Votre reblochon est-il concerné ? Le reblochon de Savoie de la marque Schmidhauser, vendu sous papier et en libre-service au rayon coupe, est rappelé pour une présence possible de salmonelles. Il a été commercialisé du 20 octobre au 13 novembre 2026, dans la France entière, chez Intermarché, Système U, O'Tera et Carrefour.



La réponse se lit sur l'étiquette. Deux codes-barres sont visés : le 3365670000826, avec les lots 160041264132 et 1600410003215, et le 3365672012810, avec le seul lot 160041264132. La date de durabilité minimale va du 29 novembre au 13 décembre 2026 : si votre fromage correspond, il ne doit plus être consommé et se ramène en magasin, contre remboursement.



Les salmonelles provoquent diarrhée et vomissements, souvent avec de la fièvre, entre 6 et 72 heures après le repas. La fiche Rappel Conso précise que ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les personnes âgées : si vous en ressentez, consultez votre médecin en lui signalant ce fromage. Sans symptôme dans les 7 jours qui suivent, il est inutile de s'inquiéter.



Du côté de la cuisine, c'est l'airfryer de 6 litres de la marque Carrefour Home, référence HAF6L1750-26, qui est rappelé, parce que le revêtement de sa grille intérieure tient mal et peut se retrouver dans les aliments. Il ne faut plus l'utiliser : il se ramène en magasin pour être remboursé, et le 0805908070, appel non surtaxé, répond six jours sur sept, de 9 heures à 19 heures.