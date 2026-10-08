Société

Elle jette une facture papier dans une poubelle publique et paie 150 francs : en France, un déchet mal trié vous coûte 68 euros depuis juin

Une facture de deux pages agrafées, glissée dans la poubelle publique d'un parc de Villeneuve, au bord du Léman, a valu à une mère de famille une amende de 150 francs suisses. Reprise par la presse française, l'histoire est devenue celle d'un papier jeté à la poubelle et payé 160 euros. Vous qui déposez un vieux courrier dans la corbeille au coin de votre rue, vous vous posez forcément la question : et chez nous ? Depuis le mois de juin, la réponse n'est plus celle que vous croyez.

Par Fabrice Crozier | Publié le 8 Octobre 2026 à 09:30 | mis à jour le 8 Octobre 2026 à 09:30



Une facture dans une poubelle publique, 150 francs d'amende 100 francs d'amende, auxquels s'ajoutent 50 francs de frais. C'est le quotidien suisse 20 Minutes qui a révélé l'affaire, aussitôt reprise par 24 Heures, Blick, puis La Dépêche et Midi Libre de ce côté-ci de la frontière.



La Villeneuvoise a d'abord contesté. Citée à comparaître devant l'autorité communale, elle a finalement retiré son opposition et payé, sur le conseil de sa protection juridique. Sa question, elle, reste entière : « J'ai vraiment envie de comprendre ce que j'ai le droit de jeter à la poubelle », confie-t-elle. Vous vous la posez sans doute aussi, puisque nous avons tous un jour vidé nos poches dans une corbeille de rue.

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Pourquoi ce papier a été sanctionné à Villeneuve Interrogé par 20 Minutes, le syndic de Villeneuve a rappelé que tout dépôt non trié dans les écopoints et autres emplacements est amendable. Autrement dit, la commune ne reproche pas à cette mère de famille d'avoir sali la rue. Elle lui reproche d'avoir mis du papier là où il n'a pas sa place, puisque la commune le collecte à part.



D'ailleurs, le montant choisi en dit long. Il est proche du tarif que l'Office fédéral de l'environnement prévoit contre le « littering », l'abandon de déchets sur la voie publique. La Vaudoise a donc payé à peu près ce qu'elle aurait payé en jetant sa facture par terre. Je comprends son agacement : elle a fait le geste que l'on apprend aux enfants, et elle a été traitée comme si elle avait fait l'inverse.



Le cas n'a rien d'isolé dans la région. En janvier 2022 à Lausanne, une commerçante avait déjà reçu 150 francs d'amende pour avoir jeté devant sa boutique l'emballage d'une salade mangée à l'intérieur. Selon la Ville, une vingtaine de personnes avaient été verbalisées en 2021 pour des déchets ménagers déposés dans une poubelle publique.



En France, votre tri raté coûte 68 euros depuis juin



Concrètement, comme l'a détaillé Service Public dans une actualité du 10 juin, l'amende forfaitaire s'élève désormais à 68 euros, ramenée à 45 euros si vous payez dans les dix jours. Passé le délai, elle grimpe à 180 euros, et un juge peut aller jusqu'à 450 euros. Avant juin, la même infraction relevait de la 2e classe, avec une amende forfaitaire de 35 euros : beaucoup de sites affichent encore ce montant, qui n'a plus cours.



Or le champ de l'infraction est large. Comme le précise



L'abandon pur et simple d'un déchet dans la rue relève, lui, d'un autre régime, plus sévère. Service Public indique une amende forfaitaire de 135 euros, portée à 375 euros en cas de retard, et jusqu'à 750 euros devant le juge. Le papier jeté au sol vous coûte donc près de deux fois plus cher que le papier mal trié.

Ce fait divers suisse tombe alors que la France a durci ses propres règles en juin. Le décret n° 2026-433 du 2 juin 2026, publié au Journal officiel du 4 juin, a fait passer le non-respect des règles de collecte des déchets de la 2e à la 3e classe de contravention. Il s'applique depuis le 5 juin.Concrètement, comme l'a détaillé Service Public dans une actualité du 10 juin, l'amende forfaitaire s'élève désormais à, ramenée à 45 euros si vous payez dans les dix jours. Passé le délai, elle grimpe à, et un juge peut aller jusqu'à 450 euros. Avant juin, la même infraction relevait de la 2e classe, avec une amende forfaitaire de 35 euros : beaucoup de sites affichent encore ce montant, qui n'a plus cours.Or le champ de l'infraction est large. Comme le précise la fiche de Service Public consacrée aux amendes sur les déchets , elle vise le fait de déposer ses déchets dans des conteneurs, des poubelles ou des bennes sans respecter les bons contenants, les jours et horaires de collecte ou les consignes de tri. Le dépôt au pied d'un conteneur plein est sanctionné de la même façon.L'abandon pur et simple d'un déchet dans la rue relève, lui, d'un autre régime, plus sévère. Service Public indique une amende forfaitaire de, portée à 375 euros en cas de retard, et jusqu'à 750 euros devant le juge. Le papier jeté au sol vous coûte donc près de deux fois plus cher que le papier mal trié.

Votre courrier dans une corbeille de rue, que dit le texte ? Votre facture glissée dans la corbeille de la place du marché entre-t-elle dans ce cadre ? L'article R633-6 du Code pénal, rétabli par le décret de juin, vise les dépôts faits dans des poubelles ou conteneurs « sans respecter les conditions fixées par cette autorité ». Cette autorité, c'est la collectivité chargée de la collecte, et c'est son règlement qui dit ce qu'une corbeille de rue peut recevoir.



Mais ce règlement change d'une commune à l'autre. Là où il réserve les corbeilles aux petits déchets des passants, vos papiers ménagers n'ont rien à y faire, et vous vous exposez à l'amende. Là où il ne dit rien, le même geste ne se distingue pas de celui du promeneur qui jette son ticket de bus. Pour notre part, nous n'avons trouvé aucun cas en France d'une amende infligée pour un simple courrier déposé dans une poubelle publique.



Avant de jeter vos papiers dehors Le plus simple reste de garder vos papiers pour le bac de tri de votre immeuble ou de votre maison, où ils seront recyclés. Et pour savoir ce que les corbeilles de votre ville acceptent, Service Public renvoie vers votre mairie, qui vous dira quel règlement de collecte s'applique chez vous.



Une précaution de bon sens complète ce réflexe. Une facture, un relevé ou une enveloppe portent votre nom et votre adresse, et désignent donc leur propriétaire mieux que n'importe quel témoin. Mieux vaut les déchirer avant de les jeter, ne serait-ce que pour protéger vos données.



La vraie nouvelle est française Sauf que derrière l'anecdote suisse, la vraie nouvelle est française. Depuis le 5 juin, l'amende pour un déchet mal trié a presque doublé dans l'Hexagone, sans que grand monde s'en aperçoive. Si un papier vous encombre en promenade, la poubelle publique reste de loin le meilleur choix : le trottoir vous coûterait deux fois plus cher, et ce sont les règles de votre commune, pas celles de Villeneuve, qui disent ce que la corbeille accepte.