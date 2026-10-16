Cœur, chutes, espérance de vie : ce test de 30 secondes sur une chaise en dit long sur votre santé

Ce que le test de la chaise dit de votre santé
On pourrait croire que ce test ne mesure que les cuisses. Il mesure en fait la force et l'endurance qui vous permettent de monter un escalier, de porter vos courses ou de vous relever après une glissade, ce que les médecins appellent la capacité physique. Et cette réserve-là se retrouve, étude après étude, derrière bien d'autres indicateurs de santé.
Le lien le plus frappant concerne l'espérance de vie. Dans une méta-analyse publiée en 2010 par le British Medical Journal, des chercheurs britanniques ont rassemblé cinq études portant sur 28 036 personnes qui devaient se lever cinq fois d'une chaise, chronomètre en main. Le quart le plus lent présentait un risque de décès environ deux fois plus élevé que le quart le plus rapide, sur des suivis le plus souvent compris entre six et dix ans.
Le cœur suit la même pente. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of the American Heart Association a suivi, jusqu'à six ans, 5 043 femmes de 79 ans en moyenne, sans antécédent d'infarctus ni d'AVC, soumises à une batterie d'épreuves qui comprend cinq levers de chaise. Celles qui obtenaient les scores les plus faibles avaient un risque d'infarctus, d'AVC ou de décès cardiovasculaire 2,28 fois supérieur à celui des meilleures, même en tenant compte de leur tension, de leur cholestérol et de leur activité physique. À Wuhan, une cohorte suivie sept ans a de son côté associé un meilleur score au test de 30 secondes à un risque d'hypertension moindre.
Le lien le plus frappant concerne l'espérance de vie. Dans une méta-analyse publiée en 2010 par le British Medical Journal, des chercheurs britanniques ont rassemblé cinq études portant sur 28 036 personnes qui devaient se lever cinq fois d'une chaise, chronomètre en main. Le quart le plus lent présentait un risque de décès environ deux fois plus élevé que le quart le plus rapide, sur des suivis le plus souvent compris entre six et dix ans.
Le cœur suit la même pente. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of the American Heart Association a suivi, jusqu'à six ans, 5 043 femmes de 79 ans en moyenne, sans antécédent d'infarctus ni d'AVC, soumises à une batterie d'épreuves qui comprend cinq levers de chaise. Celles qui obtenaient les scores les plus faibles avaient un risque d'infarctus, d'AVC ou de décès cardiovasculaire 2,28 fois supérieur à celui des meilleures, même en tenant compte de leur tension, de leur cholestérol et de leur activité physique. À Wuhan, une cohorte suivie sept ans a de son côté associé un meilleur score au test de 30 secondes à un risque d'hypertension moindre.
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Avant une opération, ce chiffre compte aussi
Ce chiffre parle aussi avant une opération. Dans le service de chirurgie thoracique de l'hôpital Pulido Valente de Lisbonne, 101 patients ont passé le test de 30 secondes avant l'ablation d'une partie du poumon, entre 2021 et 2022. Sous 12,5 levers pour les hommes et 9,5 pour les femmes, les chercheurs ont calculé un risque de complications supérieur de 43 %. L'étude reste modeste et porte sur la chirurgie du poumon, mais ses auteurs rappellent que le même lien a été rapporté en chirurgie cardiaque et abdominale. Autrement dit, ces 30 secondes semblent refléter la façon dont l'organisme encaisse une épreuve.
Le dernier usage est le plus connu. Le CDC, l'agence de santé publique des États-Unis, a intégré ce test à sa boîte à outils STEADI pour repérer les patients exposés aux chutes. La chute, elle, pèse lourd : selon le bulletin publié en mars par Santé publique France, 20 148 personnes de 65 ans et plus sont mortes en lien avec une chute en 2024, soit environ 55 par jour, le calcul est le nôtre.
Le dernier usage est le plus connu. Le CDC, l'agence de santé publique des États-Unis, a intégré ce test à sa boîte à outils STEADI pour repérer les patients exposés aux chutes. La chute, elle, pèse lourd : selon le bulletin publié en mars par Santé publique France, 20 148 personnes de 65 ans et plus sont mortes en lien avec une chute en 2024, soit environ 55 par jour, le calcul est le nôtre.
Combien de levers à votre âge ?
Pour situer votre score, la référence reste la grille de la fiche du CDC, datée de 2017. Elle indique le nombre de levers sous lequel le résultat est jugé inférieur à la moyenne de votre âge. Entre 60 et 64 ans, l'alerte commence sous 14 levers pour un homme et sous 12 pour une femme. De 65 à 69 ans, elle passe sous 12 et 11, puis sous 12 et 10 de 70 à 74 ans, et sous 11 et 10 de 75 à 79 ans. Entre 80 et 84 ans, le plancher est de 10 et 9, de 8 pour les deux sexes entre 85 et 89 ans, enfin de 7 et 4 entre 90 et 94 ans.
Ces seuils reprennent les normes publiées en 1999 par deux chercheuses américaines, Roberta Rikli et Jessie Jones, sur des adultes de 60 à 94 ans vivant chez eux. La fiche diffusée par la commission néo-zélandaise chargée de la qualité des soins en donne aussi la fourchette moyenne : de 14 à 19 levers pour un homme de 60 à 64 ans, de 12 à 17 pour une femme du même âge. Un homme de 67 ans qui en fait 12 touche donc le plancher de sa tranche, sans être dans le rouge. Et vous, où vous situez-vous ?
Ces seuils reprennent les normes publiées en 1999 par deux chercheuses américaines, Roberta Rikli et Jessie Jones, sur des adultes de 60 à 94 ans vivant chez eux. La fiche diffusée par la commission néo-zélandaise chargée de la qualité des soins en donne aussi la fourchette moyenne : de 14 à 19 levers pour un homme de 60 à 64 ans, de 12 à 17 pour une femme du même âge. Un homme de 67 ans qui en fait 12 touche donc le plancher de sa tranche, sans être dans le rouge. Et vous, où vous situez-vous ?
Comment faire le test chez vous sans risque
Il vous faut une chaise à dossier droit, sans accoudoirs, calée contre un mur, et de quoi chronométrer. La fiche du CDC précise une assise de 17 pouces, soit environ 43 centimètres, le calcul est le nôtre. Mieux vaut la mesurer, car une assise plus basse demande davantage d'effort et fausse la comparaison. Vous vous asseyez au milieu du siège, pieds à plat, dos droit, bras croisés sur la poitrine, chaque main sur l'épaule opposée. Au signal, vous vous levez jusqu'à être complètement debout, vous vous rasseyez, et vous enchaînez pendant 30 secondes. Un lever à plus de mi-hauteur quand le temps s'arrête compte aussi.
Deux règles de la fiche passent souvent à la trappe. Si vous devez vous aider des bras, le test s'arrête et le score noté est zéro. Une personne doit aussi se tenir près de vous pendant l'exercice, par sécurité : un test censé repérer un risque de chute ne doit pas en provoquer une dans votre salon.
Deux règles de la fiche passent souvent à la trappe. Si vous devez vous aider des bras, le test s'arrête et le score noté est zéro. Une personne doit aussi se tenir près de vous pendant l'exercice, par sécurité : un test censé repérer un risque de chute ne doit pas en provoquer une dans votre salon.
Un signal à suivre, pas un verdict
Ces études mesurent des associations, pas des causes : un score faible ne vous condamne à rien, et il ne remplace pas un examen. Je le vois comme un signal, à noter avec la date et à montrer à votre médecin. En revanche, il a un avantage sur une prise de sang : il se refait chez vous, sans ordonnance. Repris à quelques mois d'intervalle sur la même chaise, il dit si votre réserve physique progresse ou s'effrite. Nous avons intérêt à la surveiller.