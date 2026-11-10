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Vous vivez seul ? Bouygues Telecom lance One pour les personnes seules, mais ses 300 euros d'économies ne valent qu'à compter de la deuxième année

Vous vivez seul et vous payez séparément votre box et votre forfait mobile ? Bouygues Telecom a lancé lundi One, un pack pensé pour les personnes seules, qui réunit les deux avec un accès à Amazon Prime. L'opérateur promet une belle économie sur l'année, mais les notes de bas de page de son communiqué racontent une histoire plus nuancée.

Par Fabrice Crozier | Publié le 10 Novembre 2026 à 08:56 | mis à jour le 10 Novembre 2026 à 08:57



Ce que contient le pack One de Bouygues Telecom pour les personnes seules



Le pack réunit trois services pour 54,99 euros par mois. La box est une Bbox must, avec la fibre jusqu'à 2 Gb/s en téléchargement, ramenés à 1 Gb/s avec un boîtier optique externe, le Wi-Fi 7, un décodeur TV 4K et plus de 180 chaînes. Le forfait mobile Mega offre 250 Go utilisables en France et en Europe, et l'abonnement à Amazon Prime donne accès à Prime Video et à la livraison gratuite en un jour ouvré.

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En 2020, près d'une personne seule sur deux avait passé 60 ans 5 millions en 2020, et elles seraient 7,2 millions en 2050.



Rapporté au total de 2020, cela fait près d'une personne seule sur deux qui a passé 60 ans. Pour beaucoup d'entre nous, le passage à la vie en solo ne fait pas baisser la facture de notre box : elle reste la même, qu'on soit un ou deux à la payer. La question est simple : le pack One fait-il vraiment baisser la vôtre ?

Plusieurs titres parlent de célibataires, et l'image vient vite d'un trentenaire en appartement. Pourtant, les chiffres officiels dessinent un autre portrait. D'après les projections de ménages du SDES et de l'Insee , le nombre de ménages d'une seule personne en France métropolitaine passerait de 10,8 à 14,2 millions entre 2020 et 2050. Les personnes seules de plus de 60 ans étaienten 2020, et elles seraient 7,2 millions en 2050.Rapporté au total de 2020, cela fait près d'une personne seule sur deux qui a passé 60 ans. Pour beaucoup d'entre nous, le passage à la vie en solo ne fait pas baisser la facture de notre box : elle reste la même, qu'on soit un ou deux à la payer. La question est simple : le pack One fait-il vraiment baisser la vôtre ?

Vos 300 euros d'économies, comparés à quel prix ? Bouygues Telecom compare son pack au prix des trois services pris séparément au plein tarif, soit 80,97 euros par mois, et en tire une économie de plus de 25 euros par mois. Sur un an, l'opérateur annonce plus de 300 euros de pouvoir d'achat préservé.



Sauf que le détail du calcul figure en bas de page du communiqué. L'économie sur la box n'y est comptée qu'à partir de la deuxième année : la Bbox must fibre One coûte 36,99 euros par mois, au lieu de 43,99 euros pour la box vendue seule la deuxième année. La première année, la Bbox must hors pack coûte déjà 36,99 euros, rappelle Clubic. Seules comptent alors l'économie sur le forfait, ramené de 29,99 à 18 euros, et celle sur Prime, offert au lieu de 6,99 euros : la première année, la différence se limite ainsi à 18,98 euros par mois, soit 227,76 euros sur douze mois.



Le calcul se resserre encore si vous comptiez de toute façon prendre votre box et votre mobile chez Bouygues Telecom. Clubic ramène alors la comparaison à 63,97 euros par mois, avec 19,99 euros pour un forfait de 250 Go au tarif réservé aux abonnés Bbox et 6,99 euros pour Amazon Prime. L'écart tombe à environ 9 euros par mois, soit 108 euros par an. Et pour qui se passerait d'Amazon Prime, il ne reste que 2 euros par mois.



Sans Amazon Prime, que reste-t-il de l'économie ?



D'ailleurs, Univers Freebox a fait l'exercice inverse, en composant une offre moins garnie chez Bouygues Telecom lui-même. Sa formule part de la box B&You Pure Fibre, à 24,99 euros par mois toute l'année, avec les mêmes débits et le Wi-Fi 7. En lui associant un forfait mobile de 170 Go qui inclut Amazon Prime, à 17,99 euros, la facture atteint 42,98 euros par mois, soit 12,01 euros de moins que One, calcule Univers Freebox. En contrepartie, cette formule ne comprend pas de décodeur TV, et le forfait offre moins de données et de destinations.

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Pourquoi les prix des forfaits mobiles augmentent ? SFR et Orange ajoutent 1 à 3 euros à votre forfait, et la vente de SFR n'y est pas étrangère L'abonnement à Amazon Prime pèse lourd dans la promesse, et il obéit à ses propres règles. Vous devez l'activer dans les 3 mois qui suivent la mise en service. L'offre est fermée aux abonnés Prime qui ont bénéficié d'une offre promotionnelle Amazon au cours des 12 derniers mois, et vous ne pouvez pas en profiter si votre abonnement Prime actuel est facturé par un autre tiers.D'ailleurs, Univers Freebox a fait l'exercice inverse, en composant une offre moins garnie chez Bouygues Telecom lui-même. Sa formule part de la box B&You Pure Fibre, à 24,99 euros par mois toute l'année, avec les mêmes débits et le Wi-Fi 7. En lui associant un forfait mobile de 170 Go qui inclut Amazon Prime, à 17,99 euros, la facture atteint 42,98 euros par mois, soitde moins que One, calcule Univers Freebox. En contrepartie, cette formule ne comprend pas de décodeur TV, et le forfait offre moins de données et de destinations.

Engagement, frais, résiliation : ce que vous signez avec One One est réservé à une première souscription, dans un logement éligible à la fibre jusqu'au domicile. Comptez 48 euros de frais de mise en service et un engagement d'un an sur la box, avec 69 euros de frais de résiliation. Le forfait mobile, lui, se prend sans engagement, avec 5 euros de frais pour partir, ou sur 24 mois.



Or le pack ne tient que si les deux lignes restent ensemble. En cas de résiliation de la box ou du forfait mobile, vous perdez la totalité des remises. Le prix de la box est en outre révisé chaque année, en fonction de l'évolution d'un indice publié par l'Insee, l'ICHTrev-TS.



Avant de signer, je vous conseille de ressortir vos deux dernières factures, box et mobile, et de regarder ce que vous consommez vraiment. Si vous regardez Prime Video et commandez régulièrement sur Amazon, le pack peut alléger votre facture. En revanche, si vous n'utilisez ni l'un ni l'autre, l'économie se réduit à quelques euros par mois, et une formule plus simple vous coûtera peut-être moins cher.