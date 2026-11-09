Aides à domicile

Vieillir chez soi : 74 % des Français refusent l'établissement, mais le Cese rappelle que seuls 6 % des logements sont adaptés à la perte d'autonomie

Garder sa cuisine, ses voisins, son fauteuil près de la fenêtre, et ne pas finir ses jours dans une chambre qui ressemble à l'hôpital : vieillir chez soi reste le vœu de la plupart des Français. Ce vœu progresse d'une enquête à l'autre, pendant que les conditions pour le tenir se dérobent. L'état de votre logement, la personne qui viendra vous aider et le prix de cette aide pèsent bien plus lourd qu'on ne l'imagine en y pensant de loin.

Par Fabrice Crozier | Publié le 9 Novembre 2026 à 08:21 | mis à jour le 9 Novembre 2026 à 08:25



Vieillir chez soi, un souhait qui grandit d'année en année



En 2023, 74 % des Français déclaraient ne pas vouloir vivre en établissement en cas de perte d'autonomie, contre 53 % en 2001, rappelle le Cese. En une vingtaine d'années, le refus est passé d'une courte majorité aux trois quarts du pays. Cette évolution concerne toutes les classes d'âge, même si les personnes fortement limitées dans leurs activités restent un peu moins opposées à l'établissement que la moyenne. Et vous, vous verriez-vous quitter votre maison pour une chambre en Ehpad ?

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Votre logement, premier obstacle Le souhait est massif, le logement ne suit pas. D'après le Cese, seuls 6 % des logements en France sont conformes aux besoins des personnes âgées, en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Une baignoire à enjamber, une marche entre deux pièces, des toilettes sans barre d'appui : ce qui ne gêne personne à 60 ans devient un piège quelques années plus tard.



Les conséquences se comptent en vies. Chaque année en France, près de 10 000 personnes de 65 ans ou plus meurent d'une chute domestique, et 135 000 hospitalisations liées à des chutes sont recensées, comme le souligne le Cese dans son rapport. D'ailleurs, le Conseil recommande de proposer, dès 55 ans, un diagnostic « habitat vieillissement » et de réduire le reste à charge pour les personnes âgées aux revenus modestes. Lancée en 2024, l'aide unifiée MaPrimeAdapt' finance de 50 % à 70 % des travaux, plafonnés à 22 000 euros hors taxes, pour adapter le logement à la perte d'autonomie.



Rester chez soi, à condition d'être bien aidé Faut-il pour autant en conclure que les Français veulent rester chez eux à tout prix ? Une enquête parue en juin dans la revue Les Tribunes de la santé apporte une réponse plus fine. Ses auteurs ont interrogé un large échantillon représentatif de personnes de plus de 60 ans et de leur entourage, en leur faisant choisir entre le domicile et des Ehpad aux caractéristiques différentes. Une majorité de seniors, 54 %, préfèrent rester à domicile quelles que soient les caractéristiques de l'établissement proposé.



En revanche, plus d'un tiers changeraient d'avis si la qualité des établissements s'améliorait. Pour environ 10 %, l'Ehpad reste la seule solution possible en cas de dépendance lourde. C'est le résultat suivant qui m'a le plus interpellé : ni les personnes âgées ni leurs proches ne souhaitent confier les soins personnels à la famille, et la qualité des aides à domicile est le premier déterminant des choix déclarés. Autrement dit, le maintien à domicile n'est souhaité que si des professionnels compétents viennent chez vous.



Qui viendra vous aider, et à quel prix ? 35 % des aides à domicile ont plus de 55 ans, dans un métier où 96 % des aides à domicile sont des femmes. Une bonne part de celles qui interviennent chez les personnes âgées partiront donc à la retraite dans les années qui viennent, et il faudra former celles qui prendront leur suite.



Vient ensuite la question du prix. Depuis le 1er janvier 2026, le tarif plancher national retenu pour chaque heure d'aide financée par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est de 25 euros. La FESP, qui fédère les entreprises de services à la personne, estime pourtant le coût réel d'une heure d'intervention à domicile à 30 euros. Quand un service facture plus que le tarif retenu, la différence peut retomber sur vous. La Fédération demande justement qu'elle ne soit plus reportée automatiquement sur les bénéficiaires.

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Son livre blanc consacré au « virage domiciliaire » réunit 13 propositions pour renforcer l'accompagnement à domicile. La Fédération y chiffre à 2,6 millions le nombre de personnes en perte d'autonomie en France. D'ici 2040, près d'un million de personnes supplémentaires devraient être concernées, de quoi mesurer la marche qui attend notre système d'aide.

Or ces professionnelles vieillissent elles aussi. Le Cese relève queont plus de 55 ans, dans un métier où 96 % des aides à domicile sont des femmes. Une bonne part de celles qui interviennent chez les personnes âgées partiront donc à la retraite dans les années qui viennent, et il faudra former celles qui prendront leur suite.Vient ensuite la question du prix. Depuis le 1er janvier 2026, le tarif plancher national retenu pour chaque heure d'aide financée par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est de. La FESP, qui fédère les entreprises de services à la personne, estime pourtant le coût réel d'une heure d'intervention à domicile à 30 euros. Quand un service facture plus que le tarif retenu, la différence peut retomber sur vous. La Fédération demande justement qu'elle ne soit plus reportée automatiquement sur les bénéficiaires.Son livre blanc consacré au « virage domiciliaire » réunit 13 propositions pour renforcer l'accompagnement à domicile. La Fédération y chiffre à 2,6 millions le nombre de personnes en perte d'autonomie en France. D'ici 2040, près d'un million de personnes supplémentaires devraient être concernées, de quoi mesurer la marche qui attend notre système d'aide.

Préparer votre maintien à domicile avant l'urgence



Côté aide humaine, l'APA à domicile peut être demandée dès 60 ans par les personnes en perte d'autonomie classées en Gir 1 à 4, la grille Aggir allant du Gir 1, perte d'autonomie la plus forte, au Gir 6. Suivant les départements, la demande se fait en ligne ou avec le formulaire cerfa n°16301, et un professionnel de l'équipe médico-sociale du département se déplace ensuite chez vous pour évaluer vos besoins. Les conditions et la démarche sont détaillées sur la Vous voyez où se situe le vrai risque ? Pas dans le choix entre la maison et l'Ehpad, mais dans le fait d'attendre la chute ou l'hospitalisation pour s'en préoccuper. Le logement s'adapte mieux à 70 ans, travaux planifiés, qu'au retour de l'hôpital, dans l'urgence, avec un lit médicalisé à installer dans le salon.Côté aide humaine, l'APA à domicile peut être demandée dès 60 ans par les personnes en perte d'autonomie classées en Gir 1 à 4, la grille Aggir allant du Gir 1, perte d'autonomie la plus forte, au Gir 6. Suivant les départements, la demande se fait en ligne ou avec le formulaire cerfa n°16301, et un professionnel de l'équipe médico-sociale du département se déplace ensuite chez vous pour évaluer vos besoins. Les conditions et la démarche sont détaillées sur la fiche consacrée à l'APA à domicile sur Service-public.gouv.fr . Vieillir chez soi se prépare, et c'est sans doute le meilleur moyen de ne pas laisser l'urgence décider à votre place.