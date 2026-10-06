Retraite

Budget, réformes, retraites, action publique : le gouvernement lance « Soyons précis », un compte de fact-checking sur X

Lundi 5 octobre, le gouvernement lance sur X « Soyons précis », son propre compte de fact-checking, pour répondre aux chiffres qu'il juge faux ou trompeurs sur le budget 2027 et sur son action. Le premier message vise le président du Medef, avec un verdict sans appel : « C'est faux ». Parmi les chiffres corrigés, l'un touche directement votre départ à la retraite si vous êtes né entre 1964 et 1968.

Par Fabrice Crozier | Publié le 6 Octobre 2026 à 10:25 | mis à jour le 6 Octobre 2026 à 10:25



« Soyons précis » : le gouvernement lance son compte de fact-checking sur X



Le Medef n'est que la première cible. Pour son message inaugural, le compte n'a visé aucun opposant politique : il s'adresse au patron des patrons. Patrick Martin, président du Medef, avait évoqué « 20 milliards de prélèvements supplémentaires » pour les entreprises. Réponse du compte gouvernemental : en retenant l'ensemble des mesures qui les concernent, l'effort supplémentaire prévu en 2027 serait de 6,5 milliards d'euros, soit « trois fois moins ». Le message dit s'appuyer sur le Haut Conseil des finances publiques, sur le projet de budget de l'État pour 2027 et sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

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Huit milliards contre 1,4 : la ligne qui parle de votre retraite Dans ce même message, une autre correction a beaucoup moins circulé, et c'est elle qui vous concerne. Le compte y reprend un second chiffre de 8 milliards d'euros prêté au président du Medef, celui des économies perdues avec la suspension de la réforme des retraites. « C'est faux », répète-t-il, avant de poser son propre montant : selon lui, la suspension coûtera 1,4 milliard d'euros en 2027.



J'avoue avoir relu deux fois ce message avant de repérer cette ligne, coincée entre deux corrections sur les impôts des entreprises. L'écart n'a pourtant rien d'une nuance : le chiffre du Medef est près de six fois plus élevé que celui de Matignon, le calcul est le nôtre. Mais le montant gouvernemental ne sort pas de nulle part. En octobre 2025, dans la lettre rectificative au budget de la Sécurité sociale, l'exécutif chiffrait déjà la suspension à 100 millions d'euros en 2026 et à 1,4 milliard en 2027.



Le chiffre publié lundi reprend donc à l'identique celui que les députés avaient sous les yeux il y a un an. Ce montant ne vaut cependant que pour 2027, une seule année. Il ne dit rien de ce que coûterait une suspension prolongée au-delà, ni de ce que rapporterait la reprise du calendrier de la réforme.



Votre âge de départ tant que la suspension tient 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres, au lieu de 63 ans et 171 trimestres.



Le gain grandit pour les trois premiers mois de 1965. L'âge légal y reste à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres, là où la réforme exigeait 63 ans et 3 mois et 172 trimestres : six mois et deux trimestres de moins. Pour les personnes nées d'avril à décembre 1965, il est fixé à 63 ans avec 171 trimestres. Les générations 1966, 1967 et 1968 gagnent chacune trois mois, avec un âge légal de 63 ans et 3 mois, 63 ans et 6 mois puis 63 ans et 9 mois, pour 172 trimestres. Les 64 ans ne concernent plus que les personnes nées à partir de 1969.



Ce sont ces mois et ces trimestres rendus que le chiffre de 1,4 milliard met en balance. Les carrières longues des générations 1964 à 1968 bénéficient aussi de la suspension, avec un départ anticipé assoupli et calculé selon l'âge auquel vous avez commencé à travailler.

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Le Medef réplique : « Soyons précis, justement » La charge du Medef contre la suspension n'a rien d'un accident. « Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée », déclarait déjà Patrick Martin sur France Inter en octobre 2025. Vendredi 2 octobre encore, sur Radio Classique, il estimait qu'il ne fallait pas revenir sur la réforme des retraites. Le chiffre de 8 milliards prolonge un combat que l'organisation patronale mène depuis un an.



Sauf que le Medef ne s'est pas laissé corriger sans répondre. Sur X, il a retourné la formule au gouvernement : « Soyons précis, justement ». Ses 20 milliards mesurent, selon lui, l'effort demandé aux entreprises par rapport au droit existant, en tenant compte de ce qui leur avait été promis lors des budgets 2025 et 2026. Même bras de fer sur les allègements de cotisations patronales. Là où le patronat voit 8 milliards de baisse, le compte rappelle que le barème est gelé, qu'« un gel n'est pas une baisse », et chiffre la baisse effective à 2,8 milliards.



Qui vérifie le compte de fact-checking du gouvernement ? Une question demeure, et vous vous la posez sans doute : qui vérifie le vérificateur ? Le compte est administré par les services du Premier ministre, c'est-à-dire par l'un des acteurs du débat budgétaire. Matignon assure qu'il n'est « ni un second compte du Premier ministre, ni un espace de commentaire politique général », et qu'il répondra dès lors qu'une erreur factuelle peut être « objectivement établie ». Nous verrons à l'usage si la promesse tient, en particulier sur les retraites.



Ce que cette bataille de chiffres change pour votre départ Pour vous, l'enjeu dépasse la querelle de chiffres. La suspension n'est pas une abrogation : elle court jusqu'en 2028, et la suite se jouera après l'élection présidentielle de 2027. Or son coût est déjà l'argument que chaque camp avance, et la question reviendra quand il faudra choisir entre la prolonger et reprendre la marche vers 64 ans.



Si vous êtes né entre 1964 et 1968, le plus utile est de vérifier votre propre situation dès maintenant. Le tableau de Service Public vous donne votre âge légal, et l'Assurance retraite, au 39 60, peut vous confirmer le nombre de trimestres déjà validés sur votre relevé de carrière. Entre 1,4 et 8 milliards, la bataille de chiffres ouverte lundi sur X ne fait que commencer, et nous suivrons de près ce qu'elle dira de votre âge de départ.