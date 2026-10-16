Cœur, chutes, espérance de vie : ce test de 30 secondes sur une chaise en dit long sur votre santé

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On pourrait croire que ce test ne mesure que les cuisses. Il mesure en fait la force et l'endurance qui vous permettent de monter un escalier, de porter vos courses ou de vous relever après une glissade, ce que les médecins appellent la capacité physique. Et cette réserve-là se retrouve, étude après étude, derrière bien d'autres indicateurs de santé.Le lien le plus frappant concerne l'espérance de vie. Dans une méta-analyse publiée en 2010 par le British Medical Journal, des chercheurs britanniques ont rassemblé cinq études portant surqui devaient se lever cinq fois d'une chaise, chronomètre en main. Le quart le plus lent présentait un risque de décès environque le quart le plus rapide, sur des suivis le plus souvent compris entre six et dix ans.Le cœur suit la même pente. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of the American Heart Association a suivi, jusqu'à six ans,de 79 ans en moyenne, sans antécédent d'infarctus ni d'AVC, soumises à une batterie d'épreuves qui comprend cinq levers de chaise. Celles qui obtenaient les scores les plus faibles avaient un risque d'infarctus, d'AVC ou de décès cardiovasculairesupérieur à celui des meilleures, même en tenant compte de leur tension, de leur cholestérol et de leur activité physique. À Wuhan, une cohorte suivie sept ans a de son côté associé un meilleur score au test de 30 secondes à un risque d'hypertension moindre.