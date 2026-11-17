Argent et patrimoine

Découvert autorisé : même accordé il y a des années, le vôtre aura droit dès le 20 novembre aux 12 mois pour rembourser si votre banque le coupe

Votre banque vous a accordé un découvert autorisé il y a des années, et vous avez souvent lu que la réforme qui entrera en vigueur vendredi ne vous concernait pas. C'est vrai pour l'essentiel, mais pas pour tout. Si votre banque décide un jour de couper ou de réduire ce découvert, une partie des nouvelles règles jouera aussi en votre faveur, et mieux vaut la connaître avant d'en avoir besoin.

Par Fabrice Crozier | Publié le 17 Novembre 2026 à 09:15 | mis à jour le 17 Novembre 2026 à 09:15



Pourquoi votre découvert signé il y a des années est concerné



Mais le même article 99 de l'ordonnance prévoit une exception dans son paragraphe III. Une série de règles nouvelles s'appliquera à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours au 20 novembre. Or une autorisation de découvert sans date de fin est justement un crédit de ce type. La note publiée sur Légifrance sous les articles consacrés au découvert rappelle d'ailleurs cette exception. Vous avez un découvert inscrit dans votre convention de compte depuis l'ouverture, sans échéance ? Vous êtes dans ce cas.

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Découvert coupé ou réduit : douze mois pour rembourser rembourser en douze mensualités égales la somme qui dépasse le nouveau plafond, sans frais supplémentaires, tant que la banque n'a pas engagé de procédure d'exécution. Les intérêts au taux du découvert resteront dus, et rien ne vous empêchera de rembourser plus vite si vous le préférez.



Prenons un compte autorisé à 800 euros de découvert, que la banque ramène à 200 euros un jour où vous êtes à moins 700 euros. Les 500 euros au-delà du nouveau plafond pourront s'étaler sur un an, soit environ 42 euros par mois, intérêts en plus. Pour ceux d'entre nous qui vivent au rythme d'une pension versée une fois par mois, cette marge de douze mois fait toute la différence.

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Retraite Agirc-Arrco : attention, ce retard de virement en mai peut vous mettre à découvert La règle la plus utile concerne le jour où votre banque décidera de supprimer votre découvert ou d'en baisser le plafond. Vous pourrez alors, sans frais supplémentaires, tant que la banque n'a pas engagé de procédure d'exécution. Les intérêts au taux du découvert resteront dus, et rien ne vous empêchera de rembourser plus vite si vous le préférez.Prenons un compte autorisé à 800 euros de découvert, que la banque ramène à 200 euros un jour où vous êtes à moins 700 euros. Les 500 euros au-delà du nouveau plafond pourront s'étaler sur un an, soit environ. Pour ceux d'entre nous qui vivent au rythme d'une pension versée une fois par mois, cette marge de douze mois fait toute la différence.

Deux mois de préavis, et un motif qu'on devra vous donner deux mois avant de supprimer un découvert sans date de fin, rappelle le comparateur Selectra. Ce qui change, c'est l'exception qui permet de couper sans attendre : jusqu'ici, le code parlait d'un « motif légitime ». motifs objectivement justifiés, qui devront en principe vous être communiqués.



Si vous recevez un jour un courrier annonçant la fin de votre découvert, je vous conseille donc de vérifier deux choses. La première est la date à laquelle la coupure prendra effet, qui doit respecter le préavis donné par écrit, sur papier ou sur un autre support durable prévu au contrat. La seconde, si la coupure est immédiate, est le motif précis que la banque avance pour se dispenser de ce délai.

Le préavis, lui, n'a rien de nouveau. Le code de la consommation imposait déjà à la banque de prévenir, rappelle le comparateur Selectra. Ce qui change, c'est l'exception qui permet de couper sans attendre : jusqu'ici, le code parlait d'un « motif légitime ». Le nouveau texte du code de la consommation exige des, qui devront en principe vous être communiqués.Si vous recevez un jour un courrier annonçant la fin de votre découvert, je vous conseille donc de vérifier deux choses. La première est la date à laquelle la coupure prendra effet, qui doit respecter le préavis donné par écrit, sur papier ou sur un autre support durable prévu au contrat. La seconde, si la coupure est immédiate, est le motif précis que la banque avance pour se dispenser de ce délai.

Pour une nouvelle demande, la banque examinera votre solvabilité Pour tout ce qui sera accordé à partir de vendredi, en revanche, le nouveau régime s'appliquera en entier. Une nouvelle autorisation, même de moins de 200 euros ou remboursable en un mois, relèvera du droit du crédit à la consommation, et la banque devra examiner votre capacité à rembourser avant de dire oui. Le site d'information du Crédit Agricole précise que les nouvelles règles s'appliqueront aussi si vous demandez d'augmenter le montant de votre découvert après cette date.



Pas de quoi parler d'interdiction pour autant, et le ministère de l'Économie l'a écrit noir sur blanc le mois dernier : non, le découvert bancaire ne sera pas interdit à partir du 20 novembre. Si votre autorisation actuelle vous suffit, mieux vaut la garder telle quelle. Elle conservera ses conditions, et elle gagnera vendredi le droit d'étaler le remboursement sur un an, le jour où la banque voudrait la reprendre.