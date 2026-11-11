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Android Auto ne prend plus en charge les vieux smartphones sous Android 9 et 10 : Google a changé sa règle, voici comment vérifier votre téléphone

Vous branchez votre vieux smartphone sur la prise USB de la voiture, et la carte s'affiche comme d'habitude sur l'écran du tableau de bord. Pour combien de temps ? Google a modifié la page d'aide d'Android Auto, qui ne prend plus officiellement en charge les téléphones sous Android 9 et Android 10, même quand ils fonctionnent encore parfaitement.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Novembre 2026 à 09:24 | mis à jour le 11 Novembre 2026 à 09:24



Android Auto : ce que Google a changé sans prévenir un téléphone Android équipé d'Android 11 ou d'une version ultérieure, avec un forfait Internet actif. Jusqu'ici, Android 9 suffisait pour cette connexion par câble.



Le changement a été relayé le 9 novembre par plusieurs sites spécialisés, dont 9to5Google. Pour certains d'entre nous, la nouvelle n'est d'ailleurs pas une surprise : des conducteurs avaient vu apparaître dès octobre un message les prévenant que leur téléphone ne serait bientôt plus pris en charge. Quant à la connexion sans fil, elle exigeait déjà Android 11.

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Votre téléphone est-il concerné ? Tout se lit dans les Paramètres



Et si le numéro affiché est 9 ou 10 ? Votre téléphone est alors resté sur une version d'Android sortie en 2018 ou en 2019, ce qui ne dit pas l'âge de l'appareil lui-même. Parmi les modèles connus, le Galaxy S9 de Samsung est resté bloqué sous Android 10, comme le Sony Xperia XZ2 Compact. Un cas typique : le vieux smartphone conservé uniquement dans la voiture pour Android Auto, branché en permanence sur la prise USB.



Combien de téléphones sont concernés ? D'après les données relayées par Presse-citron, Android 9 serait encore installé sur 3,1 % des appareils Android et Android 10 sur 5,7 %. Ces parts portent sur l'ensemble des appareils Android, pas seulement sur ceux qui servent en voiture.

La vérification ne demande pas de compétence particulière. Il suffit d'ouvrir l'application Paramètres du téléphone, d'appuyer sur « À propos du téléphone », puis sur « Version d'Android » pour lire le numéro. Ce chemin, que décrit la page d'aide de Google pour vérifier la version d'Android installée et la mettre à jour , compte une étape de plus sur un Galaxy de Samsung : « Informations sur le logiciel », juste après « À propos du téléphone ». Si vous lisez 11 ou plus, rien ne change pour vous, et je vous conseille de faire ce petit contrôle avant votre prochain long trajet.Et si le numéro affiché est 9 ou 10 ? Votre téléphone est alors resté sur une version d'Android sortie en 2018 ou en 2019, ce qui ne dit pas l'âge de l'appareil lui-même. Parmi les modèles connus, lede Samsung est resté bloqué sous Android 10, comme le Sony Xperia XZ2 Compact. Un cas typique : le vieux smartphone conservé uniquement dans la voiture pour Android Auto, branché en permanence sur la prise USB.Combien de téléphones sont concernés ? D'après les données relayées par Presse-citron, Android 9 serait encore installé surdes appareils Android et Android 10 sur. Ces parts portent sur l'ensemble des appareils Android, pas seulement sur ceux qui servent en voiture.

Votre vieux smartphone peut encore afficher la carte quelque temps Google n'a pas donné de date exacte à laquelle Android Auto cessera de fonctionner sur chaque téléphone concerné. Selon 9to5Google, la dernière version de l'application, Android Auto 18.1, fonctionne même encore sous Android 10. Votre ancien téléphone peut donc continuer d'afficher la carte quelque temps, mais sans garantie, puisqu'il n'est plus officiellement pris en charge.



Ce n'est pas non plus une première : la version minimale avait déjà été relevée en 2022, puis en 2024, rappelle Tom's Guide. Pour le site, la raison tient cette fois surtout à l'intelligence artificielle, car Gemini remplace l'Assistant Google dans la voiture et ces nouveautés ont besoin de versions récentes d'Android. Il avance même que si Google garde le même rythme, Android 11 pourrait à son tour être abandonné vers 2028.



Téléphone bloqué sous Android 9 ou 10 : vos solutions en voiture Le premier réflexe consiste à chercher une mise à jour, dans ces mêmes Paramètres : si le fabricant propose encore Android 11, le problème disparaît. Sinon, inutile d'acheter un adaptateur censé rendre Android Auto sans fil, car la projection sans fil exige elle aussi Android 11. Il faudra alors passer, pour la voiture, à un téléphone sous Android 11 ou plus récent, ce qui ne veut pas dire forcément un appareil neuf.



En attendant, rien ne nous empêche de suivre le guidage sur l'écran du téléphone lui-même, avec Google Maps ou Waze, à une condition : le fixer sur un support. Tenir son téléphone en main en conduisant reste interdit par l'article R412-6-1 du Code de la route, et coûte 135 euros d'amende et 3 points. Posé sur un support fixe, il peut en revanche afficher la navigation, tant que vous ne le manipulez pas en roulant. Et si votre voiture possède son propre système de navigation, c'est peut-être le moment de lui redonner sa chance.