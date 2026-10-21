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Rachat de SFR : numéro, box, adresse mail… l'Arcep a répondu aux clients sur ce qu'ils garderont, et sur ce qui reste sans garantie

Vous êtes client SFR depuis quinze ou vingt ans, votre numéro de portable est noté dans le répertoire de vos proches, et votre adresse mail figure sur chaque compte en ligne que vous avez ouvert depuis. Avec le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom, le gendarme des télécoms a enfin mis noir sur blanc ce qui vous suivra chez votre futur opérateur. Tout n'y est pas logé à la même enseigne.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Octobre 2026 à 09:46 | mis à jour le 21 Octobre 2026 à 09:47



Rachat de SFR : ce qui change pour les clients, selon l'Arcep



Ce que contient cette page se résume vite. Votre numéro vous suivra, votre adresse mail ne bénéficie que d'une garantie limitée dans le temps, l'avenir de votre box et de votre décodeur reste inconnu, et rien n'est promis sur les prix. Chacun de ces points mérite qu'on s'y arrête, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes conséquences pour vous.



Le calendrier, lui, laisse du temps. D'après l'Arcep, l'Autorité de la concurrence a annoncé en juillet une instruction d'au moins 18 mois pour les trois projets de fusion, si bien que sa décision tombera au plus tôt fin 2027. Les trois repreneurs estiment ensuite à 30 mois la période de transition pour répartir les clients, les réseaux et les sociétés de SFR. Mis bout à bout, ces délais mènent jusqu'au milieu de l'année 2030 pour les derniers transferts, le calcul est le nôtre.

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Votre numéro vous suivra chez le repreneur L'Arcep est nette sur ce point. La portabilité est un droit de l'abonné, qui s'applique dans tous les cas, rachat ou pas, au fixe comme au mobile. Si l'opération est autorisée, SFR informera ses clients des modalités de transfert, et chacun devrait vraisemblablement basculer chez l'un des trois acheteurs en gardant son numéro.



Selon le protocole d'accord signé le 6 juin avec Altice, la maison mère de SFR, Bouygues Telecom reprendrait environ 6,4 millions de clients mobile et fixe ainsi que la clientèle professionnelle, Free les quelque 6 millions d'abonnés de RED by SFR, 1,6 million de particuliers et 0,4 million de très petites entreprises, Orange environ 4,9 millions. L'Arcep précise toutefois que la répartition détaillée des clients n'est pas connue à ce jour : impossible, donc, de savoir à ce stade chez qui vous atterrirez.



D'ailleurs, ce choix ne vous enferme pas. Si l'opérateur qui hérite de votre ligne vous convient, vous conserverez votre numéro sans aucune démarche à entreprendre. Dans le cas contraire, vous pourrez porter votre numéro chez l'opérateur de votre choix, comme n'importe quel abonné qui change de crèmerie.



Votre adresse @sfr.fr ou @neuf.fr : six mois garantis, pas davantage



Or la loi ne la protège que partiellement. Dans sa six mois à compter de la résiliation, au courrier reçu sur l'adresse qu'il lui avait attribuée.



Au-delà de ces six mois, l'Arcep le dit sans détour, le maintien de l'adresse n'est pas garanti. Notez aussi que la loi parle d'accès au courrier reçu, ce qui ne revient pas à pouvoir continuer d'écrire depuis cette adresse comme avant. Une adresse qui disparaît, c'est un code de confirmation bancaire qui n'arrive plus ou un avis de la caisse de retraite qui se perd.



Autrement dit, vous avez le temps, mais pas l'éternité. Le plus prudent consiste à ouvrir dès à présent une adresse indépendante de tout opérateur, puis à la renseigner tranquillement, compte après compte, sur les sites qui comptent pour vous. Rien ne presse avant fin 2027, et c'est justement ce délai qui permet de le faire sans stress.

C'est ici que le bât blesse, et c'est le point que je surveillerais de près si j'étais abonné. Beaucoup d'entre nous ont ouvert il y a longtemps une adresse en @sfr.fr, @neuf.fr, @cegetel.fr, @club-internet.fr ou @numericable.fr, au fil des rachats successifs de leur fournisseur. Cette adresse est souvent celle que connaissent votre banque, votre caisse de retraite, l'Assurance maladie ou le site des impôts.Or la loi ne la protège que partiellement. Dans sa foire aux questions consacrée au rachat de SFR , l'Arcep cite l'article L44-1 du code des postes et des communications électroniques : quand un abonné change de fournisseur, celui-ci doit lui proposer de continuer à accéder gratuitement, pendantà compter de la résiliation, au courrier reçu sur l'adresse qu'il lui avait attribuée.Au-delà de ces six mois, l'Arcep le dit sans détour, le maintien de l'adresse n'est pas garanti. Notez aussi que la loi parle d'accès au courrier reçu, ce qui ne revient pas à pouvoir continuer d'écrire depuis cette adresse comme avant. Une adresse qui disparaît, c'est un code de confirmation bancaire qui n'arrive plus ou un avis de la caisse de retraite qui se perd.Autrement dit, vous avez le temps, mais pas l'éternité. Le plus prudent consiste à ouvrir dès à présent une adresse indépendante de tout opérateur, puis à la renseigner tranquillement, compte après compte, sur les sites qui comptent pour vous. Rien ne presse avant fin 2027, et c'est justement ce délai qui permet de le faire sans stress.

Votre box et votre décodeur : l'Arcep n'a pas la réponse Sur la box internet et le décodeur TV, la réponse de l'Arcep est d'une franchise rare : à ce jour, il n'est pas encore possible de répondre. Le régulateur précise seulement que sa foire aux questions sera complétée au fil du dossier.



Les prix des forfaits, surveillés mais pas garantis Passer de quatre à trois opérateurs de réseau mobile dans l'Hexagone, voilà ce qui inquiète le plus les ménages, et la FAQ ne les rassure pas sur ce terrain. L'Arcep indique seulement que les conséquences du rachat sur les prix seront examinées par l'Autorité de la concurrence, ainsi que par elle-même dans les avis qu'elle rendra. La page ne contient pas de promesse de stabilité des tarifs.



En revanche, le service ne doit pas se dégrader pendant les années de transition. Le projet ne suspend pas les obligations de déploiement et de qualité de service qui s'imposent à SFR, rappelle le régulateur, et sa présidente, Laure de La Raudière, a insisté dès juin sur la continuité du service et la couverture du territoire. Précision utile pour nos lecteurs ultramarins : leurs réseaux et leurs clients ne sont pas concernés par l'opération.



Rester chez SFR ou partir avant : ce que vous pouvez faire



Si vous choisissez de changer, la marche à suivre est connue. Vous appelez le 3179 depuis la ligne concernée pour obtenir votre relevé d'identité opérateur, le RIO, puis vous le transmettez au nouvel opérateur. Sauf que le réflexe naturel, résilier soi-même son contrat SFR, est précisément celui qu'il faut éviter : c'est le nouvel opérateur qui s'en charge, et c'est le portage qui entraîne la résiliation automatique.

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Faut-il pour autant partir avant d'être transféré ? Rien ne vous y oblige, et rien ne vous en empêche. Jusqu'à la décision de l'Autorité de la concurrence, chacun reste libre de rester chez SFR ou de souscrire ailleurs, dans le respect des conditions d'engagement de son contrat actuel.Si vous choisissez de changer, la marche à suivre est connue. Vous appelez le 3179 depuis la ligne concernée pour obtenir votre relevé d'identité opérateur, le RIO, puis vous le transmettez au nouvel opérateur. Sauf que le réflexe naturel, résilier soi-même son contrat SFR, est précisément celui qu'il faut éviter : c'est le nouvel opérateur qui s'en charge, et c'est le portage qui entraîne la résiliation automatique.Quant à l'adresse mail, elle ne se porte pas comme un numéro, d'où l'intérêt de la doubler dès maintenant. Pour le reste, le mieux reste d'attendre le courrier de SFR, qui vous dira le moment venu chez qui votre ligne partira, avant de décider si ce nouvel opérateur vous convient.