Conso et bons plans

Fausses promos du Black Friday : Bruxelles a pris 30 % des sites en défaut en 2025, et voici jusqu'à quand vous pouvez renvoyer vos achats

Vendredi, vous serez peut-être devant votre écran pour commander le cadeau de vos petits-enfants, l'œil attiré par un prix barré en rouge. Le Black Friday aura lieu le 27 novembre, et c'est aussi la grande saison des fausses promotions. Le prix affiché n'est pas l'unique piège : la date jusqu'à laquelle vous pourrez renvoyer ce cadeau compte tout autant, et elle ne tombera pas forcément après le réveillon.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 09:00 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 09:00



Fausses promotions du Black Friday : près d'un site sur trois pris en défaut



Le constat vient de Bruxelles. Sur les 314 commerces en ligne contrôlés à l'initiative de la Commission européenne, 30 % avaient indiqué leurs remises de manière incorrecte. L'opération a porté sur le Black Friday et le Cyber Monday 2025, et la DGCCRF y a participé pour la France. La règle, elle, n'a rien de compliqué : une remise se calcule à partir du prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 jours précédant la promotion, sur Internet comme en magasin.

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Un article glissé dans votre panier, un compte à rebours qui presse 36 % des commerces ont tenté d'ajouter des articles facultatifs au panier de leurs clients, et 40 % de ceux-là l'ont fait sans leur demander clairement leur accord. Sur un cadeau commandé à la hâte, entre deux pages, nous relisons rarement le panier ligne par ligne, et l'article en trop passe sans bruit jusqu'au paiement.



La pression du temps fait le reste. 18 % des commerces jouaient sur l'urgence, en annonçant un produit presque épuisé ou en affichant un compte à rebours, et dans plus de la moitié des cas l'argument était trompeur. Une autre pratique, plus discrète, ajoute des frais de transport ou de service à une étape avancée de l'achat : 10 % des sites contrôlés y avaient recours. Je vous conseille donc de relire votre panier et son total avant de valider, car c'est à ce moment-là que le vrai prix du cadeau apparaît.

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Anticiper les achats de Noël préserve votre budget : selon Cofidis, plus de sept Français sur dix commencent à acheter leurs cadeaux avant décembre Le prix barré n'est d'ailleurs pas l'unique tour de main relevé par ce contrôle.de leurs clients, et 40 % de ceux-là l'ont fait sans leur demander clairement leur accord. Sur un cadeau commandé à la hâte, entre deux pages, nous relisons rarement le panier ligne par ligne, et l'article en trop passe sans bruit jusqu'au paiement.La pression du temps fait le reste., en annonçant un produit presque épuisé ou en affichant un compte à rebours, et dans plus de la moitié des cas l'argument était trompeur. Une autre pratique, plus discrète, ajoute des frais de transport ou de service à une étape avancée de l'achat : 10 % des sites contrôlés y avaient recours. Je vous conseille donc de relire votre panier et son total avant de valider, car c'est à ce moment-là que le vrai prix du cadeau apparaît.

Le cadeau de vos petits-enfants ne se renvoie pas à Noël 14 jours pour changer d'avis, sans avoir à vous justifier. Mais ce délai ne part pas du jour où le paquet sera ouvert : comme le précise



Prenons un cadeau commandé le vendredi 27 novembre et livré le mardi 1er décembre. Le délai courra alors du 2 au 15 décembre inclus. Si votre petite-fille découvre le 25 décembre que le pull est trop petit, le droit de rétractation aura expiré depuis dix jours, et le renvoi ne dépendra plus que de la bonne volonté du vendeur. Certaines enseignes allongent d'elles-mêmes leur délai de retour pendant les fêtes, mais c'est un geste commercial : il se vérifie dans leurs conditions avant de commander, pas après.



En magasin, la règle est plus stricte encore : un achat y est, sauf mention contraire, définitif, et la loi ne prévoit pas de délai pour rapporter l'article. Il en va de même sur une foire ou un salon. Avant de passer en caisse avec le cadeau, demandez au vendeur ses conditions d'échange, puisque c'est lui qui les fixe. Le second piège se découvre plus tard, au pied du sapin. Pour un achat fait sur Internet, par téléphone ou par courrier, la loi vous laisse, sans avoir à vous justifier. Mais ce délai ne part pas du jour où le paquet sera ouvert : comme le précise la fiche de Service Public sur l'achat à distance , il démarre le jour qui suit la réception du bien.Prenons un cadeau commandé le vendredi 27 novembre et livré le mardi 1er décembre. Le délai courra alors du 2 au 15 décembre inclus. Si votre petite-fille découvre le 25 décembre que le pull est trop petit, le droit de rétractation aura expiré depuis dix jours, et le renvoi ne dépendra plus que de la bonne volonté du vendeur. Certaines enseignes allongent d'elles-mêmes leur délai de retour pendant les fêtes, mais c'est un geste commercial : il se vérifie dans leurs conditions avant de commander, pas après.En magasin, la règle est plus stricte encore : un achat y est, sauf mention contraire, définitif, et la loi ne prévoit pas de délai pour rapporter l'article. Il en va de même sur une foire ou un salon. Avant de passer en caisse avec le cadeau, demandez au vendeur ses conditions d'échange, puisque c'est lui qui les fixe.

Un bouton pour vous rétracter, une garantie de deux ans Ce Black Friday sera en revanche le premier à profiter d'un changement entré en vigueur en juin. Depuis le 19 juin 2026, un site marchand doit proposer à ses clients une fonction « Rétractation », disponible pendant toute la durée du délai. Vous n'avez ainsi plus à chercher un formulaire au fond des conditions générales ni à écrire au service client : la démarche peut se faire directement sur le site où vous avez commandé.



Et si le cadeau tombe en panne en janvier ? Le délai de rétractation ne joue plus, mais la garantie légale de conformité prend le relais. Elle couvre pendant deux ans les défauts d'un produit neuf, que vous l'ayez acheté en ligne ou en magasin, et le Black Friday n'y change rien. Entre un prix barré qui ment et un délai qui file, la vraie bonne affaire de vendredi sera peut-être celle que nous pourrons encore rendre.



