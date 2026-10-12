Conso et bons plans

Les magasins Lidl ouvriront de 8 heures à 20 heures partout en France : ce que cette demi-heure gagnée changera pour vos courses du matin

Une demi-heure de plus le matin, et la même heure de fermeture d'un bout à l'autre du pays : les magasins Lidl ouvriront de 8 heures à 20 heures en France. Pour ceux d'entre nous qui font leurs courses du matin dans l'un des 1 630 supermarchés de l'enseigne, le rideau se lèvera plus tôt. Mais le changement arrive avec une question restée sans réponse : à partir de quand ?

Par Régis Mayer | Publié le 12 Octobre 2026 à 15:30 | mis à jour le 12 Octobre 2026 à 16:17



Vos courses chez Lidl : 8 heures le matin, 20 heures le soir



La décision a été présentée le mercredi 7 octobre aux représentants du personnel, lors d'un comité social et économique, avant d'être révélée le lendemain par le magazine professionnel LSA. Les 1 630 magasins Lidl de France ouvriront à 8 heures au lieu de 8 h 30, et fermeront tous à 20 heures. Vous n'aurez donc plus qu'un horaire à retenir, de Lille à Perpignan : douze heures d'ouverture par jour.

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Pourquoi Lidl change les horaires de ses magasins Pourquoi ce changement ? La direction, citée par LSA, parle de « gagner en clarté commerciale ». Elle précise aussi que les horaires des salariés ne bougeront pas, puisque les équipes arrivent déjà vers 6 heures. Seule la répartition des tâches avant l'ouverture doit être revue. Concrètement, entre l'arrivée des équipes et l'entrée des premiers clients, il restera deux heures au lieu de deux heures et demie pour préparer le magasin portes fermées.



Côté syndicats, l'accueil est réservé, rapporte LSA. Mohamed Sylla, délégué UNSA chez Lidl, reconnaît l'intérêt commercial de la mesure mais réclame des heures supplémentaires pour couvrir cette demi-heure. Le même magazine indique que l'enseigne avait d'abord testé l'horaire avancé pendant plusieurs mois dans quelques magasins de l'est de la France, avant de l'étendre à l'ensemble de son parc.



Ce temps de préparation raccourci a une conséquence pratique pour nous, clients. Une demi-heure grignotée sur la mise en rayon, c'est le risque de trouver, à 8 heures pile, un rayon pas tout à fait prêt. Il faudra voir à l'usage si les équipes parviennent à tenir le même niveau de préparation avec trente minutes de moins.



Le pain du matin, terrain disputé avec les boulangers Ouvrir à 8 heures, c'est surtout se placer sur le créneau du petit-déjeuner. Lidl revendique la première place en France pour les ventes de viennoiseries, et aussi pour les fruits et légumes en volume. Entrer pour un pain et ressortir avec un panier rempli, voilà le calcul d'une enseigne qui veut capter ceux qui achètent leur pain ou leurs croissants avant d'aller travailler.



D'ailleurs, la presse régionale n'a pas tardé à poser la question qui fâche. L'Indépendant a ainsi titré sur des horaires qui « ne vont pas plaire aux boulangers ». Pour eux, le pain du matin reste le cœur du métier. Je ne crois pas que la baguette de la boulangerie du coin disparaîtra pour autant, mais le face-à-face devient plus direct quand le supermarché ouvre lui aussi à l'heure du petit-déjeuner.



Ce mouvement prolonge une stratégie déjà engagée. En juin 2025, Lidl avait ouvert 750 magasins supplémentaires le dimanche matin, de 8 heures à 12 h 15. LSA chiffrait alors le gain à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par dimanche ouvert. Depuis fin septembre, l'enseigne déploie aussi un système qui permet de scanner ses courses en rayon avec l'application Lidl Plus, pour l'instant dans 40 magasins. Avancer l'ouverture en semaine, c'est la même logique : plus d'heures pour vendre, avec les mêmes équipes.



Une date d'entrée en vigueur encore inconnue 13 heures.

Or l'annonce laisse deux questions ouvertes. Lidl n'a pas communiqué la date à partir de laquelle ses magasins ouvriront à 8 heures, relève L'Express Franchise. Rien n'est précisé non plus sur les horaires du dimanche. Sur ce point, la règle générale ne change pas : comme le rappelle la fiche Service Public sur l'ouverture d'un commerce le dimanche , les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche jusqu'à

Vos courses à 8 heures : vérifiez l'horaire de votre magasin En attendant, mieux vaut ne pas se fier à l'habitude. Si vous arrivez à 8 heures devant votre Lidl dans les prochains jours, rien ne garantit que les portes seront déjà ouvertes : tant que la date n'est pas connue, le plus sûr reste de vérifier l'horaire de votre propre magasin. Les horaires à jour de chaque point de vente restent consultables sur le site de l'enseigne et dans l'application Lidl Plus.



Faisons le calcul pour un magasin qui fermait déjà à 20 heures. Une demi-heure de plus chaque matin du lundi au samedi, cela fait trois heures d'ouverture supplémentaires par semaine, le calcul est le nôtre. Pour nous, clients, c'est un créneau de plus pour faire les courses avant que les allées ne se remplissent. Et vous, à quelle heure poussez-vous d'habitude votre chariot ?



Le changement le plus utile tient finalement dans l'harmonisation. Un horaire identique de 8 heures à 20 heures dans les 1 630 magasins Lidl, c'est la fin des surprises quand on fait ses courses loin de chez soi, en vacances ou chez les enfants, une fois la date d'entrée en vigueur enfin annoncée.