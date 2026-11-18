Un retraité règle le thermostat de son radiateur électrique un soir d'hiver - Illustration générée par IA
Pas de pénurie d'électricité cet hiver : pourquoi RTE est si serein
Le gestionnaire du réseau à haute tension a présenté mardi 17 novembre ses perspectives pour l'hiver 2026-2027, et le ton tranche avec celui des hivers de crise. « J'ai plutôt de bonnes nouvelles », a lancé Olivier Houvenagel, directeur économie du système électrique de RTE. Selon RTE, la sécurité d'approvisionnement électrique en France « ne nécessite pas de vigilance particulière » cet hiver.
Beaucoup d'entre nous gardent en mémoire l'hiver 2022-2023 et ses appels à la sobriété. Cette crise-là était marquée par une très faible disponibilité de la production nucléaire, rappelle RTE, ce qui n'est plus le cas. Le gestionnaire juge donc très faible le risque de pénurie, alors même que les barrages entament la saison froide avec moins de la moitié de leurs réserves, quand la moyenne des dix dernières années tourne autour de 70 %.
Beaucoup d'entre nous gardent en mémoire l'hiver 2022-2023 et ses appels à la sobriété. Cette crise-là était marquée par une très faible disponibilité de la production nucléaire, rappelle RTE, ce qui n'est plus le cas. Le gestionnaire juge donc très faible le risque de pénurie, alors même que les barrages entament la saison froide avec moins de la moitié de leurs réserves, quand la moyenne des dix dernières années tourne autour de 70 %.
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Les prix de l'électricité ont flambé sur les marchés
Si le courant ne manque pas, il coûte plus cher. RTE le reconnaît : les prix de l'électricité sur les marchés « ont atteint des niveaux élevés ces derniers mois, tirés par les prix du gaz et les tensions géopolitiques ». Les soirs de grand froid, quand la demande culmine, ce sont souvent des centrales au gaz qui produisent les derniers mégawattheures et fixent le prix : plus le gaz est cher, plus l'électricité l'est aux heures où vous allumez vos radiateurs.
Le 9 novembre, le mégawattheure s'est échangé en moyenne à 334 € sur le marché de gros, avec un pic à 534 € à 18 heures, en pleine soirée. Ces prix ne se retrouvent pourtant pas tels quels sur votre facture de chauffage, car tout dépend de la formule à laquelle vous êtes abonné.
Le 9 novembre, le mégawattheure s'est échangé en moyenne à 334 € sur le marché de gros, avec un pic à 534 € à 18 heures, en pleine soirée. Ces prix ne se retrouvent pourtant pas tels quels sur votre facture de chauffage, car tout dépend de la formule à laquelle vous êtes abonné.
Votre chauffage électrique au tarif Bleu ne bouge pas avant février
Si vous êtes au tarif Bleu d'EDF, le tarif réglementé, la flambée des marchés ne touche pas votre kilowattheure pour l'instant. Rien ne change avant le 1er février : le tarif réglementé reste celui en vigueur depuis le 1er août, soit 0,2001 € le kilowattheure en option Base pour un compteur de 3 ou 6 kVA, et 0,1985 € à partir de 9 kVA. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ailleurs déclaré le 7 octobre que « le prix de l'électricité ne doit pas augmenter cet hiver ».
Cette promesse a pourtant une limite dans le temps. Bernard Fontana, PDG d'EDF, a confirmé le 7 novembre sur France Inter que les tarifs resteraient stables jusqu'au 1er février 2027, voire jusqu'à la fin de l'hiver, tout en reconnaissant qu'au 1er février, « il y a une clause de revoyure sur le tarif réglementé ». Le régulateur doit proposer le nouveau tarif vers la mi-janvier, mais le gouvernement peut s'y opposer : c'est sa décision qui dira si votre chauffage électrique vous coûtera davantage.
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Offre indexée ou Tempo : votre radiateur peut coûter plus cher cet hiver
Le répit ne vaut pas pour chaque contrat. Les offres de marché ne sont pas concernées par l'engagement du gouvernement sur le tarif réglementé. Les offres indexées sur le marché de gros, dites à tarif dynamique, répercutent la hausse des prix d'une heure à l'autre : avec elles, une soirée froide passée radiateurs allumés se paie au prix du moment.
Avec l'option Tempo d'EDF, une règle a changé cette année. Depuis le 1er novembre, un jour de pointe repéré par RTE devient un jour rouge Tempo. Ces jours-là, le kilowattheure en heures pleines coûte 0,7295 € contre 0,1654 € un jour bleu, et un chauffage électrique qui tourne de 6 heures à 22 heures pèse lourd sur la facture.
Avec l'option Tempo d'EDF, une règle a changé cette année. Depuis le 1er novembre, un jour de pointe repéré par RTE devient un jour rouge Tempo. Ces jours-là, le kilowattheure en heures pleines coûte 0,7295 € contre 0,1654 € un jour bleu, et un chauffage électrique qui tourne de 6 heures à 22 heures pèse lourd sur la facture.
Prix bloqué ou tarif réglementé : ce que vous pouvez encore choisir
Pour échapper à la révision de février, une offre à prix bloqué fige le prix du kilowattheure hors taxes pendant un à trois ans suivant les offres. Le choix s'est toutefois réduit : pour un foyer type en option Base 6 kVA, le nombre d'offres relevées moins chères que le tarif réglementé est passé en un mois de 23 à 15, et la hausse des prix de gros a obligé les fournisseurs à réduire leurs remises.
Le comparateur officiel du médiateur national de l'énergie met votre contrat face aux offres du moment, sans démarchage. Avant de signer, la durée pendant laquelle le prix est garanti compte autant que le prix lui-même. Le courant ne manquera pas à vos radiateurs cet hiver : c'est votre contrat, puis la décision du 1er février, qui diront ce qu'il vous coûte.
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