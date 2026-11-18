Conso et bons plans

Pas de pénurie d'électricité cet hiver pour votre chauffage électrique, assure RTE : la hausse des prix touche les offres au prix du marché, pas le tarif Bleu

Les radiateurs ont repris du service, et avec eux une vieille inquiétude : celle de manquer de courant au cœur de l'hiver. Si vous vous chauffez à l'électricité, RTE lève ce doute, puisque le gestionnaire du réseau n'attend pas de pénurie d'électricité cet hiver. Les prix, eux, ont grimpé sur les marchés, et ce que vous coûtera votre chauffage électrique dépendra surtout du contrat que vous avez signé.

Par Fabrice Crozier | Publié le 18 Novembre 2026 à 09:42 | mis à jour le 18 Novembre 2026 à 09:42



Pas de pénurie d'électricité cet hiver : pourquoi RTE est si serein « ne nécessite pas de vigilance particulière » cet hiver.



Beaucoup d'entre nous gardent en mémoire l'hiver 2022-2023 et ses appels à la sobriété. Cette crise-là était marquée par une très faible disponibilité de la production nucléaire, rappelle RTE, ce qui n'est plus le cas. Le gestionnaire juge donc très faible le risque de pénurie, alors même que les barrages entament la saison froide avec moins de la moitié de leurs réserves, quand la moyenne des dix dernières années tourne autour de 70 %.

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Les prix de l'électricité ont flambé sur les marchés Si le courant ne manque pas, il coûte plus cher. RTE le reconnaît : les prix de l'électricité sur les marchés « ont atteint des niveaux élevés ces derniers mois, tirés par les prix du gaz et les tensions géopolitiques ». Les soirs de grand froid, quand la demande culmine, ce sont souvent des centrales au gaz qui produisent les derniers mégawattheures et fixent le prix : plus le gaz est cher, plus l'électricité l'est aux heures où vous allumez vos radiateurs.



Le 9 novembre, le mégawattheure s'est échangé en moyenne à 334 € sur le marché de gros, avec un pic à 534 € à 18 heures, en pleine soirée. Ces prix ne se retrouvent pourtant pas tels quels sur votre facture de chauffage, car tout dépend de la formule à laquelle vous êtes abonné.

Votre chauffage électrique au tarif Bleu ne bouge pas avant février 0,2001 € le kilowattheure en option Base pour un compteur de 3 ou 6 kVA, et 0,1985 € à partir de 9 kVA. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ailleurs déclaré le 7 octobre que « le prix de l'électricité ne doit pas augmenter cet hiver ».

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Chauffage au gaz ou à l'électricité : avec le prix repère de la CRE relevé au 1er novembre, votre vieille chaudière coûte presque autant qu'un radiateur

Cette promesse a pourtant une limite dans le temps. Bernard Fontana, PDG d'EDF, a confirmé le 7 novembre sur France Inter que les tarifs resteraient stables jusqu'au 1er février 2027, voire jusqu'à la fin de l'hiver, tout en reconnaissant qu'au 1er février, « il y a une clause de revoyure sur le tarif réglementé ». Le régulateur doit proposer le nouveau tarif vers la mi-janvier, mais le gouvernement peut s'y opposer : c'est sa décision qui dira si votre chauffage électrique vous coûtera davantage. Si vous êtes au tarif Bleu d'EDF, le tarif réglementé, la flambée des marchés ne touche pas votre kilowattheure pour l'instant. Rien ne change avant le 1er février : le tarif réglementé reste celui en vigueur depuis le 1er août, soitpour un compteur de 3 ou 6 kVA, et 0,1985 € à partir de 9 kVA. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ailleurs déclaré le 7 octobre que « le prix de l'électricité ne doit pas augmenter cet hiver ».Cette promesse a pourtant une limite dans le temps. Bernard Fontana, PDG d'EDF, a confirmé le 7 novembre sur France Inter que les tarifs resteraient stables jusqu'au 1er février 2027, voire jusqu'à la fin de l'hiver, tout en reconnaissant qu'au 1er février, « il y a une clause de revoyure sur le tarif réglementé ». Le régulateur doit proposer le nouveau tarif vers la mi-janvier, mais le gouvernement peut s'y opposer : c'est sa décision qui dira si votre chauffage électrique vous coûtera davantage.

Offre indexée ou Tempo : votre radiateur peut coûter plus cher cet hiver



Avec l'option Tempo d'EDF, une règle a changé cette année. Depuis le 1er novembre, un jour de pointe repéré par RTE devient un jour rouge Tempo. Ces jours-là, le kilowattheure en heures pleines coûte 0,7295 € contre 0,1654 € un jour bleu, et un chauffage électrique qui tourne de 6 heures à 22 heures pèse lourd sur la facture.

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Heures creuses : Enedis les adaptera selon les saisons dès le 1er décembre, et deux lignes de votre facture disent si votre contrat reste rentable Le répit ne vaut pas pour chaque contrat. Les offres de marché ne sont pas concernées par l'engagement du gouvernement sur le tarif réglementé. Les offres indexées sur le marché de gros, dites à tarif dynamique, répercutent la hausse des prix d'une heure à l'autre : avec elles, une soirée froide passée radiateurs allumés se paie au prix du moment.Avec l'option Tempo d'EDF, une règle a changé cette année. Depuis le 1er novembre, un jour de pointe repéré par RTE devient un jour rouge Tempo. Ces jours-là, le kilowattheure en heures pleines coûte, et un chauffage électrique qui tourne de 6 heures à 22 heures pèse lourd sur la facture.

Prix bloqué ou tarif réglementé : ce que vous pouvez encore choisir de 23 à 15, et la hausse des prix de gros a obligé les fournisseurs à réduire leurs remises.



Le Pour échapper à la révision de février, une offre à prix bloqué fige le prix du kilowattheure hors taxes pendant un à trois ans suivant les offres. Le choix s'est toutefois réduit : pour un foyer type en option Base 6 kVA, le nombre d'offres relevées moins chères que le tarif réglementé est passé en un mois, et la hausse des prix de gros a obligé les fournisseurs à réduire leurs remises.Le comparateur officiel du médiateur national de l'énergie met votre contrat face aux offres du moment, sans démarchage. Avant de signer, la durée pendant laquelle le prix est garanti compte autant que le prix lui-même. Le courant ne manquera pas à vos radiateurs cet hiver : c'est votre contrat, puis la décision du 1er février, qui diront ce qu'il vous coûte.