est arrivée le jeudi 1er octobre. La pension de base, elle, part cette semaine, et le versement des retraites d'octobre se joue cette fois un vendredi. Entre le jour où votre caisse envoie l'argent et celui où il s'affiche sur votre compte, c'est votre banque qui fixe le délai.

Par Fabrice Crozier | Publié le 5 Octobre 2026 à 09:30 | mis à jour le 5 Octobre 2026 à 09:33



Vendredi 9 octobre, le versement de votre pension de base 9 octobre.



Ce virement ne correspond pas au mois d'octobre. La retraite de base est payée à terme échu, une fois le mois écoulé : ce que vous toucherez vendredi, c'est votre pension de septembre. Celle d'octobre ne partira que le 9 novembre. Si vous avez pris votre retraite au 1er septembre, c'est d'ailleurs votre tout premier versement de base qui arrivera ce jour-là, comme l'indique l'Assurance retraite d'Île-de-France dans les exemples qu'elle publie.



La complémentaire suit la logique inverse. L'Agirc-Arrco paie d'avance, le premier jour ouvré du mois : le virement du jeudi 1er octobre couvrait déjà la pension d'octobre. Deux caisses, deux règles, et un même compte en banque qui les reçoit à plusieurs jours d'écart.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le rendez-vous tombera ce vendredi 9 octobre. Ce jour-là, l'Assurance retraite, c'est-à-dire la Cnav et les Carsat en région, versera à votre banque la pension de base des anciens salariés du privé. Les retraités agricoles seront payés à la même date : la MSA s'engage elle aussi à verser la retraite à l'établissement bancaire le 9 de chaque mois, et son calendrier affiche bien leCe virement ne correspond pas au mois d'octobre. La retraite de base est payée à terme échu, une fois le mois écoulé : ce que vous toucherez vendredi, c'est votre pension de septembre. Celle d'octobre ne partira que le 9 novembre. Si vous avez pris votre retraite au 1er septembre, c'est d'ailleurs votre tout premier versement de base qui arrivera ce jour-là, comme l'indique l'Assurance retraite d'Île-de-France dans les exemples qu'elle publie.La complémentaire suit la logique inverse. L'Agirc-Arrco paie d'avance, le premier jour ouvré du mois : le virement ducouvrait déjà la pension d'octobre. Deux caisses, deux règles, et un même compte en banque qui les reçoit à plusieurs jours d'écart.

Votre banque a jusqu'à quatre jours pour créditer votre compte



Sur sa page de questions fréquentes, la caisse précise que le délai d'inscription sur votre compte varie selon l'établissement, de 1 à 4 jours. En cas de retard, elle vous invite à contacter d'abord votre banque, et non la caisse. Ce chiffre n'est pas une estimation de notre part : c'est la caisse elle-même qui l'avance.



Or ce mois-ci, le 9 tombe un vendredi. Les virements interbancaires classiques ne sont pas traités le samedi ni le dimanche, si bien qu'une banque qui crédite le lendemain ouvré n'inscrira la somme que le lundi 12. En comptant les quatre jours annoncés en jours ouvrés, puisque le week-end ne compte pas, on arrive au jeudi 15 octobre. Le calcul est le nôtre, mais il donne la fenêtre réelle à surveiller.



Je vous le dis franchement : ce n'est pas un retard. Certaines banques créditent le jour même, d'autres le jour ouvré suivant, et l'écart entre votre voisin et vous tient à l'établissement, pas à la caisse. Mais un compte qui reste vide jusqu'au jeudi peut suffire à faire passer un prélèvement dans le rouge.

Le 9 octobre n'est pas la date à laquelle l'argent apparaîtra sur votre relevé. C'est la date à laquelle votre caisse le transmet à votre banque, comme le montre le calendrier des paiements publié par l'Assurance retraite . La suite ne dépend plus d'elle.Sur sa page de questions fréquentes, la caisse précise que le délai d'inscription sur votre compte varie selon l'établissement, de. En cas de retard, elle vous invite à contacter d'abord votre banque, et non la caisse. Ce chiffre n'est pas une estimation de notre part : c'est la caisse elle-même qui l'avance.Or ce mois-ci, le 9 tombe un vendredi. Les virements interbancaires classiques ne sont pas traités le samedi ni le dimanche, si bien qu'une banque qui crédite le lendemain ouvré n'inscrira la somme que le lundi 12. En comptant les quatre jours annoncés en jours ouvrés, puisque le week-end ne compte pas, on arrive au. Le calcul est le nôtre, mais il donne la fenêtre réelle à surveiller.Je vous le dis franchement : ce n'est pas un retard. Certaines banques créditent le jour même, d'autres le jour ouvré suivant, et l'écart entre votre voisin et vous tient à l'établissement, pas à la caisse. Mais un compte qui reste vide jusqu'au jeudi peut suffire à faire passer un prélèvement dans le rouge.

Huit jours d'écart entre l'Agirc-Arrco et la Cnav Du jeudi 1er au vendredi 9, huit jours séparent les deux virements, et le délai bancaire peut porter l'écart réel à quatorze jours. Ce décalage est remonté jusqu'à l'Assemblée nationale. Dans une question écrite, le député Marc Chavent cite le cas d'un retraité qui touche 300 euros le 1er et 900 euros le 9, et se retrouve à découvert entre les deux.



Vos prélèvements de début de mois passent avant le virement



Regardez donc cette semaine les prélèvements programmés entre le 1er et le 15 de chaque mois sur votre compte. Si l'un d'eux compte sur votre pension de base pour passer, demandez à l'organisme qui prélève s'il accepte de décaler sa date au-delà du 15. Nous vous conseillons de le faire maintenant, à froid, plutôt qu'au lendemain d'un rejet facturé par votre banque.

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C'est là que tout se joue pour votre budget. Votre loyer, votre facture d'énergie ou votre mutuelle sont souvent prélevés en début de mois, avant que la pension de base n'arrive. Le député Philippe Bonnecarrère l'a relevé à son tour dans une question écrite publiée en février : beaucoup de prélèvements étant domiciliés en début de mois, les retraités du régime général subissent un décalage désagréable.Regardez donc cette semaine les prélèvements programmés entre le 1er et le 15 de chaque mois sur votre compte. Si l'un d'eux compte sur votre pension de base pour passer, demandez à l'organisme qui prélève s'il accepte de décaler sa date au-delà du 15. Nous vous conseillons de le faire maintenant, à froid, plutôt qu'au lendemain d'un rejet facturé par votre banque.Votre compte est encore vide lundi ? Méfiez-vous aussi des messages qui profitent de ces jours d'attente. Un courriel qui vous annonce un blocage de votre paiement et vous réclame vos coordonnées bancaires ne vient pas de votre caisse. Si rien n'est arrivé le jeudi 15, appelez votre banque en premier, puis le 3960 si vous dépendez de l'Assurance retraite.

Fonctionnaires et Alsace-Moselle : d'autres dates de paiement Tous les retraités ne vivent pas ce calendrier. Si vous dépendez de la Carsat Alsace-Moselle, votre retraite de base est payée au premier jour du mois concerné : la pension d'octobre est partie le jeudi 1er octobre, en même temps que la complémentaire.



Les anciens fonctionnaires sont, eux, payés en fin de mois, pour le mois en cours. Selon le calendrier qu'elle publie, la CNRACL, qui verse les pensions des agents territoriaux et hospitaliers, virera la pension d'octobre le mercredi 28 octobre. Les retraités de l'État et les militaires suivront le jeudi 29. Pour eux aussi, la date annoncée est celle de l'envoi, et le crédit sur le compte reste entre les mains de la banque.



Le 9 novembre, un lundi cette fois Le mois prochain sera plus simple. La pension de base d'octobre partira le lundi 9 novembre, en début de semaine, et le délai bancaire ne butera plus sur un week-end. La complémentaire Agirc-Arrco arrivera, elle, le lundi 2 novembre, puisque le 1er est un dimanche.



En revanche, le scénario de ce mois reviendra en janvier : la pension de décembre sera versée le vendredi 8 janvier 2027, de nouveau à la veille d'un week-end. Vendredi, ne cherchez pas votre pension de base dans votre boîte mail. Regardez votre relevé, et laissez à votre banque jusqu'au jeudi 15 avant de vous inquiéter.