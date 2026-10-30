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Lunettes connectées Aura : Google et Xreal ouvrent les commandes sans la France, et prévoient un cadre pour des verres à votre vue

Sur la scène du Google Android Developer Summit, Xreal et Google ont mis en vente mercredi les lunettes connectées Aura, les premières lunettes reliées par câble à fonctionner sous Android XR. Elles se portent comme une paire de lunettes ordinaire, laissent voir la pièce à travers leurs verres et prévoient un emplacement pour des verres à votre vue. Mais les commandes ne sont pas encore ouvertes en France.

Par Fabrice Crozier | Publié le 30 Octobre 2026 à 10:26 | mis à jour le 30 Octobre 2026 à 10:26



Des lunettes qui affichent vos applications devant vos yeux



D'après le billet de lancement publié par Google, les lunettes pèsent moins de 95 grammes, parce que le calcul se fait ailleurs, dans un boîtier de poche relié par un câble qui contient la batterie et la puce. Le champ de vision atteint 70 degrés, et l'assistant Gemini y est intégré : Google assure qu'il comprend ce que vous voyez, dans la pièce comme sur vos écrans. Plus de 150 applications conçues pour ce format accompagnent le lancement, en plus des applications Android de Google Play. Concrètement, vous pouvez regarder un film sur un écran géant virtuel depuis votre fauteuil, puis assombrir les verres pour vous isoler du décor.

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Et si vous portez déjà des lunettes de vue ? Je me suis posé la question en premier, et vous aussi sans doute : que deviennent vos lunettes habituelles ? Xreal y a pensé : la boîte contient un petit cadre qui se glisse dans un logement prévu sur la monture, et dans lequel on fait monter des verres à sa correction. La fiche du fabricant cite la myopie et l'hypermétropie, sans évoquer la presbytie ni les verres progressifs que beaucoup d'entre nous portent.



Avant d'en rêver, la question mérite donc d'être posée à votre opticien. Il pourra aussi mesurer l'écart entre vos pupilles, car les Aura existent en deux tailles, de 60 à 66 millimètres et de 66 à 72 millimètres. Autre détail pratique, le boîtier pèse 265 grammes selon la fiche technique, et le câble qui le relie aux lunettes est obligatoire. Il se range dans une poche, sert de pavé tactile et accepte un clavier ou une souris sans fil.



Pourquoi vous ne pouvez pas les commander en France Les commandes sont ouvertes aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud, elles ouvriront au Japon le 2 novembre, et les premières livraisons partiront à la mi-novembre. La France ne figure pas dans la liste, pas plus que ses voisins européens. Xreal indique sur sa fiche américaine que les dates de lancement des autres régions restent à confirmer, et sa boutique européenne présente déjà une page consacrée aux Aura, sans prix ni bouton de commande.



Pour l'ordre de grandeur, Google annonce un tarif de lancement à partir de 1 099 dollars jusqu'à la fin de l'année, et selon Clubic, il devrait ensuite remonter à 1 279 dollars. Converti au cours publié par la Banque centrale européenne le 29 octobre, le prix de lancement représente un peu moins de 990 euros, sans les taxes qui s'ajoutent aux prix affichés aux États-Unis. Le calcul est le nôtre, car aucun prix en euros n'a été annoncé.



Une caméra sur le nez, et des règles à respecter

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Si ces lunettes arrivent un jour en France, la règle sera la même pour vous que pour tout porteur de lunettes connectées. Comme le rappelle la 45 000 euros d'amende le fait d'enregistrer ou de transmettre, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. La commission conseille aussi de prévenir votre entourage quand vous les portez, et de les éteindre partout où l'on vous demande d'éteindre votre téléphone. En attendant une date pour la France, vous avez au moins le temps de demander à votre opticien si vos verres s'y prêtent. Pour analyser ce que vous voyez, Gemini s'appuie sur une caméra haute définition, signalée par un voyant lumineux d'après la fiche technique. Clubic décrit aussi deux caméras latérales, qui suivent les mouvements de vos mains. Or la CNIL, le gendarme français des données personnelles, a prévenu dès le mois de mai que sur les lunettes connectées, ces voyants n'ont qu'une portée limitée.Si ces lunettes arrivent un jour en France, la règle sera la même pour vous que pour tout porteur de lunettes connectées. Comme le rappelle la page que la CNIL consacre aux lunettes connectées , l'article 226-1 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et ded'amende le fait d'enregistrer ou de transmettre, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. La commission conseille aussi de prévenir votre entourage quand vous les portez, et de les éteindre partout où l'on vous demande d'éteindre votre téléphone. En attendant une date pour la France, vous avez au moins le temps de demander à votre opticien si vos verres s'y prêtent.