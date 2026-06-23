Canicule : ce que 19 000 morts et 23 ans de promesses n'ont toujours pas changé

Deux dates résument le fossé entre ce que la France dit et ce qu'elle fait :



Septembre 2002, Johannesburg : Chirac invente la phrase qui fera le tour du monde.



Décembre 2015, Paris : la France accueille la COP21 et obtient l'Accord de Paris signé en grande pompe par 195 pays. Excusez du peu.



Entre les deux puis après, l'argent fond.



Le Fonds vert, créé en 2023 avec 2 milliards d'euros pour financer l'adaptation climatique des collectivités, a été porté à 2,5 milliards en 2024. La dernière loi de finances l'a ramené à 837 millions. L'isolation des écoles, la rénovation des Ehpad, l'adaptation des logements sociaux passent par ce fonds. Il a été divisé par trois en deux ans.



Le coût de l'inaction, lui, ne faiblit pas. Selon Allianz Trade, les épisodes de fortes chaleurs coûteront 206 milliards d'euros cumulés entre 2026 et 2030.



En juin 2026, 54 départements sont en vigilance rouge et 784 établissements scolaires ont dû aménager leurs horaires ou fermer.



Le Premier ministre active le centre interministériel de crise. Quatorze ministres autour de la table. La consigne de Matignon au terrain : faire confiance au bon sens des compatriotes. Le bon sens, en 2003, était déjà la ligne officielle. D'ailleurs je l'aurais écrite mot pour mot en 2006, en 2015 ou en 2022. La formule n'a pas vieilli d'une ride.



Météo-France classe la vague actuelle comme la 52e depuis 1947. Les deux tiers se sont produites depuis le début du XXIe siècle.



Nous ne sommes plus dans l'exception. Nous vivons dedans.