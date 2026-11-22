Conso et bons plans

Anticiper les achats de Noël préserve votre budget : selon Cofidis, plus de sept Français sur dix commencent à acheter leurs cadeaux avant décembre

Une liste de prénoms griffonnée au dos d'une enveloppe, quelques idées pour les petits-enfants, et déjà les prospectus du Black Friday dans la boîte aux lettres. Anticiper les achats de Noël permet de préserver son budget, et la plupart des Français comptent cette année s'y prendre avant décembre. Pour vos cadeaux de Noël, une autre date pèse pourtant autant que celle des promotions : le jour où votre retraite arrive sur votre compte.

Par Fabrice Crozier | Publié le 22 Novembre 2026 à 08:54 | mis à jour le 22 Novembre 2026 à 08:54



Achats de Noël : pourquoi tant de Français s'y prennent avant décembre



Selon la dixième enquête de Cofidis et CSA Research, publiée le mercredi 4 novembre, la dépense moyenne prévue pour les fêtes atteint 581 euros, soit 90 euros de plus qu'en 2025. Mais les Français sont nettement plus nombreux que l'an passé à craindre que le contexte économique pèse sur leurs fêtes. Pour tenir le cap, 72 % commencent leurs achats de cadeaux avant décembre, et six sur dix mettent de l'argent de côté tout au long de l'année.



Les 65 ans et plus figuraient déjà dans l'édition 2025 de ce baromètre comme les plus dépensiers, avec 638 euros en moyenne pour les fêtes. Quand on reçoit toute la famille et qu'il y a des petits-enfants à gâter, l'addition monte vite, et c'est précisément sur ces gros budgets que répartir les achats sur plusieurs semaines change la donne.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le budget de Noël remonte cette année, alors même que l'inquiétude grimpe dans les foyers. C'est ce paradoxe qui pousse à commencer les achats de Noël de plus en plus tôt : en étalant les dépenses sur novembre, on évite que décembre concentre toute la facture des fêtes, et l'on garde le temps de comparer avant de payer.Selon la dixième enquête de, publiée le mercredi 4 novembre, la dépense moyenne prévue pour les fêtes atteint 581 euros, soit 90 euros de plus qu'en 2025. Mais les Français sont nettement plus nombreux que l'an passé à craindre que le contexte économique pèse sur leurs fêtes. Pour tenir le cap,, et six sur dix mettent de l'argent de côté tout au long de l'année.Les 65 ans et plus figuraient déjà dans l'édition 2025 de ce baromètre comme les plus dépensiers, avec. Quand on reçoit toute la famille et qu'il y a des petits-enfants à gâter, l'addition monte vite, et c'est précisément sur ces gros budgets que répartir les achats sur plusieurs semaines change la donne.

Moins de cadeaux sous le sapin, mais chacun coûte plus cher La hausse du budget ne remplit pas davantage la hotte. Le baromètre Cofidis chiffre l'enveloppe des cadeaux à 340 euros, en hausse de 43 euros par rapport à 2025, alors que le nombre de cadeaux prévus passe de 9 à 7. Rapporté au nombre de paquets, cela met chaque cadeau à près de 49 euros, contre 33 euros en 2025.



Or un cadeau de ce prix mérite qu'on y regarde à deux fois, et c'est là que l'anticipation paie. En novembre, nous avons encore le temps de comparer deux ou trois enseignes, d'attendre une remise ou de renoncer à un achat d'impulsion. La moitié des Français prévoit d'ailleurs de dépenser moins de 400 euros pour l'ensemble des fêtes, ce qui laisse peu de place aux achats de dernière minute.

Retraité du privé : en décembre, vos deux virements n'arrivent pas le même jour Votre pension de base de novembre ne lui sera donc transmise que le mercredi 9 décembre.

Sur le même sujet :

Retraite 2027 : la Cnav a publié les dates de versement de votre pension de base, et trois virements seront avancés

Entre le 1er et le 9 décembre, vos caisses n'auront versé que la complémentaire, et la pension de base de décembre ne sera versée que le vendredi 8 janvier 2027, une fois les fêtes passées. Faire l'essentiel de vos achats en novembre, avec la pension d'octobre versée le 9 novembre, vous évite de puiser dans le découvert en attendant le virement suivant. Une fois à la retraite, anticiper ses achats de Noël, c'est aussi les caler sur les dates de virement. Si vous êtes retraité du privé, la complémentaire Agirc-Arrco est versée d'avance et en début de mois. Votre complémentaire de décembre sera mise en paiement le mardi 1er décembre. La retraite de base, elle, est payée à terme échu, et le calendrier de paiement de l'Assurance retraite indique qu'elle est versée à votre banque le 9 de chaque mois.Entre le 1er et le 9 décembre, vos caisses n'auront versé que la complémentaire, et la pension de base de décembre ne sera versée que le vendredi 8 janvier 2027, une fois les fêtes passées. Faire l'essentiel de vos achats en novembre, avec la pension d'octobre versée le 9 novembre, vous évite de puiser dans le découvert en attendant le virement suivant.

Black Friday : le prix barré doit dire la vérité Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre. Plus d'un Français sur quatre compte y faire l'essentiel de ses achats de Noël, selon l'étude de Havas Market réalisée avec YouGov, une proportion en hausse de 6 points en un an.



Sauf que certains rabais affichés valent moins que ce qu'ils promettent. La DGCCRF rappelle que toute annonce d'une réduction de prix doit indiquer le prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 jours précédant la promotion. Mon conseil : notez dès aujourd'hui le prix des deux ou trois cadeaux qui comptent le plus sur votre liste. Le jour du Black Friday, vous saurez tout de suite si la remise est réelle, ou si elle se calcule sur un prix que le magasin n'a pas pratiqué le mois précédent.

Payer vos cadeaux en plusieurs fois, c'est désormais un crédit

Sur le même sujet :

Crédit à la consommation : à partir du 20 novembre, payer en plusieurs fois comptera comme un emprunt

Un paiement en trois fois reste une dette, même sans frais, et ses échéances de janvier tomberont au moment où vous attendrez la pension de base de décembre. Préparer Noël en novembre, c'est finalement s'offrir ce que la hotte ne contient pas : des fêtes déjà payées, et un mois de janvier sans mauvaise surprise sur le relevé. Pour boucler le budget, certains étalent la dépense, et le baromètre Cofidis compte 13 % des répondants qui prévoient des paiements fractionnés à 3 ou 4 fois. En revanche, pour les offres émises depuis le 20 novembre, ces paiements en plusieurs fois sont soumis aux règles protectrices du crédit à la consommation. L'organisme qui finance l'achat doit désormais vérifier votre capacité de remboursement avant d'accepter.Un paiement en trois fois reste une dette, même sans frais, et ses échéances de janvier tomberont au moment où vous attendrez la pension de base de décembre. Préparer Noël en novembre, c'est finalement s'offrir ce que la hotte ne contient pas : des fêtes déjà payées, et un mois de janvier sans mauvaise surprise sur le relevé.