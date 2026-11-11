Société

Commémoration du 11-Novembre à l'école : des syndicats appellent au boycott, le gouvernement défend la cérémonie imposée à vos petits-enfants

Dans la cour de l'école, ces jours-ci, vos petits-enfants observent une minute de silence avant de chanter la Marseillaise. Pour la première fois, une commémoration du 11-Novembre y est obligatoire, du CM1 à la terminale. Plusieurs syndicats d'enseignants y voient une « militarisation » de l'école et appellent au boycott, tandis que le gouvernement défend un devoir de mémoire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Novembre 2026 à 09:42 | mis à jour le 11 Novembre 2026 à 09:42



Ce que la circulaire du 2 juillet impose à vos petits-enfants CM1 et se tient dans l'enceinte de l'établissement, à une date qu'il choisit dans les quatre jours qui précèdent ou suivent le 11 novembre.



La nouveauté tient moins à la commémoration, que beaucoup d'entre nous suivent chaque année devant le monument aux morts, qu'à son caractère obligatoire dans l'enceinte de l'école. Jusqu'ici, des jeunes participaient déjà librement aux cérémonies de leur commune, rappelle la CGT Éduc'action. Désormais, vos petits-enfants y prennent part avec leur classe, de l'école primaire jusqu'au lycée, et c'est bien cette obligation qui met le feu aux poudres.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le texte est paru au début de l'été, le 2 juillet, au Bulletin officiel de l'Éducation nationale. Signée par le ministre Édouard Geffray, cette circulaire institue, à compter de la rentrée 2026, une cérémonie commémorative annuelle d'hommage à tous les « Morts pour la France » dans chaque école élémentaire, collège et lycée, publics ou privés sous contrat. Elle concerne l'ensemble des élèves à partir duet se tient dans l'enceinte de l'établissement, à une date qu'il choisit dans lesqui précèdent ou suivent le 11 novembre.La nouveauté tient moins à la commémoration, que beaucoup d'entre nous suivent chaque année devant le monument aux morts, qu'à son caractère obligatoire dans l'enceinte de l'école. Jusqu'ici, des jeunes participaient déjà librement aux cérémonies de leur commune, rappelle la CGT Éduc'action. Désormais, vos petits-enfants y prennent part avec leur classe, de l'école primaire jusqu'au lycée, et c'est bien cette obligation qui met le feu aux poudres.

Pourquoi des syndicats d'enseignants appellent au boycott À l'approche de la date, plusieurs syndicats sont montés au créneau. Avec Sud Éducation et la FSU-SNUipp, le SNES-FSU invite les personnels à ne pas participer à ces cérémonies, parfois jusqu'à la grève, au nom du refus d'une « militarisation de l'école ». La CGT Éduc'action va plus loin et parle d'un « embrigadement militaire à l'école ». Pour ce syndicat, rendre le rituel obligatoire, « c'est transformer le souvenir en exercice d'obéissance ».



Or ce qui inquiète ces organisations tient aussi aux invités. La circulaire permet en effet au directeur d'école ou au chef d'établissement de solliciter le délégué militaire départemental et de faire appel aux réservistes volontaires. Certains syndicats redoutent en outre une instrumentalisation politique à quelques mois de l'élection présidentielle. Sud Éducation refuse, pour sa part, de voir l'école devenir « l'antichambre de la guerre ».



Le gouvernement défend un devoir de mémoire Face à ces appels au boycott, Édouard Geffray s'est exprimé le 4 novembre à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, pour défendre un devoir de mémoire et de transmission. Mardi, c'est le porte-parole du gouvernement par intérim, Mathieu Lefèvre, qui a haussé le ton : « Dans quel pays vivons-nous si on est incapable de célébrer notre mémoire collective ? » Il a aussi rappelé que cette journée honore les étudiants rassemblés place de l'Étoile contre le nazisme, le 11 novembre 1940.



Ce mercredi matin, jour même de la commémoration nationale, Alice Rufo a pris le relais. La ministre déléguée aux Armées et aux Anciens combattants a répondu aux syndicats en des termes choisis : « Le 11 novembre, c'est une célébration de la paix. Je trouve que cette polémique est très regrettable ». J'y vois le résumé du malentendu, puisque chaque camp revendique la paix et le souvenir des morts, sans s'accorder sur la place que l'école doit leur donner.



Quinze minutes dans la cour : votre place dans la cérémonie une quinzaine de minutes. Après un mot d'accueil, les élèves peuvent présenter des travaux préparés en classe, des lettres, des poèmes ou des biographies. Viennent ensuite le moment « Aux morts », une minute de silence et la Marseillaise, dont au moins le premier couplet et le refrain doivent être chantés.

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Que commémore-t-on le 11 novembre ? Petit rappel...

Et vous, quelle place pouvez-vous y tenir ? La circulaire prévoit que les associations du monde combattant et les élus locaux peuvent être invités à s'associer à la démarche, à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement. Si vous êtes membre d'une association d'anciens combattants, vous pouvez donc proposer votre concours à l'école de votre commune, la décision revenant à sa direction. Et nous aurons sans doute, à la table familiale, la meilleure mesure de ce débat : ce que vos petits-enfants vous raconteront de leur minute de silence. Mais à quoi ressemble cette cérémonie, concrètement ? Le guide mis en ligne par le ministère sur Éduscol indique qu'à titre indicatif, elle dure. Après un mot d'accueil, les élèves peuvent présenter des travaux préparés en classe, des lettres, des poèmes ou des biographies. Viennent ensuite le moment « Aux morts », uneet la Marseillaise, dont au moins le premier couplet et le refrain doivent être chantés.Et vous, quelle place pouvez-vous y tenir ? La circulaire prévoit que les associations du monde combattant et les élus locaux peuvent être invités à s'associer à la démarche, à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement. Si vous êtes membre d'une association d'anciens combattants, vous pouvez donc proposer votre concours à l'école de votre commune, la décision revenant à sa direction. Et nous aurons sans doute, à la table familiale, la meilleure mesure de ce débat : ce que vos petits-enfants vous raconteront de leur minute de silence.