Le Secours catholique présente son rapport sur la pauvreté : le seuil est plus haut qu'on le croit, et l'Aspa des retraités modestes reste en dessous

Une retraitée confie sa situation à un bénévole autour d'un café dans une permanence de solidarité - Illustration générée par IA
Près d'un Français sur deux se dit pauvre ou modeste
C'est un drôle de paradoxe que met au jour le Secours catholique dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France, présenté ce jeudi 12 novembre. Les Français surestiment l'ampleur de la pauvreté, et beaucoup se sentent eux-mêmes sur la corde raide. Mais lorsqu'on leur demande où commence la pauvreté, ils placent la barre bien trop bas, comme si l'on ne devenait pauvre qu'une fois arrivé tout au fond.
Les chiffres posent le décor. Le Secours catholique rappelle que le taux de pauvreté a atteint en 2024, en France métropolitaine, son niveau record depuis la création de l'indicateur en 1996 : 15,4 %, soit près de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Dans le sondage réalisé par OpinionWay pour le rapport, 46 % des personnes interrogées disent appartenir à un ménage pauvre ou modeste. Sur le terrain, la situation n'est guère plus rassurante, puisque plus d'un ménage sur quatre accueillis par le Secours catholique en 2025 ne disposait d'aucune ressource.
Les chiffres posent le décor. Le Secours catholique rappelle que le taux de pauvreté a atteint en 2024, en France métropolitaine, son niveau record depuis la création de l'indicateur en 1996 : 15,4 %, soit près de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Dans le sondage réalisé par OpinionWay pour le rapport, 46 % des personnes interrogées disent appartenir à un ménage pauvre ou modeste. Sur le terrain, la situation n'est guère plus rassurante, puisque plus d'un ménage sur quatre accueillis par le Secours catholique en 2025 ne disposait d'aucune ressource.
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Votre pension face au vrai seuil de pauvreté
Où passe donc cette frontière ? Les personnes interrogées la situent en moyenne à 1 066 euros par mois, et une sur trois la croit même sous la barre des 1 000 euros. Or le Secours catholique estime le seuil de pauvreté pour 2025 à 1 350 euros, en actualisant de l'inflation le dernier seuil officiel, celui de 2024. Ce montant correspond à un niveau de vie, c'est-à-dire aux ressources du foyer après impôts et prestations, divisées par un nombre d'« unités de consommation » : 1 pour une personne seule, 1,5 pour un couple.
C'est là que l'écart devient concret pour les retraités modestes. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, verse au maximum 1 043,59 euros brut par mois à une personne qui vit seule, comme le précise la fiche de Service-public consacrée à l'Aspa. Même versé au maximum, l'ancien minimum vieillesse reste donc sous le seuil de pauvreté, alors qu'il est le filet de sécurité prévu pour les retraités aux ressources les plus faibles.
C'est là que l'écart devient concret pour les retraités modestes. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, verse au maximum 1 043,59 euros brut par mois à une personne qui vit seule, comme le précise la fiche de Service-public consacrée à l'Aspa. Même versé au maximum, l'ancien minimum vieillesse reste donc sous le seuil de pauvreté, alors qu'il est le filet de sécurité prévu pour les retraités aux ressources les plus faibles.
Les Français pensent d'abord aux personnes âgées
Le même décalage se retrouve quand on nous demande qui est pauvre en France. Pour 55 % des Français, les personnes âgées font partie des profils les plus touchés, loin devant les enfants, cités par 14 % seulement. Dans les accueils du Secours catholique, ce sont pourtant les enfants qui sont en première ligne : ils représentent près de quatre personnes accueillies sur dix.
Les plus âgés, sont eux aussi, de plus en plus présents dans les accueils. Parmi les Français accueillis, les plus de 60 ans restent à peine plus d'un sur dix, alors qu'ils forment plus d'un quart de la population. En dix ans, la part des foyers dont la personne de référence a 65 ans ou plus a toutefois plus que doublé chez les Français vivant en ville, et elle a nettement progressé à la campagne. D'ailleurs, l'association voit aussi vieillir les personnes trop malades pour travailler : les 60 ans et plus en représentent 14,7 %, une hausse que le rapport relie au recul de l'âge de départ à la retraite et à l'usure des corps due aux emplois difficiles.
Les plus âgés, sont eux aussi, de plus en plus présents dans les accueils. Parmi les Français accueillis, les plus de 60 ans restent à peine plus d'un sur dix, alors qu'ils forment plus d'un quart de la population. En dix ans, la part des foyers dont la personne de référence a 65 ans ou plus a toutefois plus que doublé chez les Français vivant en ville, et elle a nettement progressé à la campagne. D'ailleurs, l'association voit aussi vieillir les personnes trop malades pour travailler : les 60 ans et plus en représentent 14,7 %, une hausse que le rapport relie au recul de l'âge de départ à la retraite et à l'usure des corps due aux emplois difficiles.
Femmes seules, petites retraites : une aide qu'il faut demander
Ce visage âgé de la pauvreté a aussi les traits d'une femme seule. Les femmes seules de nationalité française forment le type de ménage le plus âgé parmi ceux que reçoit l'association : leur âge médian est de 57 ans, et quatre sur dix ont plus de 60 ans. Pour le Secours catholique, leur situation témoigne d'une précarisation des adultes isolés vieillissants, éloignés du marché du travail ou dont les pensions de retraite sont trop faibles pour mener une vie décente. Je ne peux m'empêcher de penser à celles qui ont mis leur carrière entre parenthèses pour élever leurs enfants.
Cette pauvreté discrète se heurte en outre à un regard sévère. Dans le même sondage d'OpinionWay, 63 % des Français estiment que la société ne devrait être solidaire qu'avec les personnes les plus méritantes, et autant pensent que les minima sociaux découragent de travailler. Un reproche qui n'a guère de prise sur une retraitée de 75 ans, dont la vie professionnelle est derrière elle.
Encore faut-il que l'aide soit demandée, car l'Aspa n'arrive pas d'elle-même. Elle s'obtient dès 65 ans dans le cas général, en déposant une demande auprès de la caisse qui verse la retraite, et elle est versée au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit la réception de cette demande. Si votre pension est modeste, la question à vous poser n'est donc pas de savoir si vous méritez cette aide, mais simplement si vous y avez droit.
Cette pauvreté discrète se heurte en outre à un regard sévère. Dans le même sondage d'OpinionWay, 63 % des Français estiment que la société ne devrait être solidaire qu'avec les personnes les plus méritantes, et autant pensent que les minima sociaux découragent de travailler. Un reproche qui n'a guère de prise sur une retraitée de 75 ans, dont la vie professionnelle est derrière elle.
Encore faut-il que l'aide soit demandée, car l'Aspa n'arrive pas d'elle-même. Elle s'obtient dès 65 ans dans le cas général, en déposant une demande auprès de la caisse qui verse la retraite, et elle est versée au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit la réception de cette demande. Si votre pension est modeste, la question à vous poser n'est donc pas de savoir si vous méritez cette aide, mais simplement si vous y avez droit.