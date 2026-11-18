Argent et patrimoine 7 conseils pour bien choisir son plan d'épargne retraite Préparer sa retraite, c'est aussi anticiper l'évolution de ses revenus et se constituer une épargne pour l'avenir. Le plan d'épargne retraite (PER) permet de mettre de l'argent de côté tout au long de sa vie active, avec des avantages fiscaux possibles selon sa situation. Mais comment choisir un contrat adapté à ses besoins ? Entre les frais, les supports d'investissement, les modes de gestion et les conditions de sortie, plusieurs critères méritent d'être étudiés. Découvrez 7 conseils pour comparer les offres et préparer votre retraite sereinement. Partager : W f X in @ Ajouter SeniorActu à vos sources préférées

| Publié le 18 Novembre 2026 à 12:53 | mis à jour le 18 Novembre 2026 à 12:54

1. Définir ses objectifs d'épargne retraite complément de revenus régulier à la retraite, constituer un capital pour financer des projets ou simplement anticiper une éventuelle baisse de votre niveau de vie ? Votre âge et le nombre d'années qui vous séparent de la retraite influencent également votre stratégie d'épargne. Une personne qui débute sa carrière ne dispose pas du même horizon de placement qu'un actif proche de la retraite.



Pour préparer cette échéance, la Macif propose notamment



Pour évaluer vos besoins, estimez le montant de votre future pension et comparez-le à vos dépenses prévisionnelles. Cette démarche permet de définir un objectif d'épargne réaliste et d'identifier les caractéristiques du contrat qui correspondent à votre situation.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Avant de choisir un PER, commencez par déterminer ce que vous attendez de votre épargne. Souhaitez-vous disposer d'un, constituer un capital pour financer des projets ou simplement anticiper une éventuelle baisse de votre niveau de vie ? Votre âge et le nombre d'années qui vous séparent de la retraite influencent également votre stratégie d'épargne. Une personne qui débute sa carrière ne dispose pas du même horizon de placement qu'un actif proche de la retraite.Pour préparer cette échéance,propose notamment un plan d'épargne retraite (PER) permettant de constituer progressivement une épargne, avec différents modes de gestion selon les conditions du contrat.Pour évaluer vos besoins, estimez le montant de votre future pension et comparez-le à vos dépenses prévisionnelles. Cette démarche permet de définir un objectif d'épargne réaliste et d'identifier les caractéristiques du contrat qui correspondent à votre situation.

2. Comparer les frais du plan d'épargne retraite frais constituent un critère important dans le choix d'un PER. Même lorsqu'ils semblent peu élevés, leur accumulation peut influencer le rendement de l'épargne sur plusieurs années. Avant de sélectionner un contrat, examinez notamment :

Les frais sur versement, prélevés sur les sommes investies ;

Les frais de gestion annuels, appliqués à l'épargne détenue sur le contrat ;

Les frais d'arbitrage, éventuellement facturés lors des changements de supports ;

Les frais de transfert, qui peuvent s'appliquer lors du changement d'établissement ;

Les frais propres aux supports d'investissement, susceptibles de réduire la performance nette. Pour comparer efficacement plusieurs PER, consultez leur documentation tarifaire et vérifiez les frais applicables selon les supports et le mode de gestion. L'objectif n'est pas nécessairement de choisir le contrat affichant les frais les plus faibles, mais de trouver un équilibre entre le coût, les possibilités d'investissement et les services proposés. Lesconstituent un critère important dans le choix d'un PER. Même lorsqu'ils semblent peu élevés, leur accumulation peut influencer le rendement de l'épargne sur plusieurs années. Avant de sélectionner un contrat, examinez notamment :Pour comparer efficacement plusieurs PER, consultez leur documentation tarifaire et vérifiez les frais applicables selon les supports et le mode de gestion. L'objectif n'est pas nécessairement de choisir le contrat affichant les frais les plus faibles, mais de trouver un équilibre entre le coût, les possibilités d'investissement et les services proposés.

3. Choisir des supports d'investissement adaptés à son profil Le fonds en euros pour rechercher davantage de sécurité

Dans un PER assurantiel, le fonds en euros permet généralement de bénéficier d'une garantie du capital investi, selon les conditions du contrat et après prise en compte des frais applicables. Ce support peut convenir aux épargnants qui privilégient la sécurité de leur épargne, notamment lorsqu'ils approchent de la retraite. En contrepartie, son potentiel de rendement peut être plus limité que celui de supports exposés aux marchés financiers.



Les unités de compte pour diversifier son épargne

Les unités de compte permettent d'investir sur différents types d'actifs, comme les actions, les obligations ou l'immobilier, selon les supports disponibles. Elles offrent des perspectives de rendement variables, mais comportent un risque de perte en capital. Leur valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés.



Pour choisir une répartition adaptée, tenez compte de votre horizon de placement, de vos connaissances financières et de votre tolérance au risque. Diversifier les supports peut contribuer à répartir les risques, sans garantir l'absence de pertes.

4. Vérifier les modes de gestion proposés Le mode de gestion détermine la manière dont votre épargne est répartie et suivie au fil du temps. Deux principales approches existent.



La gestion pilotée pour accompagner l'évolution de son épargne

La gestion pilotée à horizon retraite consiste à confier la répartition de son épargne à des professionnels, selon un profil de risque et la date prévisionnelle du départ à la retraite. L'allocation évolue progressivement afin de réduire, en principe, l'exposition aux actifs les plus risqués à mesure que l'échéance approche. Cette solution peut convenir aux personnes qui souhaitent déléguer la gestion de leur épargne tout en conservant une stratégie adaptée à leur horizon de placement.



La gestion libre pour choisir ses investissements

Avec la gestion libre, vous sélectionnez vous-même les supports sur lesquels investir, parmi ceux proposés par le contrat. Cette approche offre davantage d'autonomie, mais nécessite de suivre régulièrement l'évolution de ses placements et d'ajuster leur répartition si nécessaire. Le choix dépend donc du temps que vous souhaitez consacrer à votre épargne et de votre niveau de connaissance des marchés financiers.

5. Étudier les avantages fiscaux selon sa situation La déduction fiscale des versements volontaires

Sous certaines conditions et dans la limite des plafonds applicables, les versements volontaires réalisés sur un PER avant 70 ans peuvent être déduits du revenu imposable. Cette possibilité peut présenter un intérêt particulier pour les contribuables soumis à une tranche marginale d'imposition élevée. Il est cependant important de distinguer une déduction du revenu imposable d'une réduction directe de l'impôt. L'économie réalisée dépend de votre situation fiscale.



La fiscalité applicable au moment de la retraite

Le PER permet également de renoncer à la déduction fiscale des versements volontaires. Ce choix entraîne une fiscalité différente lors de la récupération de l'épargne. En effet, l'imposition à la sortie dépend notamment de l'origine des sommes, de la déduction ou non des versements et du mode de récupération choisi.



Avant d'ouvrir un contrat, il est donc préférable d'étudier la fiscalité à l'entrée et à la sortie, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'avantage immédiat. Une simulation peut vous aider à évaluer les conséquences des différentes options selon votre situation personnelle.

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PER 2026 : le piège fiscal qui ampute l'épargne de 11 millions de Français Sous certaines conditions et dans la limite des plafonds applicables, les versements volontaires réalisés sur un PER avant 70 ans peuvent être déduits du revenu imposable. Cette possibilité peut présenter un intérêt particulier pour les contribuables soumis à une tranche marginale d'imposition élevée. Il est cependant important de distinguer uned'une réduction directe de l'impôt. L'économie réalisée dépend de votre situation fiscale.Le PER permet également de renoncer à la déduction fiscale des versements volontaires. Ce choix entraîne une fiscalité différente lors de la récupération de l'épargne. En effet, l'imposition à la sortie dépend notamment de l'origine des sommes, de la déduction ou non des versements et du mode de récupération choisi.Avant d'ouvrir un contrat, il est donc préférable d'étudier la fiscalité à l'entrée et à la sortie, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'avantage immédiat. Une simulation peut vous aider à évaluer les conséquences des différentes options selon votre situation personnelle.

6. Examiner les conditions de sortie et de déblocage Les possibilités de sortie à la retraite

Au moment de la retraite, l'épargne issue des versements volontaires peut généralement être récupérée selon plusieurs modalités. Les voici :

Une sortie en capital, permettant de percevoir son épargne en une ou plusieurs fois ;

Une sortie en rente viagère, pour bénéficier de revenus réguliers ;

Une sortie combinant capital et rente, selon les conditions du contrat. Ces possibilités offrent une certaine souplesse pour adapter la récupération de l'épargne aux besoins du retraité. Les modalités applicables dépendent toutefois de l'origine des versements et des éventuelles options déjà choisies.



Les cas de déblocage anticipé du PER

Bien que l'épargne soit normalement conservée jusqu'à la retraite, la réglementation prévoit plusieurs situations permettant une récupération anticipée. Il s'agit notamment de certains accidents de la vie, comme l'invalidité, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, l'expiration des droits au chômage ou une situation de surendettement.





L'achat de la résidence principale constitue également un motif de déblocage anticipé, sous réserve des conditions applicables et de l'origine des sommes. Ces possibilités restent encadrées. Le PER doit donc avant tout être envisagé comme un placement de long terme destiné à préparer la retraite. Au moment de la retraite, l'épargne issue des versements volontaires peut généralement être récupérée selon plusieurs modalités. Les voici :Ces possibilités offrent une certaine souplesse pour adapter la récupération de l'épargne aux besoins du retraité. Les modalités applicables dépendent toutefois de l'origine des versements et des éventuelles options déjà choisies.Bien que l'épargne soit normalement conservée jusqu'à la retraite, la réglementation prévoit plusieurs situations permettant une récupération anticipée. Il s'agit notamment de certains accidents de la vie, comme l'invalidité, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, l'expiration des droits au chômage ou une situation de surendettement.L'constitue également un motif de déblocage anticipé, sous réserve des conditions applicables et de l'origine des sommes. Ces possibilités restent encadrées. Le PER doit donc avant tout être envisagé comme un placement de long terme destiné à préparer la retraite.

7. Comparer la souplesse des versements et l'accompagnement proposé Au-delà des caractéristiques financières, les modalités d'alimentation du PER et la qualité de l'accompagnement peuvent influencer votre choix.



Des versements adaptés à son budget

Certains contrats permettent de réaliser des versements libres ou programmés, avec des montants minimaux variables selon les établissements. Les versements programmés peuvent faciliter la constitution progressive d'une épargne, tandis que les versements libres permettent d'alimenter le contrat selon les ressources disponibles. Avant de choisir, vérifiez les montants minimaux exigés, la possibilité de modifier les versements et les éventuels frais associés.



Un accompagnement pour suivre son épargne

La préparation de la retraite s'inscrit sur plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Il peut donc être utile de bénéficier d'informations et d'un accompagnement pour ajuster sa stratégie. Certains établissements proposent des outils de simulation, des espaces de suivi ou des échanges avec des conseillers.



Ces services peuvent faciliter l'estimation des revenus futurs, le suivi de l'épargne et la préparation de sa récupération au moment de la retraite. Avant de sélectionner un PER, examinez les services inclus dans le contrat ainsi que leurs éventuelles conditions d'accès.



Bien choisir son plan d'épargne retraite nécessite de prendre en compte plusieurs critères complémentaires. Objectifs d'épargne, frais, supports d'investissement, modes de gestion, fiscalité, conditions de sortie et souplesse des versements : chacun de ces éléments contribue à déterminer si un contrat correspond à votre situation. En comparant les offres et en tenant compte de votre horizon de placement, vous pourrez construire une stratégie d'épargne adaptée à vos besoins et préparer votre retraite avec davantage de visibilité.

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