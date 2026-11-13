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Une panne mondiale perturbe la messagerie Outlook : Microsoft annonce une reprise partielle, mais l'accès à vos e-mails reste incertain ce vendredi

Vous avez ouvert votre messagerie Outlook ce matin et vos e-mails refusent de s'afficher ? Des dizaines de milliers d'utilisateurs sont dans votre cas : une panne mondiale perturbe la messagerie de Microsoft depuis jeudi soir, et les réparations tentées pendant la nuit n'ont pas donné le résultat attendu. Avant de toucher à votre ordinateur, mieux vaut savoir d'où vient le blocage, et quel message ne surtout pas ouvrir en attendant.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 09:10 | mis à jour le 13 Novembre 2026 à 09:11



Jeudi soir, la messagerie Outlook a flanché d'un continent à l'autre 18 h 54, heure française, le compte de Microsoft chargé du suivi de ses services a signalé sur X des difficultés d'accès aux boîtes mail hébergées par l'éditeur, d'abord en Amérique. Microsoft a ensuite confirmé que le problème pouvait toucher la connexion à Microsoft 365 pour les utilisateurs de n'importe quelle région du monde.



La vague a vite gagné l'Europe. D'après le site de suivi des pannes Downdetector, des signalements ont été enregistrés dans 74 pays et territoires. Aux États-Unis, environ 130 000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Outlook. Ce vendredi matin, la situation reste compliquée en France, sur la messagerie comme sur Teams, l'outil de réunion à distance de la marque.

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Pourquoi Microsoft n'arrive pas à réparer sa messagerie Pourquoi le géant du logiciel n'en vient-il pas à bout ? Microsoft a d'abord évoqué une charge élevée sur ses serveurs, puis a précisé que cette charge ne venait pas d'une hausse du trafic, mais de serveurs devenus indisponibles de manière inattendue. Ceux qui tiennent encore doivent alors absorber tout le reste. Pire, un serveur remis en route peut retomber dès qu'il reçoit de nouveau des connexions.



D'où l'aveu publié vendredi, heure française, sur X : les mesures prises pour résoudre la panne ne fonctionnent « pas comme prévu », et l'entreprise cherche d'autres solutions. Dans la nuit, vers 2 heures, ses équipes avaient commencé à annuler une modification récente de la configuration de leur réseau, qui coïncide avec le début des difficultés. Une hypothèse semble écartée à ce stade : Microsoft assure n'avoir connaissance d'aucune activité malveillante à l'origine de l'incident.



Votre adresse Hotmail est-elle touchée par la panne ? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent ce matin, car la vieille adresse Hotmail sert souvent à recevoir les factures, les rendez-vous médicaux et les photos de famille. Les bulletins de l'éditeur visent d'abord les comptes professionnels, ceux des entreprises et des administrations. Pour les adresses personnelles, Hotmail, Live ou Outlook.com, la situation reste moins claire.



Vendredi matin, sur sa page d'état des services, Microsoft signalait pourtant aussi des perturbations sur ses services grand public, dont Outlook.com, OneDrive et Teams. Votre boîte s'ouvre normalement ? Tant mieux, mais un e-mail adressé à une entreprise ou à une administration équipée de la messagerie professionnelle de Microsoft peut arriver en retard. La panne gêne aussi les assistants d'intelligence artificielle qui lisent vos e-mails ou consultent votre agenda.



Changer votre mot de passe ne vous rendra pas vos e-mails



Vendredi matin, l'éditeur faisait état d'un rétablissement partiel dans certaines régions, sans annoncer de délai pour le retour à la normale. Microsoft promet un rapport détaillé sur la cause de la panne une fois l'incident maîtrisé. En attendant, le plus sage est de réessayer de temps en temps, et de passer par une autre adresse ou par un coup de téléphone si un message ne peut vraiment pas attendre.

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Failles PHP : des milliers de sites mis hors ligne, des impôts aux préfectures, ce que la page « en maintenance » change pour vos démarches en ligne Devant une boîte mail qui ne répond plus, le premier réflexe est souvent de s'en prendre à son propre ordinateur. Or la panne se situe sur les serveurs de Microsoft : réinstaller Outlook, changer de mot de passe ou vider le cache de votre navigateur ne réglera rien. À mon sens, inutile de s'ajouter un souci de plus : un mot de passe changé dans la précipitation, en pleine panne, finit souvent par s'oublier.Vendredi matin, l'éditeur faisait état d'un, sans annoncer de délai pour le retour à la normale. Microsoft promet un rapport détaillé sur la cause de la panne une fois l'incident maîtrisé. En attendant, le plus sage est de réessayer de temps en temps, et de passer par une autre adresse ou par un coup de téléphone si un message ne peut vraiment pas attendre.

Le faux mail de « réparation » qui guette votre boîte

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Méfiez-vous donc d'un message qui vous inviterait à vous reconnecter, à « vérifier » votre compte ou à saisir vos codes pour retrouver vos e-mails. La consigne de la Commission tient en une ligne, sur Une panne aussi médiatisée a un revers que nous connaissons bien. Dans l'hameçonnage, le fraudeur se fait passer pour un organisme que vous connaissez, avec son logo et son nom, et vous demande de « confirmer vos informations suite à un incident technique », décrit la CNIL. Une panne d'Outlook lui fournit justement un incident technique tout trouvé.Méfiez-vous donc d'un message qui vous inviterait à vous reconnecter, à « vérifier » votre compte ou à saisir vos codes pour retrouver vos e-mails. La consigne de la Commission tient en une ligne, sur sa page consacrée au phishing : ne répondez jamais à ces messages, ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes. Votre messagerie reviendra d'elle-même quand Microsoft aura remis ses serveurs d'aplomb, sans que vous ayez le moindre code à taper.