Société

Changement d'heure : la France passe à l'heure d'hiver ce week-end, et à Paris le soleil se couchera avant 18 heures sur vos trajets à pied

Ce samedi soir, beaucoup d'entre vous toucheront aux aiguilles de la pendule avant d'aller se coucher. La France passe à l'heure d'hiver ce week-end, plus tôt que d'habitude, et ce changement d'heure ne se résume pas à une nuit plus longue. Dès dimanche, vos trajets à pied de fin d'après-midi se feront avec une heure de jour en moins, à l'heure où les accidents de piétons augmentent nettement.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Octobre 2026 à 08:44 | mis à jour le 24 Octobre 2026 à 09:10



Changement d'heure : faut-il avancer ou reculer votre montre ?



La réponse tient en une ligne. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à 3 heures du matin, il sera 2 heures : vous reculerez vos montres d'une heure, comme le rappelle

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Chaque automne, la même question revient au moment de régler le four ou la montre : faut-il avancer ou reculer d'une heure ? Le geste dure trois secondes, mais il suffit d'un doute pour arriver en avance de soixante minutes à la messe ou au marché du dimanche matin.La réponse tient en une ligne. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à, il sera 2 heures : vous reculerez vos montres d'une heure, comme le rappelle la fiche consacrée au passage à l'heure d'hiver sur Service Public . Cette nuit-là, l'horloge affichera deux fois 2 heures, et vous gagnerez une heure de sommeil si vous vous couchez comme d'habitude.

Pourquoi l'heure d'hiver arrive plus tôt que d'habitude Vous avez peut-être été surpris de voir l'échéance arriver si vite. La règle européenne, commune à tous les pays membres depuis 1998, fixe le retour à l'heure d'hiver au dernier dimanche d'octobre. Selon le calendrier, ce dimanche tombe entre le 25 et le 31 du mois. En 2026, le 31 octobre est un samedi, et le dernier dimanche du mois est le 25 octobre, la date la plus précoce que permette la règle.



D'ailleurs, il faut remonter à 2020 pour trouver un changement d'heure aussi matinal. L'an dernier, il avait eu lieu le 26 octobre, et l'an prochain il faudra attendre le 31. Les départements d'outre-mer, eux, ne changent pas d'heure. Ce décalage n'a donc rien d'une décision politique : c'est un simple effet du calendrier, qui avance d'autant l'arrivée des soirées sombres.



Le soleil se couchera une heure plus tôt sur vos trajets à pied C'est là que le changement d'heure cesse d'être une anecdote. Le soir du dimanche 25 octobre, le soleil se couchera une heure plus tôt à la pendule que la veille. Nous avons fait le calcul pour plusieurs villes : à Paris, il passera de 18 h 44 le samedi à 17 h 42 le dimanche, à Strasbourg de 18 h 23 à 17 h 21, et même à Brest, à la pointe bretonne, il disparaîtra à 18 h 10. Le retour des courses, la sortie du club ou la visite chez un voisin basculeront d'un jour à l'autre dans la pénombre.



Or l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière a mesuré ce que produit ce basculement. Entre 2020 et 2024, le nombre total d'accidents impliquant un piéton a légèrement baissé en novembre par rapport à octobre, de 3,8 %. En revanche, sur le créneau de 17 heures à 19 heures, il a bondi de 34,9 %, alors qu'il reculait le matin et en soirée. L'ONISR en tire une conclusion simple : à mobilité égale, c'est bien le risque qui augmente à l'heure du retour.



Ce risque vous concerne au premier chef. Selon le bilan de l'ONISR, 503 piétons ont été tués en France métropolitaine en 2025, soit 47 de plus qu'en 2024. Et les plus âgés paient le plus lourd tribut : 51 % des piétons tués cette année-là avaient 65 ans ou plus. Chaque année, de novembre à janvier, en moyenne 149 piétons perdent la vie sur nos routes et dans nos rues.



Comment rester visible quand vous rentrez à la nuit tombante

Sur le même sujet :

Prévention routière : un kit et un simulateur de vieillissement pour renforcer la sécurité des piétons seniors

La parade coûte peu. Chaque année à cette période, la Sécurité routière invite les piétons à porter des vêtements clairs ou des bandes réfléchissantes, et à choisir les passages éclairés plutôt que le raccourci dans l'ombre. Un brassard ou une écharpe claire sur votre manteau d'hiver, une petite lampe de poche pour le chemin du retour si vous habitez à la campagne ou dans des agglomérations peu éclairées : ce sont des gestes qui vous rendent visible bien plus tôt dans les phares.



Vous prenez encore le volant ? La vigilance vaut aussi dans l'autre sens. Dès lundi, sur votre trajet de 17 heures, mieux vaut ralentir à l'approche des passages piétons et se méfier des zones où l'éclairage s'interrompt, ces « trous noirs » d'où une silhouette peut surgir sans prévenir. Le vrai changement de ce week-end se joue là, bien plus que sur le cadran de la cuisine.

Pourquoi la tombée de la nuit pèse-t-elle autant ? L'ONISR avance une explication que je trouve assez parlante : le piéton est difficilement perçu par les autres usagers, alors même qu'il peut avoir l'impression d'être vu. Vous voyez parfaitement les phares qui arrivent, et vous en concluez que le conducteur vous voit aussi. Sauf que lui distingue mal une silhouette en manteau sombre sur un trottoir mal éclairé, à l'heure où la circulation est la plus dense.La parade coûte peu. Chaque année à cette période, la Sécurité routière invite les piétons à porter des vêtements clairs ou des bandes réfléchissantes, et à choisir les passages éclairés plutôt que le raccourci dans l'ombre. Un brassard ou une écharpe claire sur votre manteau d'hiver, une petite lampe de poche pour le chemin du retour si vous habitez à la campagne ou dans des agglomérations peu éclairées : ce sont des gestes qui vous rendent visible bien plus tôt dans les phares.Vous prenez encore le volant ? La vigilance vaut aussi dans l'autre sens. Dès lundi, sur votre trajet de 17 heures, mieux vaut ralentir à l'approche des passages piétons et se méfier des zones où l'éclairage s'interrompt, ces « trous noirs » d'où une silhouette peut surgir sans prévenir. Le vrai changement de ce week-end se joue là, bien plus que sur le cadran de la cuisine.

Dimanche matin, les pendules à régler à la main



Si votre corps vous réveille d'habitude avant le réveil, il risque de le faire une heure plus tôt à la pendule durant quelques jours, le temps de vous recaler. Un conseil donc : ne vous couchez pas trop tôt les 2 ou 3 premiers jours, puis revenez progressivement à votre heure de coucher habituelle.

Sur le même sujet :

Passage à l'heure d'hiver : ce que vous devez savoir pour préserver votre santé Dimanche matin, votre téléphone, votre box internet et la plupart des appareils connectés se seront mis à l'heure automatiquement. Le four, le micro-ondes, le radio-réveil, la pendule de la voiture ou le programmateur du chauffage, eux, attendront un réglage de votre main.Si votre corps vous réveille d'habitude avant le réveil, il risque de le faire une heure plus tôt à la pendule durant quelques jours, le temps de vous recaler. Un conseil donc : ne vous couchez pas trop tôt les 2 ou 3 premiers jours, puis revenez progressivement à votre heure de coucher habituelle.

La fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour Ce va-et-vient des aiguilles devait pourtant disparaître. Le changement d'heure a été instauré en France après le choc pétrolier de 1973-1974, pour économiser l'énergie. En mars 2019, les eurodéputés ont voté sa suppression, avec une mise en application prévue en 2021. Mais le projet a été ajourné, notamment à cause de la crise sanitaire, et Service Public indique désormais que ce texte n'est plus à l'ordre du jour.



Nous changerons encore d'heure le 28 mars 2027, pour revenir à l'heure d'été. D'ici là, gardez un vêtement clair ou un accessoire réfléchissant à portée de main dans votre entrée. C'est sans doute le meilleur réglage à faire ce week-end, avant même celui de la pendule.