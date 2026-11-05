Informations fiables, fiches pratiques et astuces concrètes : Essentiel Aidants Alzheimer accompagne les aidants tout au long de leur parcours avec la maladie

Des réponses fiables à chaque étape du parcours
Qu'un diagnostic ait été posé ou non, l'apparition de troubles cognitifs, les premiers doutes marquent l'entrée dans un parcours parfois labyrinthique, assorti de son lot de questions et de préoccupations. Mon proche a changé, doit-il consulter ? Quelles sont les démarches à engager ? Mon proche et moi pouvons-nous obtenir des aides ? Quels professionnels solliciter ? Où trouver des solutions efficaces ? Essentiel Aidants Alzheimer a pour vocation d'apporter des réponses fiables, des informations pertinentes et immédiates, et ce à chaque étape du parcours.
Des informations que les utilisateurs pourront trouver sur la plateforme en ligne ou l'application, mais aussi en appelant le 3150. Au bout du fil, une assistante sociale spécialisée les écoutera, leur prodiguera des conseils personnalisés et les aidera à s'orienter dans le maquis administratif, médical et social lié à la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. La plateforme leur donne aussi accès à la liste des essais cliniques qui se déroulent en France, afin que leurs proches, s'ils le souhaitent, puissent y participer, et ainsi contribuer directement aux progrès de la recherche et à l'amélioration des soins.
Des informations que les utilisateurs pourront trouver sur la plateforme en ligne ou l'application, mais aussi en appelant le 3150. Au bout du fil, une assistante sociale spécialisée les écoutera, leur prodiguera des conseils personnalisés et les aidera à s'orienter dans le maquis administratif, médical et social lié à la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. La plateforme leur donne aussi accès à la liste des essais cliniques qui se déroulent en France, afin que leurs proches, s'ils le souhaitent, puissent y participer, et ainsi contribuer directement aux progrès de la recherche et à l'amélioration des soins.
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Des astuces testées et approuvées par les aidants
Face aux défis du quotidien avec la maladie d'Alzheimer, rien de tel que le terrain, l'expérience vécue pour trouver des astuces qui fonctionnent. C'est pourquoi, en complément des informations vérifiées sur la maladie, le diagnostic, les aides ou encore les droits, Essentiel Aidants Alzheimer mobilise la créativité et l'inventivité des aidants.
Dans une bibliothèque vivante, tout récemment ouverte, ils partagent les solutions qu'ils ont trouvées pour accompagner plus sereinement leur proche. Une trentaine d'astuces testées et approuvées, à reproduire chez soi, à transformer, à ajuster à son environnement... Et pour continuer à faire vivre cette bibliothèque, les aidants peuvent faire connaître leurs bonnes idées en renseignant le formulaire en ligne sur la plateforme Essentiel Aidants Alzheimer ou en écrivant à l'adresse [email protected] .
Dans une bibliothèque vivante, tout récemment ouverte, ils partagent les solutions qu'ils ont trouvées pour accompagner plus sereinement leur proche. Une trentaine d'astuces testées et approuvées, à reproduire chez soi, à transformer, à ajuster à son environnement... Et pour continuer à faire vivre cette bibliothèque, les aidants peuvent faire connaître leurs bonnes idées en renseignant le formulaire en ligne sur la plateforme Essentiel Aidants Alzheimer ou en écrivant à l'adresse [email protected] .
Une aidante montre à son père un pilulier électronique dans sa cuisine - Illustration générée par IA
Des fiches pratiques pour choisir les objets qui aident vraiment
Au-delà de ces astuces, des fiches pratiques visant à simplifier la vie des aidants et de leurs proches ont été ajoutées à la plateforme. Elles présentent une sélection d'objets utiles et faciles à trouver dans le commerce sans trop dépenser : robots de cuisine, enceintes et montres connectées, piluliers électroniques, assistants vocaux pour la télévision... Élaborées avec l'aide d'une ergothérapeute, ces fiches rassemblent des conseils pour bien choisir, expliquent le fonctionnement mais aussi les limites de chacune de ces solutions, rappellent la bonne manière de l'utiliser et proposent une sélection de modèles adaptés.
D'autres ressources, d'autres améliorations seront apportées au service au fil du temps. Pour ne rien manquer et se tenir au courant de l'actualité qui les concerne, les aidants peuvent s'inscrire pour recevoir gratuitement, tous les 15 jours, la newsletter d'Essentiel Aidants Alzheimer directement dans leur boîte mail.
Consulter le centre de ressources Essentiel Aidants Alzheimer
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