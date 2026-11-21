Ce que Foodwatch reproche au site Rappel Conso
Le site existe depuis avril 2021, il est public et gratuit, et il recense les produits retirés de la vente parce qu'ils présentent un risque. Le problème, c'est qu'il faut aller l'y chercher soi-même. Foodwatch a publié cette semaine un sondage et lancé une pétition contre ce système de rappels qu'elle juge « défaillant », alors que l'information touche directement à notre santé.
L'ampleur du sujet n'a pourtant rien d'anecdotique. Rappel Conso publie en moyenne 5 à 6 rappels d'aliments par jour, soit plus de 14 000 depuis 2021 et près de 2 000 depuis le début de 2026. Salmonelles, allergène oublié sur l'étiquette, pesticide interdit : derrière chaque fiche, il y a un produit qui a pu finir dans notre réfrigérateur.
Pour l'association de défense des consommateurs, le défaut tient à la mécanique elle-même. Ce sont les fabricants qui font analyser leurs produits, qui décident si un résultat justifie une alerte et qui préviennent, ou non, les autorités : des industriels placés « en position de juge et de partie ». Une fois le rappel lancé, l'information reste trop rarement affichée en rayon et quasi jamais relayée sur les réseaux sociaux des marques.
L'ampleur du sujet n'a pourtant rien d'anecdotique. Rappel Conso publie en moyenne 5 à 6 rappels d'aliments par jour, soit plus de 14 000 depuis 2021 et près de 2 000 depuis le début de 2026. Salmonelles, allergène oublié sur l'étiquette, pesticide interdit : derrière chaque fiche, il y a un produit qui a pu finir dans notre réfrigérateur.
Pour l'association de défense des consommateurs, le défaut tient à la mécanique elle-même. Ce sont les fabricants qui font analyser leurs produits, qui décident si un résultat justifie une alerte et qui préviennent, ou non, les autorités : des industriels placés « en position de juge et de partie ». Une fois le rappel lancé, l'information reste trop rarement affichée en rayon et quasi jamais relayée sur les réseaux sociaux des marques.
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Vous avez plus de 65 ans ? L'alerte vous parvient rarement
Le sondage réalisé par l'Ifop pour Foodwatch donne la mesure du décalage. Seule une personne sur cinq a entendu parler, au cours des douze derniers mois, d'un rappel qui la concernait. Chez les plus de 65 ans, la proportion tombe à 7 % seulement, alors que nous faisons partie des publics les plus fragiles face à une intoxication alimentaire.
Le réflexe de vérifier manque aussi. Près de trois personnes sur quatre de plus de 65 ans ne consultent jamais les rappels avant de faire leurs courses, quand la majorité des moins de 35 ans disent le faire. Et plus d'un Français sur deux ne sait tout simplement pas où trouver l'information.
Je retiens surtout une chose de ce sondage : le système suppose que nous allions chercher l'alerte nous-mêmes. Quand un rappel parvient aux sondés, c'est d'abord par le magasin, les médias ou les réseaux sociaux, et Rappel Conso n'est cité que par 17 % d'entre eux.
Le réflexe de vérifier manque aussi. Près de trois personnes sur quatre de plus de 65 ans ne consultent jamais les rappels avant de faire leurs courses, quand la majorité des moins de 35 ans disent le faire. Et plus d'un Français sur deux ne sait tout simplement pas où trouver l'information.
Je retiens surtout une chose de ce sondage : le système suppose que nous allions chercher l'alerte nous-mêmes. Quand un rappel parvient aux sondés, c'est d'abord par le magasin, les médias ou les réseaux sociaux, et Rappel Conso n'est cité que par 17 % d'entre eux.
Des mois, parfois des années, avant le rappel
L'autre reproche de Foodwatch porte sur le délai. L'association a trouvé plusieurs rappels d'aliments survenus plus d'un an après leur mise sur le marché. En 2026, une farine a ainsi été rappelée 533 jours après sa mise sur le marché, un riz à sushi 358 jours après et un cumin 1 150 jours après, soit plus de trois ans de vente.
Ces retards ne frappent pas au hasard. Les plus longs concernent des aliments qui se gardent : surgelés, conserves, farines, pâtes, produits secs. Ce sont justement ceux qui attendent au fond d'un placard ou d'un congélateur avant d'être cuisinés.
L'électroménager n'y échappe pas. L'airfryer de Carrefour rappelé vendredi était en vente depuis le 27 avril 2026, et sa fiche n'a été publiée que le 20 novembre : plus de six mois pendant lesquels l'appareil a pu servir.
Ces retards ne frappent pas au hasard. Les plus longs concernent des aliments qui se gardent : surgelés, conserves, farines, pâtes, produits secs. Ce sont justement ceux qui attendent au fond d'un placard ou d'un congélateur avant d'être cuisinés.
L'électroménager n'y échappe pas. L'airfryer de Carrefour rappelé vendredi était en vente depuis le 27 avril 2026, et sa fiche n'a été publiée que le 20 novembre : plus de six mois pendant lesquels l'appareil a pu servir.
Reblochon, airfryer : les deux rappels à vérifier chez vous
Votre reblochon est-il concerné ? Le reblochon de Savoie de la marque Schmidhauser, vendu sous papier et en libre-service au rayon coupe, est rappelé pour une présence possible de salmonelles. Il a été commercialisé du 20 octobre au 13 novembre 2026, dans la France entière, chez Intermarché, Système U, O'Tera et Carrefour.
La réponse se lit sur l'étiquette. Deux codes-barres sont visés : le 3365670000826, avec les lots 160041264132 et 1600410003215, et le 3365672012810, avec le seul lot 160041264132. La date de durabilité minimale va du 29 novembre au 13 décembre 2026 : si votre fromage correspond, il ne doit plus être consommé et se ramène en magasin, contre remboursement.
Les salmonelles provoquent diarrhée et vomissements, souvent avec de la fièvre, entre 6 et 72 heures après le repas. La fiche Rappel Conso précise que ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les personnes âgées : si vous en ressentez, consultez votre médecin en lui signalant ce fromage. Sans symptôme dans les 7 jours qui suivent, il est inutile de s'inquiéter.
Du côté de la cuisine, c'est l'airfryer de 6 litres de la marque Carrefour Home, référence HAF6L1750-26, qui est rappelé, parce que le revêtement de sa grille intérieure tient mal et peut se retrouver dans les aliments. Il ne faut plus l'utiliser : il se ramène en magasin pour être remboursé, et le 0805908070, appel non surtaxé, répond six jours sur sept, de 9 heures à 19 heures.
La réponse se lit sur l'étiquette. Deux codes-barres sont visés : le 3365670000826, avec les lots 160041264132 et 1600410003215, et le 3365672012810, avec le seul lot 160041264132. La date de durabilité minimale va du 29 novembre au 13 décembre 2026 : si votre fromage correspond, il ne doit plus être consommé et se ramène en magasin, contre remboursement.
Les salmonelles provoquent diarrhée et vomissements, souvent avec de la fièvre, entre 6 et 72 heures après le repas. La fiche Rappel Conso précise que ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les personnes âgées : si vous en ressentez, consultez votre médecin en lui signalant ce fromage. Sans symptôme dans les 7 jours qui suivent, il est inutile de s'inquiéter.
Du côté de la cuisine, c'est l'airfryer de 6 litres de la marque Carrefour Home, référence HAF6L1750-26, qui est rappelé, parce que le revêtement de sa grille intérieure tient mal et peut se retrouver dans les aliments. Il ne faut plus l'utiliser : il se ramène en magasin pour être remboursé, et le 0805908070, appel non surtaxé, répond six jours sur sept, de 9 heures à 19 heures.
Recevoir les alertes par e-mail, comme en Belgique
Ce n'est pas au consommateur d'aller chercher les rappels, insiste Foodwatch. L'association demande une obligation d'affichage en rayon, au niveau du produit concerné, mais aussi sur les drives, les sites des marques et leurs réseaux sociaux, avec une amende dissuasive en cas de manquement. Elle réclame en outre des alertes envoyées par e-mail, comme le font déjà la Belgique, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre et la Suisse.
D'ailleurs, l'association voudrait que les laboratoires avertissent directement les autorités quand une analyse révèle un risque, comme en Belgique depuis 2003. Elle demande enfin des sanctions d'autant plus lourdes que le rappel arrive tard.
En attendant une loi, le site Rappel Conso permet de chercher un produit par mot-clé et de suivre les nouveaux rappels par flux RSS, mais pas d'être alerté par e-mail. Foodwatch propose de son côté un outil qui rassemble les derniers rappels alimentaires.
Le geste le plus utile ne prend que quelques secondes : comparer le code-barres, le numéro de lot et la date d'un produit à la fiche publiée. Ce petit coup d'œil avant de lancer une tartiflette ou de sortir la farine pour les gâteaux des fêtes, nous sommes nombreux à ne pas le faire, alors qu'il ne coûte rien.
D'ailleurs, l'association voudrait que les laboratoires avertissent directement les autorités quand une analyse révèle un risque, comme en Belgique depuis 2003. Elle demande enfin des sanctions d'autant plus lourdes que le rappel arrive tard.
En attendant une loi, le site Rappel Conso permet de chercher un produit par mot-clé et de suivre les nouveaux rappels par flux RSS, mais pas d'être alerté par e-mail. Foodwatch propose de son côté un outil qui rassemble les derniers rappels alimentaires.
Le geste le plus utile ne prend que quelques secondes : comparer le code-barres, le numéro de lot et la date d'un produit à la fiche publiée. Ce petit coup d'œil avant de lancer une tartiflette ou de sortir la farine pour les gâteaux des fêtes, nous sommes nombreux à ne pas le faire, alors qu'il ne coûte rien.