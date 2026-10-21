Budget 2027 : le gouvernement veut rogner de 250 millions l'aide aux personnes âgées fragiles, et la facture de votre aide à domicile grimperait

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Aide à domicile : ce crédit d'impôt de 7 500 € que la déclaration préremplie ne réclame pas à votre place

Un réflexe peut amortir une partie de la hausse. L'APA n'est pas imposable, et ce qui reste à votre charge sur les heures d'aide à domicile ouvre droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, égal àdes sommes réellement payées. Vous inscrivez en ligne 7DB le total de vos dépenses d'aide à domicile, et en ligne 7DR l'APA perçue, que le fisc déduit. Si votre participation augmente, ce reste à charge augmente d'autant, et la moitié de la hausse vous reviendra, même si vous n'êtes pas imposable : au moment du paiement avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, l'année suivante sinon, dans la limite de 12 000 euros de dépenses par an, majorée selon votre situation.Je vous conseille aussi de ressortir la dernière notification de votre département, ou celle de votre parent : elle indique le montant du plan d'aide et le taux de participation appliqué. Comparée au courrier d'actualisation de l'an prochain, elle vous dira ce que la réforme vous coûte. Et si vos ressources ont baissé, signalez-le sans attendre au département, puisque c'est sur elles que la participation est calculée.Nous en saurons davantage le 24 novembre, quand les Assises nationales de l'aide à domicile consacreront à Paris un débat au nouveau barème de l'APA et au nombre de ses perdants. D'ici là, nous suivrons le sort de ce décret, car c'est votre facture de janvier, plus que les débats de l'hémicycle, qui dira si le maintien à domicile reste une promesse tenue.