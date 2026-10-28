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Pourquoi les prix des forfaits mobiles augmentent ? SFR et Orange ajoutent 1 à 3 euros à votre forfait, et la vente de SFR n'y est pas étrangère

Un e-mail de votre opérateur vous annonce que votre forfait mobile coûtera un à trois euros de plus dès la prochaine facture, et vous n'avez rien demandé. Le cas est fréquent : chez SFR, RED, Orange ou Sosh, de nombreux abonnés ont reçu le même message depuis la fin septembre. Les prix des forfaits mobiles repartent à la hausse après une longue période de tarifs très bas. Et derrière les explications officielles, une autre raison se dessine, beaucoup moins affichée.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Octobre 2026 à 08:18 | mis à jour le 28 Octobre 2026 à 08:18



Forfaits mobiles : ce que SFR, RED et Orange ont annoncé à leurs abonnés 1 à 3 euros par mois, certains abonnements à une box internet prennent près de 5 euros, et de nombreux clients de RED, sa marque vendue en ligne, ont reçu le même genre d'e-mail. D'après les messages cités par la radio, l'opérateur justifie ce relèvement par la nécessité de « continuer à proposer une expérience de qualité au quotidien ».



Orange n'est pas en reste. Selon l'UFC-Que Choisir, de nombreux clients d'Orange ont reçu fin septembre une annonce de hausse d'environ 2 euros, et l'opérateur a aussi relevé certains frais, comme l'envoi de matériel ou la résiliation. Sur un an, deux euros par mois font 24 euros, et le double si vous payez aussi le forfait de votre conjoint.

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Pourquoi les prix des forfaits mobiles augmentent maintenant 16,9 % sur un an en septembre, après 27,9 % en août, quand l'ensemble des prix à la consommation ne progressait que de 3,1 %. L'indice suit le prix d'un même service d'un mois sur l'autre : il ne dit pas de combien votre propre facture a bougé, mais il dit dans quel sens souffle le vent.



Pour comprendre ce mouvement, il faut regarder les comptes des opérateurs. D'après l'4 % en un an au deuxième trimestre 2026, notamment sous l'effet des baisses de prix de 2024. Autrement dit, les forfaits à quelques euros ont fait gagner des clients sans faire gagner d'argent, et les opérateurs cherchent à présent à récupérer ce qu'ils ont cédé.



Dans leurs messages et leurs déclarations, ils mettent en avant d'autres raisons : la flambée des prix de l'énergie, l'entretien des réseaux à l'heure de la fibre et de la 5G, ou encore l'essor de l'intelligence artificielle. Ces arguments peuvent s'entendre. Ils n'expliquent pourtant pas pourquoi la hausse frappe surtout maintenant, et surtout chez SFR.

Cette vague n'est pas sortie de nulle part. Les chiffres de l'Insee montrent que les prix des services de communication mobile ont augmenté desur un an en septembre, aprèsen août, quand l'ensemble des prix à la consommation ne progressait que de 3,1 %. L'indice suit le prix d'un même service d'un mois sur l'autre : il ne dit pas de combien votre propre facture a bougé, mais il dit dans quel sens souffle le vent.Pour comprendre ce mouvement, il faut regarder les comptes des opérateurs. D'après l' observatoire publié par l'Arcep, le régulateur des télécoms , le revenu tiré des services mobiles recule deen un an au deuxième trimestre 2026, notamment sous l'effet des baisses de prix de 2024. Autrement dit, les forfaits à quelques euros ont fait gagner des clients sans faire gagner d'argent, et les opérateurs cherchent à présent à récupérer ce qu'ils ont cédé.Dans leurs messages et leurs déclarations, ils mettent en avant d'autres raisons : la flambée des prix de l'énergie, l'entretien des réseaux à l'heure de la fibre et de la 5G, ou encore l'essor de l'intelligence artificielle. Ces arguments peuvent s'entendre. Ils n'expliquent pourtant pas pourquoi la hausse frappe surtout maintenant, et surtout chez SFR.

La vente de SFR pèse aussi sur votre forfait Pour les spécialistes interrogés par France Inter, le calendrier tient aussi à la vente de SFR. Le 6 juin 2026, Bouygues Telecom, Free et Orange ont signé avec Altice, la maison mère de l'opérateur, un protocole d'accord pour le racheter 20,35 milliards d'euros. Avant que la transaction soit bouclée, SFR a tout intérêt à se montrer le plus rentable possible, pour se vendre dans les meilleures conditions.



Ce rachat, s'il va au bout, fera passer la France de quatre à trois grands opérateurs mobiles. Le partage des abonnés est déjà prévu : Free reprendrait les quelque 6 millions de clients de RED by SFR, Bouygues Telecom 3,8 millions de clients mobiles grand public, et Orange 4,9 millions de clients, dont ceux de marques revendues sous d'autres noms, selon le Journal du Geek. Moins de concurrents sur un marché, c'est rarement une bonne nouvelle pour le prix payé à la fin du mois, et 20 Minutes envisage d'ailleurs que la hausse se poursuive.



Je vous avoue que cette perspective me fait réviser un réflexe ancien. Pendant longtemps, nous avons pu laisser notre forfait courir sans y penser, parce que la concurrence se chargeait de faire baisser les prix à notre place. Ce temps-là semble passé, et c'est désormais à nous de surveiller la ligne « forfait » de nos factures.



Votre forfait mobile augmente : quatre mois pour partir sans frais quatre mois à compter de cette notification pour résilier sans frais ni dédommagement, même si vous étiez encore engagé. Passé ce délai, sans réaction de votre part, la hausse est considérée comme acceptée.



Avant de partir, gardez votre numéro. Il suffit d'appeler le 3179 depuis votre mobile, gratuitement, pour recevoir par SMS votre relevé d'identité opérateur, le « RIO », que le nouvel opérateur vous demandera. Sur France Inter, Cyril Brosset, de l'UFC-Que Choisir, conseille aussi d'ajuster votre forfait, en prenant moins de données si vous ne les consommez pas, et de changer si vous trouvez moins cher ailleurs. Les opérateurs dits « virtuels », qui louent les réseaux des grands opérateurs, affichent souvent des tarifs plus bas. Vérifiez toutefois à quel groupe ils appartiennent : plusieurs ont eux aussi augmenté leurs prix ou changeront de mains avec la vente de SFR. Et si vous recevez ce fameux e-mail, conservez-le : c'est sa date qui fait partir vos quatre mois. Sur le même sujet :

Vacances en Turquie à 16 615 € de facture téléphonique : ce réglage que la retraitée n'avait pas désactivé La bonne nouvelle, c'est que la loi vous protège quand votre opérateur change son prix en cours de contrat. L'article L. 224-33 du code de la consommation l'oblige à vous prévenir au moins un mois avant, et vous laisseà compter de cette notification pour résilier sans frais ni dédommagement, même si vous étiez encore engagé. Passé ce délai, sans réaction de votre part, la hausse est considérée comme acceptée.Avant de partir, gardez votre numéro. Il suffit d'appeler le 3179 depuis votre mobile, gratuitement, pour recevoir par SMS votre relevé d'identité opérateur, le « RIO », que le nouvel opérateur vous demandera. Sur France Inter, Cyril Brosset, de l'UFC-Que Choisir, conseille aussi d'ajuster votre forfait, en prenant moins de données si vous ne les consommez pas, et de changer si vous trouvez moins cher ailleurs. Les opérateurs dits « virtuels », qui louent les réseaux des grands opérateurs, affichent souvent des tarifs plus bas. Vérifiez toutefois à quel groupe ils appartiennent : plusieurs ont eux aussi augmenté leurs prix ou changeront de mains avec la vente de SFR. Et si vous recevez ce fameux e-mail, conservez-le : c'est sa date qui fait partir vos quatre mois.