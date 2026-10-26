Taxe sur les petits colis : en plus des 3 euros, l'Union européenne imposera 2 euros de frais dès dimanche à vos commandes en ligne hors d'Europe

Et la note peut encore grossir. Le guide publié par la Commission le 7 octobre précise que la TVA est due sur ces frais, qui entrent dans la base imposable comme une dépense accessoire à la vente. Au taux normal français de 20 %, chaque tranche de 2 euros devient 2,40 euros quand le vendeur vous la facture, toujours selon notre calcul.



C'est surtout sur le champ d'application que la nouvelle mesure se distingue de la taxe de juillet, et je crois que ce point a échappé à beaucoup d'acheteurs. Le droit de 3 euros ne frappe que les colis de 150 euros ou moins. Les frais de traitement, eux, s'appliquent quelle que soit la valeur de l'envoi, écrit la Commission dans le même guide : une commande de 300 euros passée auprès d'un vendeur installé hors de l'Union européenne y sera soumise, dès lors qu'il s'agit d'une vente à distance. Les achats sur Temu, Shein ou AliExpress sont concernés au premier chef, mais une commande à un libraire britannique ou à un horloger suisse l'est aussi, puisque le Royaume-Uni et la Suisse ne font pas partie de l'Union.



Deux autres différences comptent pour votre budget. Le droit de 3 euros est temporaire et doit s'éteindre le 1er juillet 2028, date à laquelle les droits de douane habituels reprendront. Les frais de traitement ne sont pas limités dans le temps. Ils ne sont pas non plus remboursables : la Commission précise qu'une fois la déclaration en douane acceptée, ils restent dus, même si le colis est ensuite refusé ou renvoyé.

