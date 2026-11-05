Aides à domicile

Informations fiables, fiches pratiques et astuces concrètes : Essentiel Aidants Alzheimer accompagne les aidants tout au long de leur parcours avec la maladie

Quand un proche commence à se comporter de manière inhabituelle, lorsqu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer est posé, les questions s'accumulent, le quotidien devient de plus en plus complexe. Destiné aux personnes qui accompagnent un proche vivant avec la maladie comme à toutes celles qui s'interrogent, le centre de ressources Essentiel Aidants Alzheimer offre des réponses concrètes et fiables à toutes leurs questions, mais aussi la possibilité d'être accompagnées par une assistante sociale dans leurs démarches, depuis les premiers signes faisant penser à un trouble de la mémoire jusqu'à l'organisation de tous les jours.

| Publié le 5 Novembre 2026 à 09:35 | mis à jour le 5 Novembre 2026 à 10:01