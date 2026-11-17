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Google Maps déploie son assistant IA Demander à Maps : sur votre téléphone, Gemini prépare désormais vos trajets de vacances étape par étape

Vous ouvrez Google Maps sur votre téléphone pour trouver un restaurant ou préparer la route des vacances, et l'application vous répond désormais comme on répond à une vraie question. Google Maps déploie en France son assistant IA Demander à Maps, construit sur Gemini, qui comprend une demande formulée avec vos propres mots. Encore faut-il savoir ce qu'il sait vraiment faire chez nous, et ce qu'il garde pour les Américains.

Par Fabrice Crozier | Publié le 17 Novembre 2026 à 08:41 | mis à jour le 17 Novembre 2026 à 08:41



Ce que Demander à Maps change dans votre Google Maps



L'entreprise présente la fonction comme la plus grande mise à jour de Google Maps depuis plus de dix ans, et son

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Un voyage de plusieurs jours préparé sans quitter la carte C'est sans doute pour les vacances que nous en tirerons le plus. Demander à Maps sait bâtir un programme de voyage sur plusieurs jours à partir d'une simple demande : pour un séjour de trois jours, il répartit les visites, les pauses et les détours d'une journée à l'autre. Chaque étape s'affiche numérotée sur la carte, si bien que vous voyez d'un coup d'œil si la journée tient la route ou si elle vous fait traverser la région deux fois.



Le programme se partage ensuite avec vos proches, ce qui évite les longs échanges de messages pour savoir qui s'arrête où et à quelle heure. Un export vers Google Docs est aussi prévu, sur ordinateur seulement. Pour une sortie en famille préparée à plusieurs, chacun peut ainsi consulter le même plan sans le recopier.

Vos adresses enregistrées deviennent un carnet qui répond Si vous avez pris l'habitude d'enregistrer vos restaurants préférés ou les adresses de la famille, l'assistant sait désormais fouiller dans ces listes. Vous pouvez par exemple lui demander lequel de vos restaurants favoris peut accueillir cinq personnes rapidement, plutôt que d'appeler trois établissements l'un après l'autre. Cette recherche dans vos listes enregistrées suit la disponibilité de Demander à Maps, elle est donc ouverte en France.



D'ailleurs, les réponses tiennent compte de ce que vous avez déjà cherché ou enregistré dans Maps. D'après la page d'aide de Google, quand l'historique des services de recherche est activé, Google Maps enregistre votre activité dans votre compte pour personnaliser l'ensemble des services Google. L'entreprise prévient que ces réglages sont en cours de mise à jour : je vous conseille d'y jeter un œil dans votre compte Google, c'est là que vous décidez de ce que l'entreprise conserve de vos recherches.

Ce que Google Maps garde pour les Américains, pour l'instant Tout n'arrive pas en même temps en Europe. Le volet de conseils affichés avant le départ, qui rassemble le stationnement, les bornes de recharge ou la météo sur le trajet, commence aux États-Unis, même si l'annonce française de Google évoque déjà la météo et le stationnement dans les itinéraires. La recherche de rendez-vous chez un salon de beauté, un toiletteur ou un garagiste y est aussi réservée pour l'instant. Là-bas, l'assistant va jusqu'à téléphoner aux commerces à votre place, une option pour laquelle aucun calendrier n'a été donné en Europe.



Pas d'inquiétude si vous ne voyez encore rien sur votre téléphone. Le déploiement a commencé lundi 16 novembre sur Android et iOS. Mais le bouton peut apparaître plus tard selon le compte, prévient le site Linformatique.org. La fonction avait d'abord été lancée en mars aux États-Unis et en Inde, et il lui aura fallu huit mois pour arriver jusqu'à nous : quelques jours de patience de plus ne changeront pas grand-chose à la préparation de vos prochaines escapades.