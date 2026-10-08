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Apple Black Friday 2026 : quelles offres attendre sur les produits Apple ?

À la fin du mois de novembre aura lieu le Black Friday. Cette année, sa date officielle est fixée au vendredi 27 novembre 2026. Comme chaque année, cette période s’accompagnera de nombreuses promotions dans des secteurs très différents, de la mode à l’électroménager, en passant bien sûr par la tech.

Et côté tech justement, les produits Apple seront encore une fois très surveillés. iPhone, MacBook, iPad, AirPods ou Apple Watch : plusieurs gammes devraient être concernées par les offres du Black Friday. Reste maintenant à voir quels produits profiteront réellement de promotions intéressantes et où il faudra chercher pour en profiter. On fait le point.

| Publié le 8 Octobre 2026 à 09:05 | mis à jour le 7 Octobre 2026 à 19:37



Apple participe-t-il au Black Friday ?



Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a rien à trouver. Les offres Oui, Apple prend généralement part à cette période commerciale, mais à sa manière. La marque n’a pas pour habitude de multiplier les fortes baisses de prix sur son propre site. Ces dernières années, son opération du Black Friday reposait plutôt sur l’attribution d’Apple Gift Cards lors de l’achat de certains produits éligibles.Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a rien à trouver. Les offres Black Friday Apple sont très nombreuses dès que l’on regarde au-delà de l’Apple Store, du côté des revendeurs et des plateformes spécialisées notamment. Les promotions peuvent concerner tout un tas de modèles et de générations.

MacBook, iPad, AirPods et Apple Watch : quelles offres attendre en 2026 ? À deux mois du Black Friday 2026, impossible de savoir précisément quels modèles bénéficieront de promotions intéressantes. Mais en toute logique, plusieurs générations de MacBook, d’iPad, d’Apple Watch ou encore d’AirPods devraient être remisées. Les meilleures offres devraient surtout concerner les modèles sortis depuis quelque temps, plutôt que les toutes dernières nouveautés.



Pour les Apple Watch, les Series 11 et Ultra 3 seront notamment à surveiller. Du côté des AirPods, les AirPods Pro 3 pourraient aussi bénéficier d’offres intéressantes. Enfin, pour les MacBook et les iPad, les MacBook Air M4, MacBook Pro M4 et iPad Air M3 feront partie des références à garder à l’œil.



Quelles sont les meilleures offres de smartphones pour le Black Friday ? Côté smartphones, les iPhone devraient encore une fois bénéficier de belles remises durant ce Black Friday. Pour trouver les meilleures offres, nous vous recommandons de regarder du côté des revendeurs spécialisés, des marketplaces et des plateformes e-commerce.



Pour ce qui est des modèles à surveiller, mieux vaut viser ceux sortis un ou deux ans plus tôt, comme les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, voire certains modèles de la gamme iPhone 16. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, commercialisés depuis septembre 2026, devraient bénéficier de remises plus limitées et moins intéressantes.



Le reconditionné : une bonne alternative au neuf ? Le Black Friday peut aussi être l’occasion de regarder du côté du reconditionné. Mais qu’est-ce qu’un appareil reconditionné ? Il s’agit d’un appareil déjà utilisé, puis vérifié, nettoyé et, si besoin, réparé par des professionnels avant d’être remis en vente.



L’intérêt du reconditionné est double. D’abord, économique : un appareil reconditionné coûte généralement moins cher que son équivalent neuf. Ensuite, c’est aussi une manière de prolonger la durée de vie d’un produit déjà fabriqué, avec un impact environnemental plus faible que l’achat d’un appareil neuf.



Si vous souhaitez finalement acheter votre iPhone en reconditionné, il existe de nombreuses plateformes spécialisées, comme Back Market. Ce Black Friday, vous pourrez notamment retrouver sur Back Market des iPhone, des smartphones Samsung Galaxy, des MacBook et des iPad reconditionnés par des professionnels selon des standards de qualité exigeants. Les appareils bénéficient de 12 mois de garantie commerciale, ainsi que de retours gratuits sous 30 jours.

