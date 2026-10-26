Taxe sur les petits colis : en plus des 3 euros, l'Union européenne imposera 2 euros de frais dès dimanche à vos commandes en ligne hors d'Europe

Deux euros de frais sur les colis dès le 1er novembre
Ces frais portent un nom administratif sans charme, les « frais de traitement de l'Union », et ils s'appliqueront à partir du dimanche 1er novembre, comme l'annonce la Commission européenne sur sa page consacrée à la réforme douanière. Leur montant est de 2 euros par catégorie d'article, fixé par un acte délégué adopté le 21 septembre. Ils viendront s'ajouter au droit de douane forfaitaire de 3 euros en vigueur depuis le 1er juillet sur les colis d'une valeur inférieure ou égale à 150 euros.
Le calcul se fait par type de produit, pas par objet. CNews donne l'exemple d'un colis de trois t-shirts, qui supportera 2 euros de frais, alors que trois t-shirts et un pantalon en supporteront 4. Bruxelles justifie la mesure par le coût des contrôles : vérifier les données, analyser les risques, ouvrir des paquets quand il le faut.
Le calcul se fait par type de produit, pas par objet. CNews donne l'exemple d'un colis de trois t-shirts, qui supportera 2 euros de frais, alors que trois t-shirts et un pantalon en supporteront 4. Bruxelles justifie la mesure par le coût des contrôles : vérifier les données, analyser les risques, ouvrir des paquets quand il le faut.
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Ce que coûtera votre colis de t-shirts et de chaussures
Prenons un panier ordinaire, celui que beaucoup d'entre nous passent sans y penser : trois t-shirts et une paire de chaussures, pour moins de 150 euros. Le site officiel de l'administration rappelle que ce colis supporte déjà 6 euros de droits de douane, puisqu'il contient deux catégories d'articles. Dès dimanche, il faudra y ajouter 4 euros de frais de traitement, soit 10 euros au total pour ce paquet, le calcul est le nôtre.
Au-delà de 150 euros, vos achats hors d'Europe aussi concernés
Et la note peut encore grossir. Le guide publié par la Commission le 7 octobre précise que la TVA est due sur ces frais, qui entrent dans la base imposable comme une dépense accessoire à la vente. Au taux normal français de 20 %, chaque tranche de 2 euros devient 2,40 euros quand le vendeur vous la facture, toujours selon notre calcul.
C'est surtout sur le champ d'application que la nouvelle mesure se distingue de la taxe de juillet, et je crois que ce point a échappé à beaucoup d'acheteurs. Le droit de 3 euros ne frappe que les colis de 150 euros ou moins. Les frais de traitement, eux, s'appliquent quelle que soit la valeur de l'envoi, écrit la Commission dans le même guide : une commande de 300 euros passée auprès d'un vendeur installé hors de l'Union européenne y sera soumise, dès lors qu'il s'agit d'une vente à distance. Les achats sur Temu, Shein ou AliExpress sont concernés au premier chef, mais une commande à un libraire britannique ou à un horloger suisse l'est aussi, puisque le Royaume-Uni et la Suisse ne font pas partie de l'Union.
Deux autres différences comptent pour votre budget. Le droit de 3 euros est temporaire et doit s'éteindre le 1er juillet 2028, date à laquelle les droits de douane habituels reprendront. Les frais de traitement ne sont pas limités dans le temps. Ils ne sont pas non plus remboursables : la Commission précise qu'une fois la déclaration en douane acceptée, ils restent dus, même si le colis est ensuite refusé ou renvoyé.
C'est surtout sur le champ d'application que la nouvelle mesure se distingue de la taxe de juillet, et je crois que ce point a échappé à beaucoup d'acheteurs. Le droit de 3 euros ne frappe que les colis de 150 euros ou moins. Les frais de traitement, eux, s'appliquent quelle que soit la valeur de l'envoi, écrit la Commission dans le même guide : une commande de 300 euros passée auprès d'un vendeur installé hors de l'Union européenne y sera soumise, dès lors qu'il s'agit d'une vente à distance. Les achats sur Temu, Shein ou AliExpress sont concernés au premier chef, mais une commande à un libraire britannique ou à un horloger suisse l'est aussi, puisque le Royaume-Uni et la Suisse ne font pas partie de l'Union.
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Votre commande en route paiera-t-elle les nouveaux frais ?
Vous avez une commande en route depuis l'Asie ? La date qui compte n'est pas celle de votre achat. Selon le guide de la Commission, les frais naissent au moment où la douane accepte la déclaration d'importation. Un colis commandé cette semaine mais dédouané à partir de dimanche y sera soumis, et c'est la plateforme ou le vendeur qui décidera de les absorber ou de vous les répercuter.
Sur ce dernier point, l'expérience de l'été donne une indication. D'après l'étude de l'application de cashback Joko, les plateformes chinoises ont revu leurs prix à la hausse pour faire peser la taxe de 3 euros sur leurs clients. Regardez le détail de votre panier avant de valider, la ligne de taxe y figure parfois à part.
Un mot de prudence, enfin. Service-public indique que ces droits sont acquittés par les plateformes et les vendeurs qui expédient dans l'Union. Un SMS qui vous réclame quelques euros de « frais de douane » par un simple lien mérite toute notre méfiance, d'autant que les escrocs aiment s'appuyer sur l'actualité.
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Plateformes chinoises : pourquoi Bruxelles serre encore la vis
Pourquoi l'Union européenne serre-t-elle encore la vis ? Le volume donne la réponse : 5,9 milliards d'articles de faible valeur achetés en ligne sont entrés dans l'Union en 2025, dont plus de 90 % venus de Chine, selon la Commission européenne. La France avait pris les devants avec sa propre taxe de 2 euros, appliquée du 1er mars au 30 juin 2026, mais l'AFP a rapporté que des plateformes l'avaient contournée en faisant atterrir leurs marchandises en Belgique ou aux Pays-Bas avant de les acheminer par camion. Une règle commune aux vingt-sept pays ferme cette porte.
Les effets de la taxe de juillet, renforcés en septembre par le malus français sur la mode éphémère, se lisent déjà dans les chiffres. Joko relève que Temu a perdu 37 % de ses clients actifs entre le deuxième et le troisième trimestre 2026, et que Shein en a perdu 23 %. Les plateformes chinoises encaissent le choc, quand nous, clients, payons un peu plus cher chacun de nos petits achats lointains. À partir de dimanche, avant de commander trois babioles différentes pour 15 euros, mieux vaudra compter les catégories d'articles autant que les euros.
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