Conso et bons plans

Prix des produits alimentaires : le ministre Serge Papin juge la hausse « inévitable », voici ce qu'elle changera pour vos courses

Vous pensiez peut-être que l'inflation avait fini par se calmer, et les chiffres de novembre semblaient vous donner raison. Le ministre du Commerce, Serge Papin, prévient pourtant que la hausse des prix alimentaires est « inévitable », et vos courses du début 2027 en porteront la marque. Tout se jouera pendant les trois mois de négociations qui s'ouvriront mardi entre les supermarchés et leurs grands fournisseurs.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Novembre 2026 à 10:39 | mis à jour le 29 Novembre 2026 à 10:39



Serge Papin juge « inévitable » la hausse des prix alimentaires Serge Papin dans un entretien publié samedi 28 novembre par La Tribune Dimanche, à quelques jours du début des négociations commerciales annuelles entre distributeurs et industriels.



Les distributeurs « l'ont déjà annoncée », explique Serge Papin, même si, face aux difficultés de pouvoir d'achat des Français, ils demandent aux grands industriels de modérer leurs hausses de prix. Vendredi 27 novembre, le ministre avait déjà jugé possible une hausse des prix alimentaires de l'ordre de 4 % en moyenne début 2027. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois : en avril déjà, le ministre chargé du Pouvoir d'achat jugeait une hausse des prix « inévitable ». J'y vois surtout un ministre qui ne s'engage pas à empêcher la hausse, et qui prépare les esprits.

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Des 4 % de Michel-Édouard Leclerc aux légumes déjà plus chers



Son cabinet a précisé « ne pas confirmer » ce niveau, tout en estimant que « c'est peut-être un chiffre qu'il faudra retenir ». Le ministre a lui-même pris soin d'ajouter que cette hausse vaut « en moyenne », et qu'il y aura « des choses qui ne vont pas bouger ». Alors, sur quels produits la hausse se verra-t-elle d'abord ?



Parmi les produits concernés, Serge Papin cite les fruits et légumes, mais « sans doute pas tous ». Les tomates, dit-il, « ont dû augmenter cet été parce qu'il y a une production difficile avec la sécheresse », et il parle d'une « année particulière », marquée par la crise du détroit d'Ormuz et la crise climatique.



Les étals le montrent déjà. Selon l'estimation provisoire publiée vendredi par l'produits frais auraient bondi de 9,4 %, contre 0,2 % pour le reste de l'alimentation. C'est donc sur les produits frais, fruits et légumes en tête, bien plus que sur le reste du rayon alimentaire, que la hausse se lit à ce stade. En réalité, ces 4 % ne viennent pas du gouvernement. C'est Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, qui anticipe une hausse des prix alimentaires de près de 4 % au début de 2027. Interrogé vendredi à la télévision, Serge Papin ne l'a pas contredit : « Si Michel-Edouard Leclerc dit 4 %, il est habilité et légitime pour le dire ».Son cabinet a précisé « ne pas confirmer » ce niveau, tout en estimant que « c'est peut-être un chiffre qu'il faudra retenir ». Le ministre a lui-même pris soin d'ajouter que cette hausse vaut « en moyenne », et qu'il y aura « des choses qui ne vont pas bouger ». Alors, sur quels produits la hausse se verra-t-elle d'abord ?Parmi les produits concernés, Serge Papin cite les fruits et légumes, mais « sans doute pas tous ». Les tomates, dit-il, « ont dû augmenter cet été parce qu'il y a une production difficile avec la sécheresse », et il parle d'une « année particulière », marquée par la crise du détroit d'Ormuz et la crise climatique.Les étals le montrent déjà. Selon l'estimation provisoire publiée vendredi par l' Insee , les prix de l'alimentation auraient progressé de 1,3 % sur un an en novembre, mais ceux des, contre 0,2 % pour le reste de l'alimentation. C'est donc sur les produits frais, fruits et légumes en tête, bien plus que sur le reste du rayon alimentaire, que la hausse se lit à ce stade.

Du 1er décembre au 1er mars, vos prix se négocient sans vous vos tickets de caisse de l'an prochain.



Les distributeurs ont pris les devants. Mercredi 25 novembre, les patrons de Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Coopérative U et Auchan ont adressé un courrier commun à une cinquantaine de multinationales de l'agroalimentaire et des produits de grande consommation, pour leur réclamer de la retenue sur leurs hausses de tarifs. Leur argument tient en une phrase : « Les Français n'ont à l'heure actuelle plus de marges de manœuvre ».



Sauf qu'acheter plus cher ne veut pas forcément dire revendre plus cher. Michel-Édouard Leclerc l'avait lui-même résumé ainsi dès septembre : « On achètera plus cher », mais cela « ne veut pas dire qu'on va aller vendre plus cher ». Qui, de l'industriel, du supermarché ou de vous, absorbera la différence ? C'est toute la question des trois prochains mois.

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1 supermarché sur 10 affiche des prix faux en rayon : le réflexe en caisse qui peut vous faire économiser des centaines d'euros par an Le calendrier, lui, est connu d'avance. Entre le 1er décembre et le 1er mars, les supermarchés et leurs grands fournisseurs négocient les tarifs qui se retrouveront, ou non, dans les rayons. Pour les fournisseurs qui réalisent moins de 350 millions d'euros de ventes par an dans le monde, la date limite est avancée au 31 janvier. Les discussions s'ouvriront mardi, et c'est là que se jouera l'essentiel deLes distributeurs ont pris les devants. Mercredi 25 novembre, les patrons de Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Coopérative U et Auchan ont adressé un courrier commun à une cinquantaine de multinationales de l'agroalimentaire et des produits de grande consommation, pour leur réclamer de la retenue sur leurs hausses de tarifs. Leur argument tient en une phrase : « Les Français n'ont à l'heure actuelle plus de marges de manœuvre ».Sauf qu'acheter plus cher ne veut pas forcément dire revendre plus cher. Michel-Édouard Leclerc l'avait lui-même résumé ainsi dès septembre : « On achètera plus cher », mais cela « ne veut pas dire qu'on va aller vendre plus cher ». Qui, de l'industriel, du supermarché ou de vous, absorbera la différence ? C'est toute la question des trois prochains mois.

Pour vos courses, la hausse se jouera une fois les contrats signés Pour les fêtes, le ministre se veut rassurant. Serge Papin estime que la consommation des Français ne devrait pas baisser pendant les fêtes de fin d'année, même s'il prévient que les prix alimentaires devraient continuer à grimper début 2027. C'est donc plutôt une fois les contrats conclus, d'ici le 31 janvier pour les plus petits fournisseurs et le 1er mars pour les grands, que la hausse devrait se lire sur les étiquettes.



Or ce décalage nous laisse un peu de temps. Sur les produits qui bougent déjà, comme les fruits et légumes, comparer le prix au kilo d'une enseigne à l'autre et vérifier son ticket en caisse restent des réflexes utiles, que beaucoup d'entre nous ont appris lors des dernières vagues de hausse.



Pour ceux d'entre nous qui vivent d'une pension, la hausse annoncée n'a rien d'abstrait : elle tombera sur la dépense qui revient chaque semaine. La vraie réponse viendra le 1er mars, quand vous verrez qui, des industriels ou des supermarchés, aura cédé, et ce qu'il en restera sur votre ticket de caisse.