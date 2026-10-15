Société

Le nombre de décès augmente en France selon l'Insee : votre génération, celle du baby-boom, arrive à son tour aux âges de forte mortalité

On meurt plus vieux qu'il y a dix ans, et pourtant le nombre de décès augmente en France. Le paradoxe tient en une génération : la génération du baby-boom, la vôtre, arrive à son tour aux âges de forte mortalité. Et les canicules de l'été 2026 ont encore alourdi le bilan des premiers mois de l'année.

Par Fabrice Crozier | Publié le 15 Octobre 2026 à 21:54 | mis à jour le 15 Octobre 2026 à 22:12



Le nombre de décès augmente en France, pour deux raisons



Selon le bilan publié jeudi 15 octobre par l'Insee, 647 818 personnes sont décédées en France en 2025. C'est 1,0 % de plus qu'en 2024, une fois neutralisé le jour supplémentaire de l'année bissextile. Le détail figure dans



La seconde cause est structurelle, et c'est elle qui vous concerne directement. Depuis 2011, le nombre de décès a tendance à monter parce que les générations nombreuses nées entre 1946 et 1974 arrivent aux âges de forte mortalité. L'espérance de vie, elle, continue de progresser : la hausse tient d'abord au nombre de personnes qui vieillissent ensemble.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Les Français vivent plus longtemps, la médecine progresse, et chaque année compte pourtant davantage de morts que la précédente. Si vous avez l'impression d'aller plus souvent à des obsèques qu'il y a quinze ans, ce n'est pas une impression.Selon le bilan publié jeudi 15 octobre par l'Insee,sont décédées en France en 2025. C'estqu'en 2024, une fois neutralisé le jour supplémentaire de l'année bissextile. Le détail figure dans l'étude « Les décès en 2025 » de l'institut statistique , qui retient deux causes. La première est ponctuelle : l'épidémie de grippe de janvier 2025, particulièrement virulente. Ce mois-là, 70 819 personnes sont mortes, soit 2 284 par jour en moyenne.La seconde cause est structurelle, et c'est elle qui vous concerne directement. Depuis 2011, le nombre de décès a tendance à monter parce que les générations nombreuses nées entre 1946 et 1974 arrivent aux âges de forte mortalité. L'espérance de vie, elle, continue de progresser : la hausse tient d'abord au nombre de personnes qui vieillissent ensemble.

Plus d'un décès sur trois touche désormais votre génération En 2025, selon l'Insee, les personnes nées pendant le baby-boom représentent 36 % des décès, contre 21 % dix ans plus tôt. Plus d'un mort sur trois appartient donc désormais à votre génération, dont les premiers-nés, ceux de 1946, ont 79 ou 80 ans en 2026.



Le mouvement s'inscrit dans la durée : le nombre annuel de décès dépasse de 6 % son niveau de 2019 et de 19 % celui de 2011. En 2025, 90,4 % des défunts avaient 60 ans ou plus, et près de trois sur dix avaient fêté leurs 90 ans.



L'âge moyen au décès approche les 80 ans, votre horizon va plus loin 79,5 ans en 2025, contre 78,1 ans en 2015, soit près d'un an et demi gagné en une décennie. L'Insee relève seulement deux accrocs récents, en 2021 et en 2023 : les années précédentes, marquées par le Covid, la grippe et la chaleur, avaient emporté en priorité les personnes les plus fragiles, ce qui avait mécaniquement fait baisser la moyenne l'année suivante.



L'écart entre les sexes ne se referme pas. Les hommes décèdent en moyenne à 76,0 ans, les femmes à 83,0 ans. Jusqu'à 84 ans inclus, les décès masculins dépassent les décès féminins. L'institut l'attribue en partie aux comportements : les femmes fument moins, boivent moins d'alcool et sont mieux suivies médicalement.



Pour vous qui avez passé la soixantaine, un autre indicateur parle davantage que cette moyenne. D'après les tables de l'Insee pour 2025, une femme de 60 ans peut compter vivre encore 27,9 années dans les conditions de mortalité actuelles, et un homme du même âge 23,9 années. En clair, l'âge moyen au décès de 79,5 ans ne fixe pas votre horizon : à 60 ans, une femme peut espérer atteindre près de 88 ans, et un homme près de 84 ans. Sur le même sujet :

L'espérance de vie a presque effacé le recul du Covid, pas les années en bonne santé : après 65 ans, les vôtres n'ont gagné qu'un à quatre mois depuis 2019

Or, si l'on meurt en plus grand nombre, on meurt aussi plus tard. L'âge moyen au décès atteinten 2025, contre 78,1 ans en 2015, soit près d'un an et demi gagné en une décennie. L'Insee relève seulement deux accrocs récents, en 2021 et en 2023 : les années précédentes, marquées par le Covid, la grippe et la chaleur, avaient emporté en priorité les personnes les plus fragiles, ce qui avait mécaniquement fait baisser la moyenne l'année suivante.L'écart entre les sexes ne se referme pas. Les hommes décèdent en moyenne à, les femmes à. Jusqu'à 84 ans inclus, les décès masculins dépassent les décès féminins. L'institut l'attribue en partie aux comportements : les femmes fument moins, boivent moins d'alcool et sont mieux suivies médicalement.Pour vous qui avez passé la soixantaine, un autre indicateur parle davantage que cette moyenne. D'après les tables de l'Insee pour 2025, une femme de 60 ans peut compter vivre encoredans les conditions de mortalité actuelles, et un homme du même âge 23,9 années. En clair, l'âge moyen au décès de 79,5 ans ne fixe pas votre horizon : à 60 ans, une femme peut espérer atteindre près de 88 ans, et un homme près de 84 ans.D'ailleurs, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne. En 2024, l'espérance de vie à la naissance y atteint 85,8 ans pour les femmes, deuxième niveau de l'Union, et 80,2 ans pour les hommes, au dixième rang.

L'été 2026 a fait repartir les décès à la hausse Et l'année 2026 ne marque pas de pause. Sur les huit premiers mois, de janvier à août, le nombre de décès progresse légèrement, de 0,5 %, par rapport à la même période de 2025. Les premiers mois ont pourtant été plus cléments, l'épidémie de grippe de l'hiver 2026 s'étant montrée moins virulente. Sauf que les décès sont repartis à la hausse à la fin du printemps, puis au cours de l'été.



L'Insee qualifie juin 2026 de mois « particulièrement atypique », avec 12 % de décès de plus qu'en juin 2025, et rapproche cette hausse des canicules qui ont touché la quasi-totalité de la métropole. Santé publique France avait déjà chiffré l'épisode du 17 juin au 2 juillet : au moins 5 764 décès en excès, dont 3 719 chez les 75 ans et plus, soit les deux tiers du bilan. Nous en avions rendu compte au fil de l'été, et ces chiffres trouvent désormais leur place dans la statistique annuelle.



La grippe, la part du bilan sur laquelle vous pouvez agir



En revanche, les seniors restent loin du compte. Selon le message adressé aux soignants par la Direction générale de la santé, 56,7 % seulement des 65 ans et plus se sont fait vacciner contre la grippe lors de la dernière campagne, alors que l'objectif est fixé à 75 %. Pour cette campagne, deux vaccins sont recommandés en priorité à partir de 65 ans, l'un plus fortement dosé, l'autre avec adjuvant. Votre pharmacien peut prescrire et injecter le vaccin, et les deux injections, grippe et Covid, peuvent se faire lors du même passage, une dans chaque bras. Sur le même sujet :

Covid-19 : vous avez 65 ans ou plus ? La campagne de vaccination démarrera mardi, avec un nouveau vaccin gratuit chez votre pharmacien L'autre cause mise en avant par l'Insee pour 2025, la grippe, se joue dès maintenant. L'épidémie de janvier 2025 a pesé sur le bilan de toute l'année, et la campagne de vaccination 2026-2027 a commencé le 13 octobre, en même temps que celle contre le Covid-19.En revanche, les seniors restent loin du compte. Selon le message adressé aux soignants par la Direction générale de la santé, 56,7 % seulement des 65 ans et plus se sont fait vacciner contre la grippe lors de la dernière campagne, alors que l'objectif est fixé à 75 %. Pour cette campagne, deux vaccins sont recommandés en priorité à partir de 65 ans, l'un plus fortement dosé, l'autre avec adjuvant. Votre pharmacien peut prescrire et injecter le vaccin, et les deux injections, grippe et Covid, peuvent se faire lors du même passage, une dans chaque bras.Je retiens de ce bilan une chose simple. La hausse de fond décrite par l'Insee tient aux effectifs du baby-boom, et elle ne dépend pas de nous. Ce qui reste entre nos mains, c'est la part sur laquelle on peut agir : une vaccination faite à temps avant l'hiver, et un logement rafraîchi avant la prochaine canicule.