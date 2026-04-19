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Retraite Agirc-Arrco : attention, ce retard de virement en mai peut vous mettre à découvert

Cette année, le 1er mai 2026 est un vendredi férié. Conséquence pour les retraités du privé : le virement Agirc-Arrco n'arrivera pas sur votre compte avant le lundi 4 mai dans le meilleur des cas, voire le 5 ou le 6 selon votre banque. Et si vos prélèvements automatiques de début de mois passent entre-temps, un compte équilibré fin avril peut basculer dans le rouge sans que vous ayez dépensé un euro.



Pourquoi le virement Agirc-Arrco bascule au lundi 4 mai le premier jour ouvré du mois, hors week-end et jours fériés. C'est inscrit noir sur blanc dans son



Comme le 1er mai est férié et que le week-end qui suit bloque les virements interbancaires, la pension complémentaire ne peut partir que le lundi 4 mai. C'est la date de mise en paiement, celle où le régime envoie l'ordre à votre banque.



Votre compte, lui, ne sera pas forcément crédité le 4 au matin. La date effective dépend de votre établissement : certaines banques créditent le jour même, d'autres prennent un à trois jours supplémentaires.



Votre pension complémentaire peut donc apparaître le 4, le 5, voire le 6 mai selon votre banque. Ce décalage concerne l'intégralité des 14 millions de retraités du secteur privé affiliés au régime.



Ce n'est ni une mesure d'économie ni un dysfonctionnement : c'est simplement le calendrier bancaire qui commande. La règle est simple : l'Agirc-Arrco verse les pensions, hors week-end et jours fériés. C'est inscrit noir sur blanc dans son calendrier officiel Comme le 1er mai est férié et que le week-end qui suit bloque les virements interbancaires, la pension complémentaire ne peut partir que le. C'est la date de mise en paiement, celle où le régime envoie l'ordre à votre banque.Votre compte, lui, ne sera pas forcément crédité le 4 au matin. La date effective dépend de votre établissement : certaines banques créditent le jour même, d'autres prennentVotre pension complémentaire peut donc apparaître le 4, le 5, voire le 6 mai selon votre banque. Ce décalage concerne l'intégralité desdu secteur privé affiliés au régime.Ce n'est ni une mesure d'économie ni un dysfonctionnement : c'est simplement le calendrier bancaire qui commande.

Le calendrier Cnav bascule aussi, dans l'autre sens cette fois Là où ça se complique, c'est que la retraite de base suit un autre rythme. L'Assurance retraite (la Cnav) verse les pensions du régime général à terme échu, autour du 9 du mois suivant.



La pension d'avril arrive donc normalement vers le 9 mai. Sauf qu'en mai 2026, le 9 tombe un samedi et le 8 mai est férié.



Pour éviter le double obstacle, la Cnav avance exceptionnellement son versement au jeudi 7 mai. C'est une exception prévue par son règlement : si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la pension est versée le premier jour ouvré précédent.



Première conséquence : vous touchez votre retraite de base en milieu de semaine au lieu du vendredi. Bonne nouvelle sur le papier.



Sauf que le mois suivant, la machine repart à son rythme normal : la pension de mai sera versée le mardi 9 juin. Entre le 7 mai et le 9 juin, il s'écoule 33 jours.



Un mois entier sans aucun virement de retraite de base sur votre compte. La pension Agirc-Arrco du 4 mai arrive en début de séquence, puis plus rien pendant cinq semaines côté base.

Voici le calendrier complet de mai 2026 pour un retraité du privé Un mois classique ✅ Calendrier habituel 📅 Complémentaire Agirc-Arrco 1er ou 2 du mois 📅 Retraite de base Cnav 9 du mois suivant ⏱️ Intervalle habituel Environ 30 jours Mai 2026 ⚠️ Calendrier exceptionnel 📅 Complémentaire Agirc-Arrco Lundi 4 mai (jusqu'au 6 selon banque) 📅 Retraite de base Cnav (pension d'avril) Jeudi 7 mai 📅 Retraite de base Cnav (pension de mai) Mardi 9 juin ⚠️ Intervalle Cnav vers Cnav 33 jours sans pension de base 20 mai au 9 juin. C'est là que votre compte va fonctionner uniquement sur la trésorerie accumulée en début de mois, sans aucune arrivée de la Cnav pendant cinq semaines. Si vous percevez à la fois une pension Agirc-Arrco et une pension de la Cnav, ce qui est le cas d'une large majorité des retraités du secteur privé, voici ce qui va se passer sur votre compte en mai et début juin 2026.Le point à surveiller n'est donc pas tant le 4 mai, dont le décalage reste court, que la période du. C'est là que votre compte va fonctionner uniquement sur la trésorerie accumulée en début de mois, sans aucune arrivée de la Cnav pendant cinq semaines.

Pourquoi votre compte peut basculer sans que vous dépensiez prélèvements automatiques sont calés entre le 1er et le 10 du mois : loyer ou crédit immobilier, factures d'énergie, assurances, forfait mobile, abonnements divers.



Habituellement, ces prélèvements passent sur un compte qui vient d'être crédité par la retraite complémentaire le 1er ou le 2. En mai 2026, ils vont passer avant l'arrivée du virement Agirc-Arrco.



Si votre compte finissait avril tout juste équilibré, les trois à cinq jours d'attente peuvent suffire à générer un découvert. Les conséquences concrètes sont connues : 20 € par prélèvement rejeté (le plafond légal), agios sur le découvert, et parfois une commission d'intervention de 8 € si la banque laisse passer l'opération en forçant le compte.



L'effet boule de neige est rapide quand plusieurs prélèvements s'enchaînent sur la même semaine. Pour un retraité dont la pension complémentaire tourne autour de 500 € par mois en moyenne, quelques frais bancaires pèsent vite sur un budget déjà serré. Sur le même sujet :

Retraite Agirc-Arrco : 85 milliards de réserves dans les caisses pendant que votre pension reste gelée La plupart dessont calés entre le 1er et le 10 du mois : loyer ou crédit immobilier, factures d'énergie, assurances, forfait mobile, abonnements divers.Habituellement, ces prélèvements passent sur un compte qui vient d'être crédité par la retraite complémentaire le 1er ou le 2. En mai 2026, ils vont passerSi votre compte finissait avril tout juste équilibré, les trois à cinq jours d'attente peuvent suffire à générer un découvert. Les conséquences concrètes sont connues :(le plafond légal), agios sur le découvert, et parfois une commission d'intervention de 8 € si la banque laisse passer l'opération en forçant le compte.L'effet boule de neige est rapide quand plusieurs prélèvements s'enchaînent sur la même semaine. Pour un retraité dont la pension complémentaire tourne autour de, quelques frais bancaires pèsent vite sur un budget déjà serré.

Trois réflexes à prendre avant fin avril Plutôt que de subir le décalage, le plus simple est d'ajuster trois choses entre maintenant et le 30 avril.



D'abord, listez les prélèvements automatiques prévus entre le 1er et le 5 mai sur votre espace bancaire. Si l'un d'eux peut être décalé sans pénalité (un abonnement, une assurance annuelle, une mensualité flexible), un coup de fil au créancier suffit souvent à obtenir un report de trois ou quatre jours.



Ensuite, si vous disposez d'un livret A ou d'un livret d'épargne populaire, gardez-le mobilisable. Le virement instantané depuis un livret réglementé vers le compte courant est gratuit et crédite le compte en quelques secondes.



C'est la parade la plus simple en cas de tension un samedi matin. Enfin, si votre budget est structurellement tendu, contactez votre conseiller bancaire pour demander une autorisation de découvert exceptionnelle sur la première semaine de mai.



Un découvert négocié à l'avance coûte beaucoup moins cher que des rejets de prélèvement en cascade.

Attention : août et novembre suivront également la même règle Mai 2026 n'est pas un cas isolé. Le calendrier officiel de l'Agirc-Arrco prévoit trois décalages similaires cette année.



La pension d'août basculera au lundi 3 août, parce que le 1er août 2026 tombe un samedi. Celle de novembre glissera au lundi 2 novembre, le 1er novembre étant un dimanche, jour de la Toussaint.



Dans les deux cas, la mécanique est identique : les banques sont fermées, le virement part le premier jour ouvré suivant. Ces trois mois, mai, août et novembre, méritent d'être repérés dès maintenant dans votre agenda bancaire.



Pour les neuf autres mois de 2026, le versement Agirc-Arrco retombera en temps et en heure, au tout début du mois courant.

Ce qu'il faut retenir

La pension complémentaire Agirc-Arrco de mai 2026 sera versée le lundi 4 mai, avec crédit possible jusqu'au 6 selon votre banque.

Si vos prélèvements automatiques passent avant le 4 mai, un compte équilibré fin avril peut basculer dans le rouge sans aucune dépense.

Vérifier vos prélèvements entre le 1er et le 5 mai, garder un livret A mobilisable, et négocier un découvert exceptionnel si besoin.

Deux autres décalages de calendrier à anticiper en 2026 : lundi 3 août et lundi 2 novembre.

Sources :

- Agirc-Arrco, Calendrier des paiements 2026, mise à jour décembre 2025

- Agirc-Arrco, "Le calendrier 2026 de versement des retraites Agirc-Arrco est disponible", communiqué du 4 décembre 2025

- L'Assurance retraite (Cnav), Calendrier de paiement 2026

- Service-public.gouv.fr, "Pensions de retraite : le calendrier des paiements en 2026", janvier 2026

- CFDT Retraités, Calendrier 2026 du versement des retraites

Pour aller plus loin :



- Retraite Agirc-Arrco : 85 milliards de réserves dans les caisses pendant que votre pension reste gelée