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C'est de l'argent qui vous appartient, et que vous ne pouvez pas toucher. La participation et l'intéressement placés sur un plan d'épargne d'entreprise restent en principe bloqués cinq ans, hors d'une liste de situations prévues par la réglementation. Le texte voté lundi par l'Assemblée nationale ouvre une fenêtre d'un an pour en retirer une partie, à condition que l'argent serve à un achat.Les députés ont adopté cette proposition de loi par, et ils ont doublé au passage le plafond voté au Sénat. Un amendement de la députée Valérie Létard (Liot) l'a porté de 5 000 à. Le déblocage ne vise que la participation et l'intéressement placés avant le 1er janvier 2026. Et rien ne peut encore être retiré : le texte doit d'abord passer devant une commission mixte paritaire.