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Echo Time : Amazon dévoile un réveil Alexa sans caméra qui suit votre sommeil, et il ne sonne plus forcément à l'heure de votre alarme

Amazon dévoile Echo Time, un réveil de chevet piloté par son assistant Alexa, qui suit votre sommeil sans caméra ni bracelet au poignet. Il ne sonne plus forcément à l'heure que vous avez réglée : il guette le moment où votre sommeil s'allège pour vous tirer du lit. La promesse a de quoi séduire quand les nuits deviennent plus légères avec les années, à condition de savoir ce que fait l'appareil posé près de votre oreiller.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Octobre 2026 à 09:27 | mis à jour le 29 Octobre 2026 à 09:27



Amazon dévoile Echo Time pour votre table de chevet



L'objet tient dans la main. C'est une petite sphère coiffée d'un écran tactile rond de 3,2 pouces, environ 8 centimètres, sur lequel on choisit parmi des centaines de cadrans, des aiguilles classiques à la météo du jour. Sur le site français d'Amazon, il est affiché à 214,99 €, en graphite, blanc ou rose corail.

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Comment Echo Time devine que votre sommeil s'allège Tout repose sur une fonction qu'Amazon appelle le réveil intelligent, et que vous pouvez activer ou non. Plutôt que de sonner à heure fixe, l'appareil repère une phase de sommeil plus léger et déclenche l'alarme à ce moment-là, dans une fenêtre réglable de 10 à 60 minutes avant l'heure programmée. Pour y parvenir, il n'exige ni montre connectée ni bracelet.



D'après la présentation publiée par le fabricant, la détection repose sur une technologie maison baptisée Omnisense. Des capteurs de température et de présence apprennent vos habitudes de coucher, tandis que des ultrasons captent votre respiration et votre proximité. Amazon met aussi en avant le label SleepMark que lui a décerné la National Sleep Foundation, une fondation américaine qui distingue des produits conformes à ses critères de santé du sommeil.



Le reste vise à adoucir le lever. L'écran s'éclaire peu à peu à l'approche de l'alarme pour imiter l'aube, et la sonnerie démarre doucement avant de gagner en énergie à chaque rappel, jusqu'à quatre fois. Le soir, l'affichage baisse et réduit sa lumière bleue pour ne plus montrer que l'heure ou la prochaine alarme.



Votre sommeil s'allège avec les années, et ce réveil le guette 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes. L'institut précise qu'à mesure que l'on vieillit, le sommeil lent profond devient minoritaire et laisse la place à un sommeil lent plus léger, ce qui explique l'augmentation des troubles du sommeil avec l'âge.



Pour un appareil qui guette justement les phases légères, la question devient très concrète, et je me la suis posée en lisant sa fiche. Un sommeil plus léger ne lui offrirait-il pas davantage d'occasions de sonner avant l'heure ? La présentation d'Amazon, que nous avons lue, ne dit rien de l'âge des dormeurs pour qui la fonction a été conçue. Cela dit, la fenêtre se règle, et vous pouvez couper le réveil intelligent quand vous devez être debout à une heure précise.

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Sommeil : pourquoi les plus de 50 ans sont les premiers concernés par ces chiffres alarmants C'est là que la promesse mérite qu'on s'y attarde, car elle touche une nuit qui change avec l'âge. Selon le dossier que l'Inserm consacre au sommeil , une nuit enchaînede 60 à 120 minutes. L'institut précise qu'à mesure que l'on vieillit, le sommeil lent profond devient minoritaire et laisse la place à un sommeil lent plus léger, ce qui explique l'augmentation des troubles du sommeil avec l'âge.Pour un appareil qui guette justement les phases légères, la question devient très concrète, et je me la suis posée en lisant sa fiche. Un sommeil plus léger ne lui offrirait-il pas davantage d'occasions de sonner avant l'heure ? La présentation d'Amazon, que nous avons lue, ne dit rien de l'âge des dormeurs pour qui la fonction a été conçue. Cela dit, la fenêtre se règle, et vous pouvez couper le réveil intelligent quand vous devez être debout à une heure précise.

Dans votre chambre : pas de caméra, mais des micros



Le contraste est frappant avec une autre nouveauté de la gamme. La nouvelle enceinte 259,99 €, avec un bouton qui coupe caméra et micros et un voyant qui s'allume quand l'image part vers les serveurs d'Amazon. Quant à l'écran Echo Show 16 et au cadre photo Alexa Photo Frame, ils sont annoncés aux États-Unis, sans prix ni date de sortie en France à ce jour.

Amazon a visiblement anticipé la méfiance que suscite un appareil connecté posé près du lit. Echo Time n'a pas de caméra, et le suivi du sommeil est désactivé tant que vous ne l'avez pas mis en route. Le fabricant indique aussi qu'un bouton de confidentialité coupe les micros, ce qui éteint du même coup la détection du sommeil.Le contraste est frappant avec une autre nouveauté de la gamme. La nouvelle enceinte Echo Studio embarque une caméra qui permet à Alexa de reconnaître certains objets ou de surveiller la pièce à distance, les appels vidéo sur téléviseur étant promis pour plus tard. Elle est vendue, avec un bouton qui coupe caméra et micros et un voyant qui s'allume quand l'image part vers les serveurs d'Amazon. Quant à l'écran Echo Show 16 et au cadre photo Alexa Photo Frame, ils sont annoncés aux États-Unis, sans prix ni date de sortie en France à ce jour.

Alexa+ : ce que vous paierez après l'achat Le prix du réveil n'est pourtant qu'une partie de la facture. Amazon précise que certaines fonctions exigent Alexa+, la nouvelle version de son assistant dopée à l'intelligence artificielle, qui comprend une demande formulée comme on parle, du genre « je dois être prêt à 8 heures et ne pas oublier mon déjeuner ». En France, ce service est déployé peu à peu, en accès anticipé gratuit, auprès de clients qui possèdent ou achètent un appareil Echo compatible.



Encore faut-il savoir ce qui suivra cette période d'essai. Selon la page qu'Amazon consacre au service, Alexa+ restera gratuit pour les abonnés Prime, et coûtera 22,99 € par mois aux autres, soit 275,88 € par an selon notre calcul, davantage que le réveil lui-même.



Avant de remiser votre bon vieux réveil, nous avons intérêt à vérifier deux choses : si nous sommes abonnés à Prime, et si nous voulons qu'un appareil choisisse à notre place l'heure à laquelle commence la journée.





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