Le Secours catholique présente son rapport sur la pauvreté : le seuil est plus haut qu'on le croit, et l'Aspa des retraités modestes reste en dessous

Ce visage âgé de la pauvreté a aussi les traits d'une femme seule. Les femmes seules de nationalité française forment le type de ménage le plus âgé parmi ceux que reçoit l'association : leur âge médian est de 57 ans, et quatre sur dix ont plus de 60 ans. Pour le Secours catholique, leur situation témoigne d'une précarisation des adultes isolés vieillissants, éloignés du marché du travail ou dont les pensions de retraite sont trop faibles pour mener une vie décente. Je ne peux m'empêcher de penser à celles qui ont mis leur carrière entre parenthèses pour élever leurs enfants.



Cette pauvreté discrète se heurte en outre à un regard sévère. Dans le même sondage d'OpinionWay, 63 % des Français estiment que la société ne devrait être solidaire qu'avec les personnes les plus méritantes, et autant pensent que les minima sociaux découragent de travailler. Un reproche qui n'a guère de prise sur une retraitée de 75 ans, dont la vie professionnelle est derrière elle.



Encore faut-il que l'aide soit demandée, car l'Aspa n'arrive pas d'elle-même. Elle s'obtient dès 65 ans dans le cas général, en déposant une demande auprès de la caisse qui verse la retraite, et elle est versée au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit la réception de cette demande. Si votre pension est modeste, la question à vous poser n'est donc pas de savoir si vous méritez cette aide, mais simplement si vous y avez droit.